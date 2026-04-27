డ్యూటీతో పాటు రీల్స్- ప్రజలకు ట్రాఫిక్ రూల్స్పై అవగాహన- సోషల్ మీడియాలో హోంగార్డ్ వినూత్న ప్రయత్నం
ట్రాఫిక్ డ్యూటీ చేస్తూనే రీల్స్తో సందేశాలు- వినూత్న శైలిలో అవగాహన- ఇన్స్టాగ్రామ్లో వేలాది ఫాలోవర్లు- టీవీ సీరియల్స్లోనూ నటనతో ఆకట్టుకుంటున్న హోంగార్డ్
Published : April 27, 2026 at 9:24 AM IST
Dancing Home Guard Odisha : ఒడిశా భువనేశ్వర్లో ఒక హోంగార్డ్ తన వినూత్న ప్రతిభతో అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తున్నారు. తన రోజువారీ ట్రాఫిక్ కానిస్టేబుల్ డ్యూటీతో పాటు సోషల్ మీడియాలో రీల్స్ చేస్తూ ప్రజలకు వినోదంతో పాటు ట్రాఫిక్ రూల్స్పై అవగాహన కల్పిస్తున్నారు. హెల్మెట్ ధరించడం, మొబైల్లో మాట్లాడకుండా డ్రైవింగ్ చేయడం, వేగం నియంత్రణ వంటి అంశాలపై ఆయన వీడియోల ద్వారా ప్రజలకు సందేశాలు అందిస్తున్నారు. అయితే, ట్రాఫిక్ రూల్స్పై ప్రజలకు అవగాహన కల్పించడమే తన లక్ష్యమని అంటున్నారు. ఖాళీ సమయంలో సరదాగా వీడియోలు చేస్తూ ముఖ్యమైన సందేశాలను ప్రజలకు చేరవేస్తున్నారు. అంతేకాదు, ఆయనకు ఫేస్బుక్, ఇన్స్టా, యూట్యూబ్లో సైతం చాలా మంది ఫాలోవర్లు ఉన్నారు. అయితే, ఈ హోంగార్డ్ గురించి పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.
ట్రాఫిక్ డ్యూటీ చేస్తూనే రీల్స్తో సందేశాలు
యాజపుర్ జిల్లా గోపాలపుర్ గ్రామానికి చెందిన ప్రసన్న కుమార్ సాహు(39), పేదరికం కారణంగా చిన్నప్పటి నుంచే కుటుంబ బాధ్యతలు మోస్తున్నారు. ఆర్థిక పరిస్థితుల వల్ల పదో తరగతి తర్వాత చదువు మానేసి, 2006లో హోంగార్డ్ ఉద్యోగంలో చేరారు. ఆయనకు, భార్య, ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నారు. వీరంతా భువనేశ్వర్లో నివాసం ఉంటున్నారు. అయితే, భువనేశ్వర్-కటక్ కమిషనరేట్ పోలీస్ పరిధిలో గత 20 ఏళ్లుగా సేవలందిస్తున్న ప్రసన్న కుమార్ సాహు ప్రజల్లో ట్రాఫిక్ రూల్స్పై అవగాహన కల్పించాలని కంకణం కట్టుకున్నారు. ఇందుకోసం, సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్ను ఎంచుకున్నారు. రీల్స్ చేస్తూ ఒక సెన్సేషన్గా మారారు.
'జై జగన్నాథ్' అంటూ ప్రారంభమయ్యే ప్రసన్న కుమార్ వీడియోలు ప్రేక్షకులను ఎంతగానో ఆకట్టుకుంటున్నాయి. ఖాళీ సమయంలో సోషల్ మీడియాలో ఆయన చేసే సరదా సంభాషణలు, డ్యాన్స్, హాస్యంతో కూడిన కంటెంట్ ద్వారా ప్రజల మన్ననలు పొందుతున్నారు. అయితే, ప్రసన్న ప్రధానంగా నగరంలోని రసూల్గఢ్, బాణీ విహార్, ఆచార్య విహార్, గంగనగర్, పాత స్టేషన్ బజార్, మౌసీమా చౌక్ వంటి రద్దీ కూడళ్లలో ట్రాఫిక్ కానిస్టేబుల్గా డ్యూటీ నిర్వహిస్తున్నారు. ఎండా, వానా అని చూడక తన బాధ్యతను నిబద్ధతతో నిర్వర్తిస్తూ, అదే సమయంలో ట్రాఫిక్ నియమాలపై అవగాహన కల్పిస్తున్నారు.
ప్రసన్న కుమార్కు సోషల్ మీడియాలో ఫుల్ ఫాలోయింగ్!
అంతేకాదు, ప్రసన్న కుమార్కు సోషల్ మీడియాలో చాలామంది ఫాలోవర్స్ ఉన్నారు. ఇన్స్టాగ్రామ్లో సుమారు 70 వేల మంది, ఫేస్బుక్లో 30 వేల మంది ఆయన్ను ఫాలో అవుతున్నారు. అలాగే 'ఒడిశా డాన్సింగ్ అంకుల్' పేరుతో యూట్యూబ్ ఛానెల్ కూడా నిర్వహిస్తున్నారు. ప్రతి వీడియోతో ఆయన అభిమానుల సంఖ్య పెరుగుతోంది. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లోనూ ఆయనకు మంచి ఆదరణ లభిస్తోంది.
నటనతో ఆకట్టుకుంటున్న ప్రసన్న
హోంగార్డ్ ఉద్యోగంతో పాటు ప్రసన్నకు నటనపై కూడా ఆసక్తి ఉంది. కొన్ని ఒడియా టీవీ సీరియల్స్లో ఇన్స్పెక్టర్, న్యాయవాది, డాక్టర్ వంటి పాత్రల్లో నటించారు. 'తుమ్ బినా, రాజా రాణీ, అటుట్ బంధన్' వంటి ధారావాహికల్లో కనిపించి ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకున్నారు. అయితే, తన ప్రయత్నం వెనుక ప్రధాన ఉద్దేశ్యం ప్రజలను నవ్వించడమని ప్రసన్న చెబుతున్నారు. ప్రస్తుత పోటీ ప్రపంచంలో అంతా ఒత్తిడితో సతమతమౌతున్నారని, అయితే, తన వీడియోలు చూసి కొంతవరకు రిలాక్స్ అవుతారని ప్రసన్న అభిప్రాయపడుతున్నారు. మరోవైపు, ప్రసన్న కుమార్ భార్య సూర్యకాంతి కూడా స్పందించారు. సోషల్ మీడియాలో రీల్స్ చేయడంపై ఆయనకు మద్దతుగా నిలుస్తున్నారు. 'ఆయన చేసే పనిని చూస్తుంటే నాకు చాలా గర్వంగా ఉంది. ఖాళీ సమయంలో కూడా ప్రజలకు ఉపయోగపడాలనే ఆయన ఆలోచన ఎంతో గొప్పది' అని ఆమె పేర్కొన్నారు.
