'బీజేపీ అంటే భ్రష్ట జనతా పార్టీ'- డబుల్​ ఇంజిన్​ ప్రభుత్వాలపై రాహుల్ ఫైర్

పేదలు, కార్మికులు, మధ్యతరగతి ప్రజల అభివృద్ధిలో డబుల్​ ఇంజిన్​ ప్రభుత్వాలు విఫలమయ్యాయని ఆరోపణ

By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 9, 2026 at 12:22 PM IST

Rahul Gandhi on BJP : బీజేపీ పాలిత ప్రభుత్వాలపై తీవ్ర స్థాయిలో విరుచుకుపడ్డారు కాంగ్రెస్​ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ. బీజేపీని భ్రష్ట జనతా పార్టీగా అభివర్ణించిన రాహుల్​, అవినీతి, అధికార దుర్వినియోగానికి పాల్పడుతుందని దుయ్యబట్టారు. పేదలు, కార్మికులు, మధ్యతరగతి ప్రజల అభివృద్ధిలో డబుల్​ ఇంజిన్​ ప్రభుత్వాలు విఫలమయ్యాయని ఆరోపించారు. అంకిత భండారీ హత్య కేసు లాంటి కేసుల్లో నిందితులకు రక్షణ ఎలా లభిస్తుందో చెప్పాలని ప్రశ్నించారు. ఈ మేరకు ఎక్స్​ వేదికగా పోస్ట్ చేశారు.

