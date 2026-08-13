ETV Bharat / bharat

'రివర్స్ మిర్రర్ రైటింగ్‌'తో సుధీర్ అదుర్స్- అద్దం లేకుండా ఒక్క పదాన్ని చదవలేం- లెటర్‌కు మోదీ సైతం ఫిదా!

అద్భుతమైన కళతో ఆకట్టుకుంటున్న సుధీర్ జైన్- రివర్స్‌లో అక్షరాలు రాస్తూ ప్రధాని మోదీ, మాజీ రాష్ట్రపతి అబ్దుల్ కలాంకు ఉత్తరాలు- ఈ నైపుణ్యానికి ఫిదా అవుతున్న ప్రముఖులు

Sudhir Jain Reverse Handwriting
'రివర్స్ మిర్రర్ రైటింగ్‌'తో సుధీర్ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 13, 2026 at 10:03 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Sudhir Jain Reverse Handwriting : మధ్యప్రదేశ్‌కు చెందిన ఓ వ్యక్తి అరుదైన నైపుణ్యాన్ని ప్రదర్శిస్తున్నారు. ఎడమ చేతితో అద్దంలో చూస్తేనే చదవగలిగేలా (రివర్స్ మిర్రర్ రైటింగ్ / రివర్స్ హ్యాండ్‌ రైటింగ్) అక్షరాలను తిరిగేసి రాస్తున్నారు. ఆయన రాసిన రాతను మామూలుగా కంటితో చూసి చదవడం కష్టం. అద్దం ఎదురుగా మాత్రమే ఆ అక్షరాలను చదవగలం. ఇంతకీ ఆయన ఎవరు? రివర్స్‌లో అక్షరాలు రాసే నైపుణ్యం ఎలా వచ్చింది? తదితర విషయాలు తెలుసుకుందాం.

మోదీకి లెటర్- పీఎంఓ కార్యాలయం నుంచి ప్రశంసా పత్రం
మనం మాట్లాడుకుంటున్నది భోపాల్‌కు చెందిన సుధీర్ జైన్ పాండ్యా గురించి. ఆయన వృత్తిరీత్యా కిరాణా వ్యాపారి. సుధీర్ జైన్‌లో అద్భుతమైన ప్రతిభ దాగి ఉంది. భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ 72వ పుట్టినరోజున ఈ ప్రత్యేకమైన రివర్స్ స్క్రిప్ట్‌లో ఆయనకు ఒక శుభాకాంక్షల సందేశాన్ని సుధీర్ పంపారు. ఆ తర్వాత ప్రధాన మంత్రి కార్యాలయం నుంచి ఒక ప్రశంసా పత్రాన్ని అందుకున్నారు. ఇప్పటి వరకు సుధీర్ వేలాది మందికి ఇలాంటి రివర్స్ స్క్రిప్ట్ ఉత్తరాలను రాశారు.

Sudhir Jain Reverse Handwriting
సుధీర్ రివర్స్ మిర్రర్ రైటింగ్ (ETV BHARAT)

తనకు ఈ కళ ఎలా వచ్చిందో ఈటీవీ భారత్‌కు సుధీర్ జైన్ వివరించారు. "ఈ ప్రత్యేకమైన కళారూపం అధికారిక శిక్షణతో కాకుండా ఒక హెయిర్ సెలూన్‌లోని అద్దంతో మొదలైంది. అద్దం దగ్గర ఉన్న క్యాలెండర్‌లోని అక్షరాలు తలకిందులుగా కనిపించడం నేను గమనించాను. అప్పుడే నాకు అక్షరాలను రివర్స్‌లో రాయాలనే ఆలోచన వచ్చింది. మొదట్లో నేను రివర్స్‌లో అక్షరాలను రాసి టీచర్‌కు చూపించాను. ఆయన నన్ను మందలించారు. అయితే టీచర్ ఆ పేపర్‌ను తిప్పి చూసినప్పుడు అక్షరాలు సరిగ్గా కనిపించాయి. దీంతో ఆయన నన్ను ఎంతగానో ప్రశంసించారు. ఆ ప్రశంసే నాకు రివర్స్ హ్యాండ్‌ రైటింగ్ స్ఫూర్తిగా నిలిచింది. " అని సుధీర్ జైన్ స్పష్టం చేశారు.

చూసేవారికి ఇదేదో మాయలా అనిపిస్తుంది : సుధీర్
తనకు 14 ఏళ్ల వయసు ఉన్నప్పుడు అక్షరాలను రివర్స్‌లో రాయడం మొదలుపెట్టానని సుధీర్ జైన్ తెలిపారు. ప్రస్తుతం తన వయసు 61కి చేరిందని అన్నారు. గత 20 ఏళ్లుగా తాను రివర్స్ స్క్రిప్ట్‌తో రాసిన శుభాకాంక్షల సందేశాలను ఇతరులకు పంపుతున్నానని చెప్పారు. మొదట్లో ఈ రివర్స్ స్క్రిప్ట్ కోసం అద్దంపై ఆధారపడేవాడినని వెల్లడించారు. క్రమంగా ప్రాక్టీస్ వల్ల ఇప్పుడు అద్దం అవసరం లేకుండా రివర్స్‌లో అక్షరాలను రాయగలనని పేర్కొన్నారు. అయితే చూపరులకు ఈ నైపుణ్యం ఏదో మాయలా అనిపిస్తుందన్నారు.

"నేను వేలకొద్దీ ఉత్తరాలను తిరగేసి రాశాను. అందుకు గుర్తింపుగా ఎన్నో ప్రశంసలను అందుకున్నాను. మాజీ రాష్ట్రపతి ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం పుట్టినరోజున ఆయనకు ఒక ఉత్తరం రాశాను. మాజీ ప్రధాని మన్మోహన్ సింగ్‌కు కూడా రివర్స్ స్క్రిప్ట్‌తో ఒక లెటర్‌ను పంపించాను. ప్రజలు ఎడమ చేతితో రాసేవారిని భిన్నంగా చూస్తారు. కానీ లెఫ్ట్ హ్యాండ్‌తో రాసే వారు తమ పనుల్లో సమర్థవంతంగా ఉంటారు. ఎడమచేతి వాటం వారికి తరచుగా చురుకైన జ్ఞాపకశక్తి ఉంటుంది. వారు కళల్లో రాణిస్తారు" అని సుధీర్ జైన్ వివరించారు.

Sudhir Jain Reverse Handwriting
సుధీర్ (ETV BHARAT)

ఫన్నీగా ఇన్సిడెంట్
సుధీర్‌తో రివర్స్ రాత అర్థం కానీ ఓ సంఘటన చాలా ఫన్నీగా ఉంటుంది. సుధీర్ రివర్స్ స్క్రిప్ట్‌తో రాసిన దీపావళి శుభాకాంక్షల ఉత్తరాన్ని ఒక దుకాణదారుడికి పంపారు. దాన్ని చూసి అర్థం కాక దుకాణదారుడు ఆందోళన చెందాడు. దాన్ని చింపేందుకు యత్నించాడు. సరిగ్గా అప్పుడే దుకాణంలోని ఒక ఉద్యోగి అది సుధీర్ జైన్ రాసిన ఉత్తరం అయి ఉంటుందని ఊహించాడు. ఆ ఉత్తరాన్ని ఒక అద్దం ఎదురుగా పట్టుకుని చదవగా అందులోని సందేశం అర్థమైంది.

వీరు లెఫ్ట్ హ్యాండర్లే
లియోనార్డో డావిన్సీ, మహాత్మా గాంధీ, మదర్ థెరిసా, అరిస్టాటిల్, రతన్ టాటా వంటివారు ఎడమ చేతిలో రాసేవారు. బరాక్ ఒబామా, అమితాబ్ బచ్చన్, సచిన్ తెందూల్కర్ కూడా లెఫ్ట్ హ్యాండ్‌తోనే రాస్తున్నారు. ప్రతి ఏటా ఆగస్టు 13న అంతర్జాతీయ లెఫ్ట్‌హ్యాండర్స్ డేను జరుపుకుంటారు. లెఫ్ట్‌హ్యాండర్స్ ప్రత్యేకత, వారు ఎదుర్కొనే సవాళ్ల గురించి అవగాహన కల్పించడమే దీని ముఖ్య ఉద్దేశ్యం.

గిరిజన యువతుల పాలిట దేవతగా 'భారతి'- చీరకట్టుతో ఫ్రీగా ఫుట్‌బాల్ కోచింగ్- రాష్ట్ర, జాతీయ స్థాయిలో రాణిస్తున్న ప్లేయర్స్

ఉదయం పూజారి- సాయంత్రం రెజ్లర్‌- 200 పతకాలు సాధించిన శాకాహార మల్లయోధుడు

TAGGED:

INTERNATIONAL LEFT HANDERS DAY 2026
SUDHIR LETTER READ BY MIRROR
SUDHIR JAIN REVERSE HANDWRITING
SUDHIR LETTER SENT PM MODI
SUDHIR JAIN REVERSE HANDWRITING

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.