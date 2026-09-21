ఇంట్లోనే మినీ కశ్మీర్- మట్టి లేకుండానే లిల్లీ సాగు
భువనేశ్వర్లో వినూత్నంగా లిల్లీ సాగు- మట్టి లేకుండానే హైడ్రోపోనిక్స్ విధానంలో పంట- 100 చదరపు అడుగుల గదిలో కృత్రిమ వాతావరణం
Published : September 21, 2026 at 1:21 PM IST
Lily cultivation in Bhubaneswar : సాధారణంగా పూల సాగు అంటే నేల, నీరు, అనుకూలమైన వాతావరణం ఇవన్నీ తప్పనిసరిగా ఉండాలి. అయితే ఒడిశాకు చెందిన ఓ వ్యక్తి మాత్రం అందుకు భిన్నంగా ఆలోచించారు. చల్లని కొండ ప్రాంతాల్లో పెరిగే లిల్లీ పూలను పండించాలని నిర్ణయించుకున్నారు. అందుకోసం ఇంట్లోనే కృత్రిమ వాతావరణాన్ని సృష్టించారు. మట్టి అవసరం లేకుండా హైడ్రోపోనిక్స్ పద్ధతిలో సాగు చేపట్టారు. ఫలితంగా పలు రంగుల్లో లిల్లీ పూలు వికసిస్తూ, తన ఇంట్లోనే ఓ 'మినీ కశ్మీర్'ను ఆవిష్కరించారు సుబ్రత్ మొహంతి.
వ్యవసాయ విద్య నుంచి వినూత్న ప్రయోగం
ఒడిశా యూనివర్సిటి ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ అండ్ టెక్నాలజీ (ఓయూఏటీ)లో వ్యవసాయ విద్యను అభ్యసించిన సుబ్రత్, ఉద్యోగంలో చేరారు. అనివార్య కారణాలతో ఆ ఉద్యోగాన్ని వదులుకుని భువనేశ్వర్లోనే ఉండిపోయారు. ఖాళీగా ఉండటం ఇష్టం లేక కొత్తగా ఏదైనా చేయాలనే ఆలోచనతో వ్యవసాయ రంగంలో ప్రయోగాలు మొదలుపెట్టారు. కశ్మీర్ ప్రాంతంలో కనిపించే లిల్లీ పూలను సాగు చేయాలని నిర్ణయించుకున్నారు. సాధారణ పద్ధతిలో సాగు చేస్తే విజయం సాధించడం కష్టమని తెలిసినా శాస్త్రీయ పరిజ్ఞానాన్ని ఉపయోగించి అనుకూల వాతావరణాన్ని కృత్రిమంగా సృష్టించాలని అనుకున్నారు.
100 చదరపు అడుగుల గదే ప్రయోగశాల
లిల్లీ సాగు కోసం తన ఇంట్లోనే సుమారు 100 చదరపు అడుగుల భాగాన్ని ఒక గదిగా ఏర్పాటు చేశారు. దాన్ని పూర్తిగా మూసివేసి, ఏసీ, హ్యూమిడిఫైయర్ వంటి పరికరాలతో కృత్రిమ నియంత్రిత వాతావరణాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. లిల్లీ పూలకు అనుకూలంగా ఉష్ణోగ్రతను 2 నుంచి 7 డిగ్రీల సెల్సియస్ మధ్య ఉండేలా జాగ్రత్తలు తీసుకున్నారు. సాగులో మట్టికి బదులుగా కోకోపీట్, పోషకాలతో కూడిన నీటిని ఉపయోగించారు. నీరు, పోషకాల పరిమాణం వంటి అంశాలను నియంత్రిస్తూ ప్రయోగాలు చేశారు. కొన్ని నెలల ప్రయత్నం తర్వాత ఆశించిన ఫలితం వచ్చింది. వివిధ రంగుల్లో లిల్లీ పూలు అందంగా వికసించడంతో ప్రయోగం సఫలమైందని సుబ్రత్ తెలిపారు.
"లిల్లీలను ఒడిశాలో పెంచాలన్న ఆలోచనను తొలుత కొందరు వ్యవసాయ నిపుణులతో పంచుకున్నా. అయితే అక్కడి వాతావరణ పరిస్థితుల దృష్ట్యా ఇది సాధ్యం కాదనే అభిప్రాయాలు వ్యక్తమయ్యాయి. ముఖ్యంగా మట్టిలో పెరిగే లిల్లీలకు హైడ్రోపోనిక్స్ విధానం సరైన ఫలితాలు ఇవ్వకపోవచ్చని కొందరు సూచించారు. అయినా నేను వెనక్కి తగ్గలేదు. వ్యవసాయంలో నేర్చుకున్న శాస్త్రీయ అంశాలను ఆధారంగా చేసుకుని ప్రయోగాన్ని కొనసాగించా. చివరకు పూలు వికసించాయి. లిల్లీ పూలకు మార్కెట్లో మంచి డిమాండ్ ఉంది. ఒక్కటి లేదా రెండు పూలతో కూడిన కొమ్మకు సుమారు రూ.200 నుంచి రూ.500 వరకు ధర లభిస్తుంది. ప్రస్తుతం హిమాచల్ప్రదేశ్, ఉత్తరాఖండ్, జమ్మూకశ్మీర్ వంటి చల్లటి ప్రాంతాల్లో వీటి సాగు ఎక్కువగా జరుగుతోంది. ఒడిశాలో మాత్రం ఇలాంటి పూలు అందుబాటులో ఉండటం అరుదని చెబుతున్నారు.వాణిజ్య స్థాయిలో సాగు చేపడితే రైతులకు మంచి ఆదాయ మార్గంగా మారే అవకాశం ఉంది. సుమారు 200 చదరపు అడుగుల విస్తీర్ణంలో మూడు నుంచి నాలుగు ఉత్పత్తి చక్రాలు చేపడితే ఏడాదికి రూ.17 లక్షల వరకు రాబడి వస్తుంది. ఒక్క సీజన్లోనే రూ.2 లక్షల వరకు సంపాదించే అవకాశం ఉంది"
--సుబ్రత్ మొహంతి
ఏసీ నీటితోనే సాగు
ఈ ప్రయోగంలో పర్యావరణ పరిరక్షణకు కూడా ప్రాధాన్యత ఇచ్చారు సుబ్రత్. సాగుకు అవసరమైన నీటి కోసం ప్రత్యేక వనరులపై ఆధారపడకుండా, ఏసీ నుంచి బయటకు వచ్చే నీటిని సేకరించి పునర్వినియోగిస్తున్నారు. అలా నీటి వృథాను తగ్గించడంతో పాటు సుస్థిర వ్యవసాయానికి ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నారు. ఇక తాను పెంచుతున్నవి నెదర్లాండ్స్లో ఉద్భవించిన ఏషియాటిక్ లిల్లీలని ఆయన తెలిపారు. జమ్మూకశ్మీర్లోని ఎత్తైన పర్వత ప్రాంతాల్లో మైనస్ ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతుండటంతో అక్కడ ఈ పూల సాగుకు అనుకూల పరిస్థితులు ఉంటాయని చెప్పారు.
కుటుంబమంతా అండగా
ఈ ప్రయోగంలో సుబ్రత్కు కుటుంబ సభ్యుల సహకారం కూడా లభిస్తోంది. ఆయన ఇద్దరు కుమార్తెలు సాగు పనుల్లో సహాయం చేస్తున్నారు. భార్య ఒడిశా అడ్మినిస్ట్రేటివ్ సర్వీస్ (ఓఏఎస్) అధికారిగా పనిచేస్తున్నారు. కుటుంబమంతా తన ప్రయత్నానికి మద్దతుగా నిలుస్తున్నారని సుబ్రత్ తెలిపారు. లద్ధాఖ్లో లిల్లీ తోటను ఏర్పాటు చేసిన విషయం కూడా తనకు స్ఫూర్తినిచ్చిందని చెప్పారు. తాను కూడా ఇలాంటి పూలను భిన్నమైన వాతావరణంలో పెంచేందుకు ప్రయోగాలు చేస్తున్నానని పేర్కొన్నారు.
యువతకు కొత్త దారి
సంప్రదాయ వ్యవసాయానికి భిన్నంగా ఆధునిక సాంకేతికతను ఉపయోగిస్తే కొత్త అవకాశాలను సృష్టించుకోవచ్చని సుబ్రత్ అంటున్నారు. ముఖ్యంగా వ్యవసాయ విద్యను అభ్యసించిన యువత, పంటల సాగులో శాస్త్రసాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని వినియోగిస్తే వినూత్న వ్యవసాయ నమూనాలను అభివృద్ధి చేయవచ్చని చెబుతున్నారు. 'ఎప్పుడూ కొత్తగా ఏదైనా చేయాలనేదే నా ఆలోచన. ఉద్యోగం వదిలిన తర్వాత ఇంట్లో ఖాళీగా ఉండకూడదనుకున్నాను. కొన్ని ప్రయత్నాల తర్వాత లిల్లీ సాగుపై దృష్టి పెట్టాను. ఇప్పుడు ఒడిశాలోనే కశ్మీర్ అందాలను చూపించగలిగాను' అని సుబ్రత్ పేర్కొన్నారు.
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