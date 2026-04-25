తామర మొక్కల పెంపకంలో 'చందన్' అదుర్స్- ఇంటి మేడపైనే సాగు- ఫుల్గా లాభాలు!
ఇంటి మేడపై తామర మొక్కలను పెంచుతున్న ఒడిశాకు చెందిన వ్యక్తి- సవాళ్లను అధిగమించి సాగులో సక్సెస్- కమలం పువ్వులు, మొక్కలు అమ్మకం ద్వారా మంచి రాబడి
Published : April 25, 2026 at 9:37 PM IST
Lotus Farming In Odisha : ఇంటి మేడపై కమలం (తామర) మొక్కలను పెంచుతున్నాడు ఒడిశాకు చెందిన ఓ వ్యక్తి. కష్ట కాలంలో తామర సాగును చేపట్టి సక్సెస్ అయ్యాడు. ప్రస్తుతం ఈ సాగు ద్వారా మంచి లాభాలను గడిస్తున్నాడు. ఈ క్రమంలో ఆ రైతు ఎవరు? తామర సాగులో ఆయన ఎదుర్కొన్న సవాళ్లేంటి? తదితర విషయాలు ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం పదండి.
ఇంటి మేడపై తామర మొక్కల సాగు
భువనేశ్వర్లోని రసూల్గఢ్ ప్రాంతానికి చెందిన చందన్ సమంత్రాయ్ మేడ విస్తీర్ణం 1200 చదరపు అడుగులు. అక్కడ కుండీలను ఏర్పాటు చేసి ఏకంగా 80- 85 రకాల తామర మొక్కలను పెంచుతున్నాడు చందన్. దీంతో చందన్ మేడ ఇప్పుడు వివిధ రంగుల కమలం పువ్వులతో చూపరులను ఆకట్టుకుంటోంది. అయితే చందన్కు సాగులో ఈ విజయం అంత ఈజీగా రాలేదు. ఎన్నో కష్టాలను ఎదురొడ్డి నిలబడిన తర్వాత సక్సెస్ లభించింది.
కొవిడ్తో వ్యాపారంలో నష్టాలు : చందన్
గతంలో తానొక వ్యాపారాన్ని చేశానని చందన్ తెలిపాడు. అకస్మాత్తుగా కొవిడ్ మహమ్మారి విజృంభించడంతో తన వ్యాపారం పూర్తిగా నష్టాల్లోకి వెళ్లిపోయిందని పేర్కొన్నాడు. ఆ తర్వాత వ్యాపారాన్ని చేయడం కష్టంగా మారిందన్నాడు. ఆ సమయంలో వాకింగ్కు వెళ్తుండగా తనకు తామర మొక్కలు కనిపించాయని వెల్లడించాడు.
"మొదట నేను పూరీ జగన్నాథుడి కోసం నా ఇంటి డాబా మీద రెండు కుండీల్లో తామర మొక్కలను నాటాను. వాటికి 8 పువ్వులు పూశాయి. పూరీ జగన్నాథుడికి అత్యంత ఇష్టమైన పుష్పం తెల్ల తామర. ఆ తర్వాత యూట్యూబ్, గూగుల్ చూసి 1200 చదరపు అడుగుల విస్తీర్ణం ఉన్న ఇంటి మేడపై కమలం మొక్కల సాగును ప్రారంభించాను. చాలా జాగ్రత్తగా మొక్కలను పెంచి సాగులో సక్సెస్ అయ్యాను. నా డాబా మీద గత ఐదేళ్లుగా 80-85 రకాల కమలం మొక్కలను పెంచుకున్నాను. కుండీల్లో మొక్కలను బతికించడానికి చాలా సార్లు సవాళ్లు ఎదుర్కొన్నాను. నేను ఎప్పుడూ ఓపిక కోల్పోలేదు" అని చందన్ స్పష్టం చేశాడు.
18 రంగుల పువ్వులను కాసే కమలం మొక్కల పెంపకం
ప్రస్తుతం తన మేడ మీద నీలం, ఎరుపు, తెలుపు, గులాబీ, పసుపు, ఆకుపచ్చ సహా 18 రంగుల పూలను కాసే తామర మొక్కలు ఉన్నాయని చందన్ వివరించాడు. ఈ అరుదైన మొక్కల్లో కొన్నింటిని వియత్నాం నుంచి తెప్పించినట్లు చెప్పాడు. ప్రతి మొక్కకు ప్రత్యేకంగా తయారు చేసిన మట్టిని వాడుతామని, ప్లాస్టిక్ కంటైనర్లలో వాటిని పెంచుతామని వెల్లడించాడు. ప్రతి మూడు రోజులకొకసారి మొక్కలకు నీరు పోస్తామని, క్రమం తప్పకుండా సేంద్రియ ఎరువును వేస్తామని తెలిపాడు. చాలా మంది తమ ఇళ్లపై పెంచుకునేందుకు తామర మొక్కలను కొనుగోలు చేస్తారన్నాడు. తాను పెంచిన మొక్కలు నగరంలోనే కాకుండా ఇతర ప్రాంతాల్లో కూడా ఎందరో తోటలకు శోభను చేకూరుస్తున్నాయని సంతోషం వ్యక్తం చేశాడు.
చందన్కు డాబాపై ఉన్న కమలం మొక్కలు ఆయనకు మంచి ఆదాయాన్ని తెచ్చిపెడుతున్నాయి. జాతిని బట్టి ఒక్కొ కమలం పువ్వు ధర రూ.50- రూ.500 వరకు పలుకుతోంది. అదే కుండీలోని ఒక్కొ తామర మొక్కను రూ.500- రూ.1,000కు విక్రయిస్తున్నాడు. చందన్ ఇప్పుడు భువనేశ్వర్లోని అనేక నర్సరీలకు తామర మొక్కలను సరఫరా చేస్తున్నాడు. చందన్ తన ఇంటి మేడపై తామర పువ్వులతో పాటు మామిడి, యాపిల్, స్ట్రాబెర్రీ వంటి అనేక రకాల పండ్ల చెట్లను పెంచుతున్నాడు. కమలం మొక్కల సాగులో చందన్కు ఆయన కుటుంబం అండగా నిలుస్తోంది. అలాగే ఈ పని కోసం ఓ వ్యక్తిని సహాయకుడిగా నియమించుకున్నాడు.
చందన్ దగ్గర చాలా ఏళ్లుగా పనిచేస్తున్నానని సహాయకుడు విజయ్ కుమార్ దాస్ తెలిపాడు. తన జీవితంలో ఇంతటి వైవిధ్యభరితమైన తామర మొక్కలను ఎప్పుడూ చూడలేదన్నాడు. ఇంటి మేడపై ఇలాంటి మొక్కలను చూడటం ఇదే మొదటిసారని చెప్పాడు. కుండీలను జాగ్రత్తగా చూసుకోవడం, అందులో నీరు పోయడం, సేంద్రియ ఎరువు వేయడం, కుళ్లిన తామర ఆకులను తొలగించడం తన దైనందిన పని అని వెల్లడించాడు.
