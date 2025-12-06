ETV Bharat / bharat

ఆవుపేడతో పెయింట్ - చలికాలంలో వెచ్చగా, మండే ఎండల్లో కూల్​గా- ధర కూడా తక్కువే

ఎటువంటి రసాయనాలు కలపకుండా 'వేదిక్​ పెయింట్​' తయారుచేస్తున్న మహిళ- మరో 50మంది ఉపాధి కల్పిస్తోంది కూడా!

Making Paint With Cow Dung
Making Paint With Cow Dung (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 6, 2025 at 2:34 PM IST

Updated : December 6, 2025 at 3:57 PM IST

Making Paint With Cow Dung : మనం ఇళ్లకు పెయింట్, పుట్టీ వేయిస్తూ ఉంటాం. అయితే తడి తగిలితే పుట్టీ పెచ్చులుగా ఊడిపోతూ ఉంటుంది. పెయింట్స్​లో అనేక రసాయనాలు ఉంటాయి. కనుక ఇవి ఆరోగ్యానికి హాని కలిగిస్తాయి. అందుకే ఈ సమస్యలకు చెక్ పెడుతూ ఓ మహిళ వేదిక్ పెయింట్​ను తయారు చేస్తోంది. అది కూడా దేశీ ఆవు పేడతో, చాలా తక్కువ ఖర్చుతో చేస్తోంది. ఆశ్చర్యంగా ఉందా? అయితే ఈ స్టోరీ చదవండి.

మధ్యప్రదేశ్​లోని ఓ మహిళ ఎటువంటి రాసాయనాలు ఉపయోగించకుండా, ఆవు పేడతో, ఆరోగ్యానికి మేలు చేసే 'వేదిక్ పెయింట్​'ను తయారుచేశారు. దీనిని ఉపయోగిస్తే ఇంట్లో వేసవి కాలంలో చల్లగా, చలికాలంలో వెచ్చగా ఉంటుంది. మరి దీనిని ఎలా తయారుచేస్తారో మనమూ తెలుసుకుందామా!

Mixture Of Cow Dung
ఆవు పేడతో చేసిన మిశ్రమం (ETV Bharat)

మధ్యప్రదేశ్​లోని భోపాల్​కు చెందిన యశోలత సింహ్​ ఎటువంటి హానికర రసాయనాలులేని పెయింట్​ను తయారు చేయాలని అనుకున్నారు. ఆ ఆలోచన నుంచి పుట్టిందే ఈ 'వేదిక్​ పెయింట్​'. దీనిని ఆవుపేడ, చెట్ల నుంచి సేకరించిన సహజమైన గమ్​తో ఉత్పత్తి చేస్తారు. ఇది ఇంటిని ఆహ్లాదకరంగా ఉంచడమే కాకుండా, ఇంట్లో మంచి సానుకూల వాతావరణం ఏర్పరుస్తుందని ఆమె చెప్పారు.

"శతాబ్దాలుగా మనం ఆవు పేడ మంచిదని భావిస్తున్నాము. మా అమ్మమ్మ మా ఇంటి గోడలను ఆవు పేడతో అలికేవారు. ఇది ఇంటిని అందంగా కనిపించేలా చేసింది. అంతే కాకుండా సానుకూల శక్తిని తీసుకువచ్చేది. అందుకే మేము ఆవుపేడను పెయింట్, పుట్టీల తయారీకి కూడా ఉపయోగించవచ్చని భావించాం. నేను ఆవు పేడతో పెయింట్ తయారు చేయడంలో శిక్షణ పొందాను. ఆ తరువాత ఓ స్టార్టప్‌ను ప్రారంభించాను. నేడు మురికివాడల్లో నివసిస్తున్న 50 మందికి పైగా మహిళలతో కలిసి పని చేస్తున్నాము. వారికి ఉపాధి కల్పిస్తూ, దాని నుంచి నేను కూడా జీవనోపాధి పొందుతున్నాను. మాకు ఇంకా బ్రాండ్ పేరు లేకపోయినా, త్వరలో ఓ బ్రాండ్​ నేమ్ పెట్టేందుకు సిద్ధమవుతున్నాను."

- యశోలత సింహ్​

జీరో రేడియేషన్
వేదిక్ పెయింట్, పుట్టీని ఉపయోగించే ఇళ్లలో రేడియేషన్ ఏమాత్రం ఉండదు. ఆధునిక పరికరాలతో చాలాసార్లు పరీక్షించాను. ప్రతిసారీ రేడియేషన్​ జిరో చూపించింది. అంతేకాకుండా ఆవుపేడతో చేసిన ఈ పెయింట్, పుట్టీలను వాడితో ఇళ్లు శీతాకాలంలో వెచ్చగా, వేసవిలో చల్లగా ఉంటాయి. అందువల్ల ఇళ్లలో విద్యుత్ వినియోగం తగ్గుతుంది. ఈ పెయింట్​ను ఆవు పేడతో తయారు చేయడం వల్ల పర్యావరణానికి ఎలాంటి హాని కలుగుదు. దీని ప్రత్యేకత ఏమిటంటే, మార్కెట్లో లభించే ప్లాస్టిక్ పెయింట్, డిస్టెంపర్​లో లాగా ఇందులో హానికర రసాయనాలు ఉండవు. అందువల్ల ఇంట్లో ఉన్న చిన్నపిల్లలకు పొరపాటున దీన్ని తిన్నా, వారికి హానికలుగదు అని యశోలత అన్నారు.

Making Paint With Cow Dung
పేడతో పెయుంట్​ తయారీ (ETV Bharat)

రసాయనాలు ఉండవ్​!
ఈ వేదిక్​ పెయింట్​ను తయారు చేయడం కోసం, దేశీ ఆవు పేడతో, బైండర్ రబ్బరు మొక్కల గమ్, గ్వార్​గమ్, సున్నపు నీటిని ఉపయోగిస్తారు. ఇక్కడ గమనించాల్సిన విషయం ఏమిటంటే, ఇందులో దేశ ఆవు పేడ, మూత్రం తప్ప మరే ఇతర జంతువుల పేడను ఉపయోగించరు.

"వేదిక్​ పెయింట్​తో పాటు, మేము ఆవు పేడతో సహజ పుట్టీని కూడా తయారు చేస్తున్నాము. ఇందులో ఒక శాతం కూడా రసాయనాలు ఉండవు. అతి ముఖ్యమైన విషయం ఏమిటంటే, మనం మార్కెట్ నుంచి కొనుగోలు చేసిన పుట్టీని మన ఇళ్లలో వేసుకుంటే, గోడలు తడిసిన తర్వాత అది ఊడిపోవడం ప్రారంభమవుతుంది. కానీ ఆవు పేడ పెయింట్, పుట్టీ వేసిన తర్వాత వర్షం, తేమ ఉన్నప్పటికీ అది ఊడిపోదు" అని యశోలత పేర్కొన్నారు.

వేదిక్ పెయింట్​, పుట్టీ ప్రయోజనాలు
1. యాంటీ బాక్టీరియల్ - బ్యాక్టీరియా పెరగకుండా నిరోధిస్తుంది.
2. యాంటీ ఫంగల్ - ఫంగస్‌ను నివారించగల సామర్థ్యం.
3. హీట్ ఇన్సులేటర్- బయట వేడి ఇంట్లోకి రాకుండా నిరోధించే సామర్థ్యం.
4. పర్యావరణ అనుకూలం
5. ఖరీదు తక్కువ- లీటరు రూ.150 నుంచి రూ.230కే లభిస్తుంది.
6. వాసన లేనిది - దీనికి ఎలాంటి వాసన ఉండదు.
7. విషరహితం - విషపూరిత పదార్థాలు ఇందులో ఉండవు.
8. భారీ లోహాలు లేనిది - తయారీలో ఎటువంటి భారీ లోహాలను ఉపయోగించరు.

వేదిక్​ పెయింట్ తయారీ
'వేదిక్​ పెయింట్ తయారు చేయడానికి, తీసుకున్న ఆవు పేడ మొత్తానికి సమాన నిష్పత్తిలో నీటిని కలుపుతారు. దాని తరువాత, ఈ మిశ్రమాన్ని 100 డిగ్రీల సెల్సియస్ ఉష్ణోగ్రత వద్ద వేడి చేస్తారు. అనంతరం దానికి కాస్టిక్ సోడా కలుపుతారు. దీనివల్ల మంచి రంగు వస్తుంది. ద్రవ స్థితిలో ఉన్న దీనిని పెయింట్ తయారీలో ఉపయోగిస్తారు. అడుగును మిగిలిన గట్టి భాగాన్ని ఎండబెట్టి, దానికి సున్నం, టాల్కమ్ పౌడర్ జోడించి, మంచి పుట్టీ తయారుచేస్తారు.. ఇందులో ఒక్క శాతం కూడా రసాయనాలు కలపరు' అని యశోలత తెలిపారు.

