5 అడుగుల సొరకాయ- ఒకటిన్నర కిలోల నిమ్మకాయ- భారీ సైజ్​ కూరగాయలు చూశారా?

Published : December 20, 2025 at 10:12 AM IST

5 Foot Long Bottleguard : సాధారణంగా సొరకాయ బరువు రెండు- మూడు కిలోలు ఉంటుంది. నిమ్మకాయ బరువైతే ఎప్పుడూ కేవలం గ్రాముల్లోనే ఉంటుంది. కానీ 5 అడుగుల పొడవున్న 7 కిలోల సొరకాయ, 1.5 కిలోల నిమ్మకాయను ఎప్పుడైనా చూశారా? అవి ఇప్పుడు మధ్యప్రదేశ్​లోని ఓ మేళాలో అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తున్నాయి. వచ్చినా వాళ్లందరినీ ఆశ్యర్యానికి గురి చేస్తున్నాయి.

మనిషి ఎత్తుకు సమానంగా!
భోపాల్‌లో అటవీ శాఖ ఆధ్వర్యంలో అటవీ మేళా జరుగుతోంది. డిసెంబర్ 23 వరకు జరిగే ఈ మేళాలో ఆయుర్వేద మందులు, మూలికలు, అటవీ ఉత్పత్తులు, గిరిజనులకు సంబంధించిన వస్తువులను ప్రదర్శించే 350 స్టాళ్లు ఉన్నాయి. అయితే 5 అడుగుల పొడవున్న సొరకాయ మేళాలో అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది. మనిషి ఎత్తుకు దాదాపు సమానంగా ఉండే ఈ సొరకాయతో పాటు, సుమారు 7 కిలోల బరువున్న మరో గుమ్మడికాయ కూడా ఉంది.

5 Foot Long Bottleguard
5 అడుగుల సొరకాయ (ETV Bharat)

హైబ్రిడ్​ కాదు దేశవాళీ మాత్రమే!
ఈ కూరగాయలు దేశవాళీ పంట మాత్రమే, ఎటువంటి హైబ్రిడ్​ రకం కాదని అనూప్‌పుర్ జిల్లాకు చెందిన ప్రగతిశీల రైతు సేవగ్రామ్ మరావి తెలిపారు. "ఇది హైబ్రిడ్ కాదు, 100% దేశవాళీ సొరకాయ. దీని పొడవు ప్రస్తుతం తక్కువగా ఉంది; ఇది సుమారు 7.5 అడుగుల వరకు పెరుగుతుంది. అదేవిధంగా తెల్ల గుమ్మడికాయ కూడా 7 కిలోల వరకు బరువు ఉంటుంది. ప్రస్తుతం రైతులు ప్రకృతి అందించిన పోషకమైన పంటలను విడిచిపెట్టి అధిక దిగుబడి కోసం తమ పొలాల్లో కొత్త రకాలను పండించడం ప్రారంభించారు. దీనివల్ల ఉత్పత్తి పెరిగినప్పటికీ, దాని పోషక విలువ తగ్గింది. కోవిడ్ తర్వాత, ప్రభుత్వం చిరుధాన్యాలను ప్రోత్సహించింది" అని సేవగ్రామ్​ వివరించారు.

1.5 kgs lemon
1.5 కిలోల నిమ్మకాయ (ETV Bharat)

ఔషధ గుణాలు అధికంగా ఉంటాయి : రైతు నేపాల్ సింగ్
మూత్రపిండాల్లో రాళ్ల సమస్య ఉన్నవారికి బిజోరా రకానికి చెందిన నిమ్మకాయ చాలా ఉపయోగపడుతుంది. అంతేకాకుండా దీనిలో చాలా ఔషధ గుణాలు ఉన్నాయని రేవాలోని గోవిందగఢ్‌కు చెందిన రైతు నేపాల్ సింగ్ చెప్పారు. "ఇది బిజోరా రకానికి చెందిన నిమ్మకాయ, దీని బరువు సాధారణంగా 1.5 నుంచి 5 కిలోల వరకు ఉంటుంది. దీనిలో ఔషధ గుణాలు ఉంటాయి. మూత్రపిండాల్లో రాళ్ల సమస్య ఉన్నవారికి ఇది చాలా ప్రయోజనకరం. ఇందులో ఆమ్ల శాతం చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. అయితే ఈ అటవీ మేళాలో మేము అనేక రకాల మొక్కలు, పండ్లు, పువ్వులు, వాటి విత్తనాలను ప్రదర్శించాము. ఈ ప్రదర్శన వెనుక ఉన్న ఉద్దేశ్యం రాష్ట్ర జీవవైవిధ్యాన్ని తెలియజేయడమే. ఈ మొక్కలు చాలా వరకు క్రమంగా అంతరించిపోతున్నాయి, వాటి విత్తనాలు, మొక్కలను మేము పరిరక్షిస్తున్నాము. అంగుళం పరిమాణంలో ఉన్న నారింజ కేవలం అడవులలో మాత్రమే దొరుకుతోంది, కానీ వాస్తవానికి ఇదే అసలైన నారింజ. ఇది చూడటానికి చిన్నగా ఉన్నప్పటికీ, ఇది అత్యంత ప్రయోజనకరమైనది" అని నేపాల్ సింగ్ తెలిపారు.

orange
నారింజ (ETV Bharat)

పోషకాలు అధికంగా ఉండే చిరుధాన్యం విత్తనాలను కూడా సాగు చేస్తున్నామని రైతులు పేర్కొన్నారు. "కొర్ర, సామ, జొన్న, సజ్జలు వంటి అనేక చిరుధాన్యాలకు ప్రజలలో గిరాకీ పెరిగింది, అయితే అన్ని చిరుధాన్యాల్లోకెల్లా అత్యంత పోషకమైన ఒక చిరుధాన్యం విత్తనాలను కూడా మేము సేకరించాము. సికియా చిరుధాన్యం ఒక రకమైన గడ్డి జాతికి చెందినది. ఇది అడవులలో పెరుగుతుంది. మేము దాని విత్తనాన్ని తయారు చేసి, క్రమంగా దాని సాగును ప్రారంభించాము. దీని ప్రత్యేకత ఏమిటంటే, ఇందులో 13 శాతానికి పైగా పీచు పదార్థం ఉంటుంది. అదనంగా ఇందులో కాల్షియం, మెగ్నీషియం వంటి ఖనిజాలు కూడా పుష్కలంగా ఉన్నాయి" అని రైతులు తెలిపారు.

