నలుగురిని హతమార్చి, ఆపై తాను ఆత్మహత్య- మృతుల్లో ఇద్దరు చిన్నారులు!
Bhopal Mass Suicide : మధ్యప్రదేశ్ భోపాల్లో దారుణం జరిగింది. ఒకే కుటుంబానికి చెందిన నలుగురు తమ ఇంట్లోనే దారుణ హత్యకు గురయ్యారు.
ఘటనా ప్రాంతాన్ని పరిశీలిస్తున్న పోలీసులు (ETV Bharat)
Published : November 2, 2026 at 4:57 PM IST
మధ్యప్రదేశ్ భోపాల్లో దారుణం జరిగింది. ఒకే కుటుంబానికి చెందిన నలుగురు తమ ఇంట్లోనే దారుణ హత్యకు గురయ్యారు. మృతుల్లో ఇద్దరు చిన్నారులు కూడా ఉన్నారు. నరేంద్ర సాహు అనే వ్యక్తి తన తల్లి, భార్య, పిల్లలను పదునైన ఆయుధంతో దారుణంగా హత్య చేసినట్లు పోలీసులు అనుమానిస్తున్నారు. హత్య చేసిన అనంతరం నరేంద్ర సాహు రైలు కింద పడి ఆత్మహత్య చేసుకున్నట్లు భావిస్తున్నారు. రైల్వే ట్రాక్పై అతని మృతదేహాన్ని గుర్తించిన ఆధారంగా ఈ దారుణం వెలుగులోకి వచ్చినట్లు చెప్పారు. ఈ హత్యకు పాల్పడింది నరేంద్ర సాహునా? లేదా వేరే వ్యక్తా అనే దానిపై దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు పోలీసులు తెలిపారు.