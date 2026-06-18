విక్టోరియా రాణి కాలం నాటి అరుదైన ఆల్బమ్- గ్వాలియర్, హైదరాబాద్, మైసూర్ పాలకుల చిత్రాలు- 55 ఏళ్ల తర్వాత వెలుగులోకి!
55 ఏళ్ల తర్వాత వెలుగుచూసిన విక్టోరియా రాణి కాలం నాటి అరుదైన చిత్రపటం- అందులో భారత్లో 12 సంస్థానాల పాలకుల ఫొటోలు
Published : June 18, 2026 at 8:46 PM IST
Indian Kings Historical Photos : భారతీయ చరిత్రకు సంబంధించిన ఒక అరుదైన ఫొటో ఆల్బమ్ మధ్యప్రదేశ్లో బయటపడింది. ఒకే ఫ్రేమ్లో ఉన్న ఈ సేకరణలో విక్టోరియా రాణి, సింధియా, హోల్కర్, నిజాం రాజవంశాలకు చెందిన రాజులతో పాటు 12 సంస్థానాల పాలకులు కూడా ఉన్నారు. ఈ ఫొటో ఫ్రేమ్ 1860- 1875 మధ్య కాలానికి చెందినదని అంచనా. ఈ క్రమంలో ఈ అరుదైన, అలనాటి ఫొటో ఫ్రేమ్పై ఈటీవీ భారత్ ప్రత్యేక కథనం.
విక్టోరియా రాణి చుట్టూ 12 సంస్థానాల పాలకులు
ఈ ఫొటో ఫ్రేమ్ మధ్యలో విక్టోరియా రాణి చిత్రం ఉంది. ఆమె చుట్టూ 12 మంది స్వదేశీ సంస్థానాల పాలకుల ఫొటోలు ఉన్నాయి. ఫ్రేమ్పై దీనిని తయారు చేసిన సంస్థ పేరు పూనా ఫొటోగ్రాఫిక్ కంపెనీ అని రాసి ఉంది. ఈ సంస్థానాల పాలకులకు విక్టోరియా రాణితో సంబంధాలు ఉండొచ్చని ఉంటాయని పురావస్తు శాస్త్రవేత్తలు అంచనా వేశారు. ఈ ఫొటో ఫ్రేమ్లో 12 మంది భారతీయ రాజుల ఛాయాచిత్రాలు ఉండగా, వీరిలో తొమ్మిది మందిని విజయవంతంగా గుర్తించారు.
సర్ మీర్ మహబూబ్ అలీ ఖాన్ సిద్దిఖీ ఫొటో
ఈ అరుదైన ఆల్బమ్లో హైదరాబాద్ సంస్థాన (ప్రస్తుతం తెలంగాణ రాష్ట్రంలో భాగం) పాలకుడైన సర్ మీర్ మహబూబ్ అలీ ఖాన్ సిద్దిఖీ ఫొటో ఉంది. మీర్ మహబూబ్ అలీ ఖాన్ ఐదో నిజాం అయిన అఫ్జల్-ఉద్-దౌలా చిన్న కుమారుడు. 1869- 1911 వరకు హైదరాబాద్ రాష్ట్రాన్ని పాలించారు.
గొప్ప పాలకుడిగా సయాజీరావు గైక్వాడ్కు పేరు
మహారాజా సయాజీరావు గైక్వాడ్ బరోడా సంస్థాన పాలకుడు. ఈయనకు గొప్ప పాలకుడిగా, దూరదృష్టి కలిగిన వ్యక్తిగా, ప్రగతిశీల భావాలున్న నాయకుడిగా పేరుంది. గైక్వాడ్ తన పాలనలో అనేక విప్లవాత్మక మార్పులను అమలు చేశారు. డాక్టర్ బీఆర్ అంబేడ్కర్ ప్రతిభను గుర్తించి కొలంబియా యూనివర్సిటీలో ఉన్నత విద్యను అభ్యసించడానికి ఆయనకు ఉపకార వేతనాన్ని (స్కాలర్షిప్) అందించారు. ప్రఖ్యాత చిత్రకారుడు రాజా రవివర్మ వంటి దిగ్గజాలకు కూడా ఆయన ఆదరణ కల్పించారు. అలాగే మైసూర్ సంస్థానం పాలకుడు మహారాజా చామరాజేంద్ర వడియార్ ఫొటో కూడా ఈ ఆల్బమ్లో ఉంది.
శివాజీరావు హోల్కర్
తన తండ్రి తుకోజీరావ్ హోల్కర్ II మరణంతో హోల్కర్ సంస్థానానికి శివాజీరావ్ హోల్కర్ మహారాజు అయ్యారు. ఆయన 1887లో ఇంగ్లాండ్ను సందర్శించారు. 1903లో తన 12 ఏళ్ల కుమారుడు తుకోజీరావు హోల్కర్ III కోసం సింహాసనాన్ని వదులుకుని బర్వాహాకు వెళ్లారు.
మహారాజా మల్ఖాన్ సింగ్
రాజా రతన్ సింగ్ తర్వాత మహారాజా మల్ఖాన్ సింగ్ 1860లో చర్ఖారీ సింహాసనాన్ని అధిష్ఠించారు. ఆయన మైనర్గా ఉన్నప్పుడే సింహాసనాన్ని అధిరోహించారు. పరిపాలన, వ్యవసాయానికి సంబంధించిన అనేక సంస్కరణలను చేపట్టారు. మరోవైపు, ట్రావెన్కోర్ సంస్థానానికి తిరునాళ్ రామ వర్మ 1846లో మహారాజుగా బాధ్యతలు స్వీకరించారు. 1880 వరకు పాలన సాగించారు. ఆయన కూడా తన పాలనలో అనేక సంస్కరణలు తీసుకొచ్చారు.
రావ్ సింధియా
రావ్ సింధియా అసలు పేరు భగీరథ్ సింధియా. ఈయన హనువంత్ రావు సింధియా (జంకోజీరావు సింధియా II తమ్ముడు) కుమారుడు. జంకోజీరావు సింధియాకు వారసుడు లేకపోవడంతో ఆయన మరణానంతరం మహారాణి తారా బాయి రాజే సాహిబా భగీరథ్ రావు సింధియాను దత్తత తీసుకున్నారు. తొమ్మిదేళ్ల వయసులో సింహాసనంపై రావ్ సింధియాను కూర్చొబెట్టారు.
ఈ అరుదైన ఫ్రేమ్ చేసిన ఫొటో వెనుక ఉన్న కథ చాలా ఆసక్తికరమైనదని పురావస్తు శాస్త్రవేత్త డాక్టర్ వసీం ఖాన్ తెలిపారు. దతియాలో ఒక ముస్లిం దుకాణదారుడు ఫొటోలకు ఫ్రేమ్లు వేసే వ్యాపారం చేసేవాడని, సుమారు 50-55 సంవత్సరాల క్రితం ఎవరో ఈ ఫొటోను ఫ్రేమ్ చేయించడం కోసం అతని వద్ద వదిలి వెళ్లారని పేర్కొన్నారు. ఆ దుకాణదారుడు దానికి ఫ్రేమ్ చేయించి తన వద్దే ఉంచుకున్నాడన్నారు. కానీ దాన్ని తెచ్చిన వ్యక్తి తిరిగి ఇవ్వలేదని వెల్లడించారు. చాలా సంవత్సరాల తర్వాత దతియా నివాసి అయిన రాధావల్లభ్ మిశ్రా ఈ అరుదైన ఫ్రేమ్ చేసిన ఫొటోను చూశారని అన్నారు. రాధావల్లభ్ పాత నాణేలను సేకరించేవారు కాబట్టి ఆయనకు ఆ ఫొటో ప్రాముఖ్యం అర్థమైందని వివరించారు. మరోవైపు, తనకు ఈ ఫొటో ఫ్రేమ్ను దుకాణదారుడు ఉచితంగా ఇచ్చాడని రాధావల్లభ్ మిశ్రా చెప్పారు. ఈ ఫొటోలో చాలా భాగం పాడైపోయిందన్నారు.
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