కేజీ స్వీటు రూ.36,000- 'బంగారు మిఠాయి' ఎందుకంత స్పెషల్?
ప్రత్యేక ఆకర్షణగా భోపాల్ బంగారు స్వీట్
Published : October 17, 2025 at 10:48 PM IST
Bhopal Gold Label Sweet : దీపావళి పండగ అనగానే మనకు గుర్తొచ్చేది టపాసులు, మిఠాయిలే. దీపావళి రోజున తీపిని పంచుకునే సంప్రదాయం అందరికీ ఉంటుంది. అయితే, పండగ సమీపిస్తున్న తరుణంలో వినియోదారులను ఆకర్షించేందుకు దుకాణదారులు వివిధ రకాల స్వీట్స్ను తయారు చేస్తుంటారు. కానీ, ఈసారి మధ్యప్రదేశ్ రాజధాని భోపాల్లోని ఓ వ్యక్తి చేసిన బంగారు స్వీట్ ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచింది. అయితే, సాధారణంగానే ఒక కేజీ స్వీట్ ధర సుమారు రూ. 700 నుంచి రూ.1000 వరకు ఉంటుంది. కానీ, మధ్యప్రదేశ్లోని ఓ స్వీట్ మాత్రం ఏకంగా అక్షరాల రూ.36,000 పలుకుతోంది. మరీ అంత ధర ఎందుకని అనుకుంటున్నారా? ఆ స్వీట్ తయారీకి ఉపయోగించిన పదార్థాలు అలాంటివి మరి. ఇంతకీ అందులో ఏం ఉపయోగించారు? ఎలా తయారు చేశారో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
అఫ్గానిస్థాన్ నుంచి దిగుమతి చేసుకుని కశ్మీర్లో ఎంపిక చేసిన ప్రాంతాల్లో పండించే అత్యంత ఖరీదైన పిషోరి పిస్తా పప్పులు, వాల్నట్లు ఈ స్వీట్ తయారీ వినియోగించారు. ఇంకా కిన్నౌర్, కశ్మీర్, హిమాచల్ ప్రదేశ్, అఫ్గానిస్థాన్ల్లో ఉత్పత్తి చేసే అరుదైన చిల్గోజా గింజలు, స్వచ్ఛమైన కుంకుమ పువ్వులను ఉపయోగించి ఈ స్వీట్ను తయారు చేశారు. అనంతరం దానిపై బంగారు పూతను పూశారు. అందుకే ఈ స్వీటుకు అంత ధర ఉన్నట్లు దుకాణం యజమాని నవ్య తెలిపారు.
ఒక్క పీస్ ధర అక్షరాల రూ.1400
అంతకుముందు గుజరాత్ సూరత్లో కూడా ఓ స్వీటు భారీ ధర పలికింది. చండీ పద్వా పండుగ సందర్భంగా తయారైన ఈ స్పెషల్ స్వీట్కు ఎంతో డిమాండ్ ఉంది. ఒక్క పీస్ ధర అక్షరాల రూ.1400 పలుకుతోంది. అయితే ఈ ఘరీ స్వీట్ను అత్యంత నాణ్యమైన ఎండు ఫలాలు, బంగారు రేకు, స్వచ్ఛమైన నెయ్యిని ఉపయోగించి తయారు చేస్తారు. 15 రోజుల వరకు పాడవకుండా ఉండటం ఈ ఘరీ ప్రత్యేకత. మిగతా స్వీట్లు కిలో రూ.1400 వరకు ఉంటే ఒక్క గోల్డెన్ ఘరీ స్వీట్ పీస్ ధర రూ.1400 ఉంది. వెండి ఘరీ ఒక్క పీస్ ధర రూ.250 పలుకుతోంది. ముఖ్యంగా బంగారం, వెండి ధరలు పెరగడంతో వాటిపై ఆ ఎఫెక్ట్ గట్టిగా పడిందని నిర్వాహకులు చెబుతున్నారు. గత సంవత్సరం రూ.1,100కి అమ్ముడైన ఘరీ, ఇప్పుడు రూ.1400కి పెరిగిందని తెలిపారు.
సూరత్లోని ప్రసిద్ధ మిఠాయి సంస్థలు మాత్రమే తయారు చేసే ఈ ఘరీని వంద గ్రాముల ముక్కలుగా చేసి అందంగా తయారు చేస్తారు. 24 కేరట్ల బంగారు పూతతో కూడిన గోల్డెన్ ఘరీకి సూరత్లోనే కాకుండా దేశమంతా మంచి డిమాండ్ ఉంది. దేశంలోని వివిధ రాష్ట్రాల నుంచి బంగారు ఘరీ కోసం ముందస్తు ఆర్డర్లు వచ్చాయని యజమానులు చెబుతున్నారు. ఆర్డర్లకు అనుగుణంగా స్వీట్లను విదేశాలకు కూడా ఎగుమతి చేస్తామని షాపు తెలిపారు.
దీపావళికి శ్రీలంకన్ "లవారియా" స్వీట్ - ఈ మిఠాయితో పండగ చేసుకుంటారు!
పండగ వేళ పసందైన "లడ్డూలు" - ఐదు పదార్థాలతో అప్పటికప్పుడు రెడీ!