మిల్లెట్స్తో ఐస్క్రీమ్ తయారీ- తక్కువ పెట్టుబడితో భారీగా లాభాలు సాధిస్తున్న మహిళ!
చిరుధాన్యాలతో ఐస్క్రీస్ తయారుచేస్తున్న మధ్యప్రదేశ్కు చెందిన ప్రతిభా తివారీ- బిజినెస్లో అదరగొడుతున్న మహిళా వ్యాపారవేత్త- - ఆస్ట్రేలియా ప్రధాని భార్య నుంచి ప్రశంసలు
Published : March 18, 2026 at 10:55 PM IST
Woman Innovates Millet Ice Cream : ప్రస్తుత కాలంలో ఏదైనా బిజినెస్ చేయాలంటే నేటి ట్రెండ్కు తగినట్లు ఉండాల్సిందే. నలుగురు వెళ్లే దారిలో వెళ్తే వారిలో ఒకరిలా మిగిలిపోవడం ఖాయం. అదే భిన్నంగా చేస్తే పది మందిలో ప్రత్యేక గుర్తింపు వస్తుంది. అలాగే వ్యాపారం ద్వారా మంచి రాబడిని పొందొచ్చు. అదే విషయాన్ని రుజువు చేశారు మధ్యప్రదేశ్లోని భోపాల్కు చెందిన ప్రతిభా తివారీ అనే మహిళా వ్యాపారవేత్త. మిల్లెట్స్తో ఐస్క్రీమ్లను తయారుచేస్తూ బిజినెస్లో దూసుకెళ్తున్నారు. ఈ క్రమంలో ఆమె విజయగాథ తెలుసుకుందాం పదండి.
తక్కువ పెట్టుబడితో వ్యాపారంలోకి!
ప్రజల రోజువారీ ఆహారపు అలవాట్లలో చిరుధాన్యాలను చేర్చేందుకు శ్రీకారం చుట్టారు ప్రతిభ. మిల్లెట్స్తో ప్రజలకు ఆరోగ్యకరమైన ఆహారాన్ని అందించేందుకు నడుం బిగించారు. ఈ క్రమంలో మూడేళ్ల క్రితం పరిమిత వనరులు, దాదాపు రూ. 5-6 లక్షల ప్రారంభ పెట్టుబడితో వ్యాపారాన్ని ప్రారంభించారు. కోడో, కుట్కీ, రాగి వంచి చిరుధాన్యాలతో మిల్లెట్ ఐస్క్రీమ్స్ను తయారుచేశారు. ఆమె నేడు తృణధాన్యాలతో సుమారు 28 రకాల విభిన్న ఉత్పత్తులను తయారు చేస్తున్నారు. వాటిలో మిల్లెట్స్ ఐస్క్రీమ్ అత్యంత ప్రజాదరణ పొందింది. అలాగే వినూత్నమైన ఉత్పత్తిగా నిలిచింది. ప్రతిభ ప్రారంభించిన ఈ చిన్న ప్రయోగం ఇప్పుడు వేగంగా విస్తరిస్తున్న వ్యాపార సామ్రాజ్యంగా మారింది. ప్రతిభ కంపెనీ ఉత్పత్తులు దేశ రాజధాని దిల్లీ, అలాగే భారతదేశ ఆర్థిక రాజధాని ముంబయికి చేరాయి. అక్కడి ప్రీమియం అవుట్లెట్లలోకి ప్రవేశించాయి.
ఈ మిల్లెట్స్ ఐస్క్రీమ్ రుచిగా ఉంటుందని ప్రతిభా తివారీ తెలిపారు. అంతే కాకుండా అపారమైన ఆరోగ్య ప్రయోజనాలను కూడా అందిస్తుందని పేర్కొన్నారు. అందువల్ల మిల్లెట్స్ ఐస్క్రీమ్కు డిమాండ్ రోజురోజుకు పెరుగుతోందని స్పష్టం చేశారు. మధ్యప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి డాక్టర్ మోహన్ యాదవ్, అలాగే ఆ రాష్ట్ర అసెంబ్లీ స్పీకర్ నరేంద్ర సింగ్ తోమర్, హరియాణా సీఎం నాయబ్ సింగ్ సైనీ సహా పలువురు ప్రముఖులు తన అవుట్లెట్ను సందర్శించి మిల్లెట్స్ ఐస్క్రీమ్ను ఆస్వాదించారని ప్రతిభ చెప్పుకొచ్చారు. ఆస్ట్రేలియా ప్రధాని ఆంథోనీ అల్బనీస్ భార్య జోడీ హేడన్ కూడా ఈ డెజర్ట్ పార్లర్ను సందర్శించినప్పుడు మిల్లెట్స్ ఐస్క్రీమ్ బాగుందని కితాబిచ్చారని వెల్లడించారు. జీ20 సదస్సు వంటి ప్రతిష్టాత్మక కార్యక్రమాలలో కూడా ఈ ఉత్పత్తి ప్రశంసలు పొందిందని చెప్పారు.
1000 మంది టెస్ట్ చేశారు!
అయితే ప్రొడక్ట్ను మార్కెట్లోకి విడుదల చేసే ముందు పిల్లలు, ప్రజా ప్రతినిధులు, అంతర్జాతీయ అతిథులతో సహా దాదాపు 1,000 మందికి ఐస్క్రీమ్ను రుచి చూపించారు ప్రతిభా తివారీ. అప్పుడు ఈ ఐస్క్రీమ్ రుచిలో ఎటువంటి తేడాను ఎవరూ గుర్తించలేదు. అప్పుడు ఈ ఆరోగ్యకరమైన ఉత్పత్తిని మార్కెట్లోకి విడుదల చేయడానికి ప్రతిభకు నమ్మకం, ఆత్మవిశ్వాసం వచ్చింది.
మార్కెట్లో లభించే సాధారణ ఐస్క్రీమ్తో పోలిస్తే మిల్లెట్స్ ఐస్క్రీమ్ అత్యంత పోషకమైనదని ప్రతిభా తివారీ వివరించారు. అలాగే పిల్లలకు మరింత సురక్షితమైనదని తెలిపారు. మానవ ఆరోగ్యానికి ప్రమాదం కలిగించే హానికరమైన పదార్థాలు మిల్లెట్స్ ఐస్క్రీమ్లో లేవని చెప్పారు. ఈ ఐస్క్రీమ్ సహజమైన రుచులను కలిగి ఉంటుందని వెల్లడించారు. దీని తయారీలో అతి తక్కువ ప్రిజర్వేటివ్లను ఉపయోగిస్తామని స్పష్టం చేశారు. "ఛింద్వారాలో ఒక ప్రాసెసింగ్ ప్లాంట్ను స్థాపించి చిరుధాన్యాల ఉత్పత్తిని పెంచాలని యోచిస్తున్నాను. ప్రజల రోజువారీ ఆహారపు అలవాట్లలో చిరుధాన్యాలను చేర్చి వారి ఆరోగ్యాన్ని కాపాడడమే నా లక్ష్యం" అని ప్రతిభ తన మనసులో మాటను బయటపెట్టారు.
ప్రతిభా తివారీ మిల్లెట్స్ ఐస్క్రీమ్ల వ్యాపారం ఇప్పుడు దిల్లీ, ముంబయిలోని హైటెక్ అవుట్లెట్లకు చేరుకుంది. ఈ ఐస్క్రీమ్ ప్రస్తుతం సాఫ్టీ రూపంలో అమ్ముడవుతోంది. కానీ త్వరలో ఇది ఫ్యామిలీ ప్యాక్లు, క్యాండీలు, సంప్రదాయ కుల్హద్ (మట్టి కప్పు) రూపాల్లో కూడా అందుబాటులోకి వస్తుంది. దీనివల్ల మిల్లెట్స్ ఐస్క్రీమ్ సగటు వినియోగదారునికి మరింత అందుబాటులోకి రానుంది. మిల్లెట్స్ ఐస్క్రీమ్ తయారీ కోసం ప్రతిభా తివారీ మధ్యప్రదేశ్లోని ఎనిమిది జిల్లాల్లోని సుమారు 1,700 మంది రైతుల నుంచి చిరుధాన్యాలను సేకరిస్తున్నారు.
