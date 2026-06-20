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తండ్రి కోసం 75ఏళ్ల కొడుకు పోరాటం- 21 ఏళ్లలో అధికారులకు 5వేల లేఖలు- రూ.2లక్షల ఖర్చు

21 ఏళ్లగా తండ్రి గౌరవం కోసం పోరాటం చేస్తోన్న కుమారుడు- ప్రధానులు, రాష్ట్రపతులు, కేంద్రమంత్రులు, అధికారులకు 5,000 ఉత్తరాలు - తాజాగా ప్రధాని మోదీకి లేఖ

Son Fighting For Father Respect
Son Fighting For Father Respect (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 20, 2026 at 9:32 AM IST

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Son Fighting For Father Respect : ఓ తండ్రి గౌరవం కోసం కొడు 21 ఏళ్లుగా పోరాడుతున్నారు. దేశం కోసం పోరాడిన స్వాతంత్య్ర సమరయోధుడి ఆత్మగౌరవాన్ని కాపాడేందుకు ఉత్తరాలతో ధర్మయుద్ధం చేస్తున్నాడు. ఆ ఉత్తరాల్లో తన గుండెలోని ఆవేదనను, నా తండ్రికి జరిగిన అన్యాయాన్ని ప్రభుత్వానికి నివేదిస్తున్నారు. దేశానికి స్వాతంత్య్రం తెచ్చిన ఒక యోధుడి పట్ల యంత్రాంగం, వ్యవస్థ చూపిన నిర్లక్ష్యాన్ని ఎత్తిచూపేందుకు ఒకటి కాదు, రెండు కాదు ఏకంగా ఐదు వేల లేఖలు రాశారు. తాజాగా దేశ ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీకి కూడా 10 పేజీల సుదీర్ఘ లేఖను రాశారు. 75 ఏళ్ల వయసులో కూడా చనిపోయిన తండ్రి గౌరవం కోసం పోరాడుతున్న మధ్యప్రదేశ్​కు చెందిన సుభాశ్ చంద్ర దూబే. ఆయన తండ్రి రామ్‌లాల్ దూబే మరణించే వరకు ఈ పోరాటం చేశారు. ఆయన తర్వాత కొడుకు తన జీవిత ఆశయంగా మార్చుకున్నారు. ఇంతకీ ఈ పోరాటం ఎందుకు? సుభాశ్ చంద్రకు జరిగిన అన్యాయం ఏంటి? అసలు ఆయన ఇన్ని లేఖలు ఎందుకు రాస్తున్నారు? ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

'తామ్ర పత్రం'తో సత్కారం
భోపాల్​కు చెందిన సుభాశ్ చంద్ర దూబే స్టేట్ బ్యాంక్ రిటైర్డ్ ఉద్యోగి. ఆయన భార్య మంజుల 2021లో కరోనాతో చనిపోయారు. ఇప్పుడు ఆయన ఒంటరిగా జీవిస్తున్నారు. తాను బతికుండగానే తన తండ్రి కోల్పోయిన గౌరవాన్ని తిరిగి తీసుకురావాలనే ఏకైక లక్ష్యంతో ఆయన పోరాడుతున్నారు. 1947లో స్వాతంత్య్రం వచ్చిన తర్వాత దేశవ్యాప్తంగా సమరయోధులను కేంద్రం సత్కరించింది. ఈ క్రమంలోనే సుభాష్ చంద్ర దూబే తండ్రి రామ్‌లాల్ దూబేకు కూడా కేంద్రం 'తామ్ర పత్రం' (గౌరవ సూచకమైన రాగి ఫలకం)తో గౌరవించింది. ఈ సందర్భంగా 10.41 ఎకరాల భూమిని ప్రభుత్వం కేటాయించింది. అలాగే, ఆయనకు రైల్వే పాస్ ఇచ్చింది. ఆ పాస్‌తో ఆయన ఎక్కడికి వెళ్లాలన్నా 'ఫస్ట్ క్లాస్'లోనే ప్రయాణించేవారు. ఇప్పటికీ ఆ రైల్వే పాస్, 'తామ్రపత్రం', భూమికి సంబంధించిన పత్రాలు ఇప్పటికీ తన దగ్గరే ఉన్నాయని సుభాష్ చంద్ర దూబే చెబుతున్నారు.

Son Fighting For Father Respect
ప్రభుత్వానికి రాసిన లేఖ (ETV Bharat)

ఆ భూమి రద్దు- 21 ఏళ్లుగా పోరాటం
సుభాశ్ చంద్ర దూబే తండ్రికి భూమి కేటాయించిన కొంతకాలానికి ప్రభుత్వం దాన్ని రద్దు చేసింది. అటవీ ప్రాంతం పరిధిలోకి వస్తుందని దాన్ని వెనక్కి తీసుకున్నట్లు సుభాష్ చంద్ర దూబే పేర్కొన్నారు. అప్పటి నుంచి సుభాష్ తండ్రి బతికి ఉన్నంత కాలం పోరాడారు. కానీ ఫలితం దక్కలేదు. దీంతో తండ్రి చనిపోయిన తర్వాత సుభాష్ చంద్ర దూబే గత 21 ఏళ్లుగా తన తండ్రికి కేటాయించిన భూమి కోసం పోరాడుతున్నారు. పోరాటంలో భాగంగా రోజూ అధికారులకు లేఖలు రాస్తూనే ఉన్నారు. ఇలా రాష్ట్రపతులు, ప్రధాన మంత్రులు, ముఖ్యమంత్రులు, ప్రధాన కార్యదర్శులు, మంత్రులు, పార్లమెంటు సభ్యులు, ఇలా ఆయన అందరికీ లేఖలు రాశారు. అయినా, మా నాన్నకు దక్కాల్సిన గౌరవం ఇంకా దక్కలేదని సుభాశ్ చంద్ర దూబే చెప్పుకొచ్చారు.

'భూమే అవసరం లేదు - తండ్రి గౌరవమే ముఖ్యం'
తాను ఇన్నేళ్లుగా భూమి కోసం పోరాడటం లేదని సుభాశ్ చంద్ర చెబుతున్నారు. ఆ భూమి తన తండ్రికి గౌరవార్థం ఇచ్చారని, ఇప్పుడు దాన్ని వెనక్కి తీసుకోని అగౌరవపర్చారని వివరించారు. అందుకే ఆ గౌరవాన్ని మళ్లీ తీసుకొచ్చేందుకు తాను పోరాడుతున్నట్లు చెప్పుకొచ్చారు. ఆ భూమి మాత్రమే కావాలని తాను అడగటం లేదని దాని స్థానంలో ప్రత్యామ్నాయం కూడా అడిగినట్లు వివరించారు. 2012లో అప్పటి హోషంగాబాద్ కమిషనర్‌కు తాను ఒక లేఖ రాసినట్లు సుభాశ్ చంద్ర చెప్పారు. రద్దయిన భూమికి బదులుగా, భోపాల్‌లో ఒక చిన్న నివాస స్థలాన్నికేటాయిస్తే తాను ఈ వివాదాన్ని ముగించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నానని తెలిపారు. ఆ ప్రతిపాదనకు అధికారులు కూడా మొదట అంగీకరించినట్లు చెప్పారు. తర్వాత ఫైల్ మాత్రం ముందుకు కదల్లేదని వివరించారు.

Son Fighting For Father Respect
తండ్రి గౌరవం కోసం పోరాటం చేస్తోన్న కుమారుడు (ETV bharat)

అటల్ బిహారీ వాజ్‌పేయి ప్రతిపక్ష నాయకుడిగా ఉన్న సమయంలో కూడా ఆయన కార్యాలయం నుంచి కూడా ఈ సమస్యను పరిష్కరించాలని ఒక సిఫార్సు లేఖ వెళ్లింది. ఆ లేఖ ప్రతిని కూడా 500 మంది అధికారులు, మంత్రులకు తాను పంపానని, కానీ, ఎక్కడా న్యాయం జరగలేదని సుభాష్ చంద్ర ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. 'నేను వృద్ధుడిని, ఒంటరివాడిని. నా తర్వాతి తరానికి ఆస్తులు ఇవ్వాలనే ఆశ నాకు లేదు. ఇది కేవలం నా తండ్రి ఆత్మగౌరవానికి సంబంధించిన విషయం. ఒకవేళ వెనక్కి భూమి తీసేసుకోవాలనుకుంటే అసలు దేశం కోసం పోరాడినందుకు ఆ గౌరవం ఎందుకు ఇచ్చారు? 51 ఏళ్లు గడుస్తున్నా, ఐదు వేల లేఖలు రాసినా ఈ దేశంలోని ప్రభుత్వ వ్యవస్థ ఒక చిన్న తప్పును సరిదిద్దలేకపోవడం అత్యంత విచారకరం' అని సుభాశ్ తన ఆవేదనను తెలిపారు.

రాసిన ఉత్తరాల ఖర్చు ఒక ఫ్లాట్ కొనొచ్చ
సుభాష్ చంద్ర దూబే ఎల్‌ఐజీ ప్రాంతంలో చిన్న ఇంట్లో నివసిస్తున్నారు. ఆయన ఇంట్లో సగం భాగం నిండా కేవలం లేఖల బస్తాలు, ఫైళ్లు మాత్రమే కనిపిస్తాయి. ఇప్పటివరకు రాసిన 5 వేల లేఖలు, వాటిని టైప్ చేయించడానికి, రిజిస్టర్డ్ పోస్ట్, స్పీడ్ పోస్ట్ ద్వారా పంపడానికి ఆయన దాదాపు రూ.2 లక్షలు ఖర్చు చేశారు. ఒక సామాన్య మధ్యతరగతి వృద్ధుడికి ఈ మొత్తం చాలా పెద్దది. ఆ డబ్బుతో తాను ఒక చిన్న ప్లాట్ కొనొచ్చన్న అభిప్రాయం స్థానికుల్లో వ్యక్తమవుతోంది.

అయితే, తన తండ్రికి న్యాయం జరిగే విషయంలో తాను విశ్రమిచేది లేదని సుభాశ్ చంద్ర చెబుతున్నారు. తనలో ఊపిరి ఉన్నంత వరకు, శరీరం సహకరించినంత వరకు ఈ పోరాటం ఆపేదని లేదని చెప్పారు. ఈ వ్యవస్థ తన తప్పును తెలుసుకుని, తన తండ్రి గౌరవాన్ని తిరిగి ఇచ్చే వరకు నా కలం రాస్తూనే ఉంటుందన్నారు. ఈ వ్యవస్థ ఒక చిన్న పొరపాటును సరిదిద్దుకోవడానికి తన చేత ఇంకా ఎన్ని వేల లేఖలు రాయించుకుంటుందో తాను చూస్తానంటూ ఆవేదనతో కూడా ఆగ్రహాన్ని వ్యక్తం చేశారు.

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TAGGED:

SON FIGHTING FOR FATHER RESPECT
75 YEAR OLD MAN 5000 LETTERS
FREEDOM FIGHTER LAND ALLOTMENT CASE
SUBHASH CHANDRA DUBEY LETTER
SON FIGHTING FOR FATHER RESPECT

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