స్మగ్లింగ్ గేదెల కోసం రూ.16 లక్షల ఖర్చు- 10 నెలలుగా సంరక్షిస్తున్న మున్సిపల్ అధికారులు
జనవరిలో పోలీసులు గేదెల స్వాధీనం చేసుకున్నారు. 10 నెలల్లో తొమ్మిది గేదెల మృతిచెందగా, నాలుగు దూడల జన్మించాయి. కోర్టులో కేసు పెండింగ్ కారణంగా వేలానికి అనుమతి నిరాకరించారు.
Published : October 8, 2026 at 2:33 PM IST
Lakhs Expenditure On Seized Buffalos : అక్రమ రవాణా కేసులో పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్న 49 గేదెల సంరక్షణ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్కు భారీ ఆర్థిక భారంగా మారింది. 2026 జనవరిలో మధ్యప్రదేశ్లోని భోపాల్లో పోలీసులు గేదెలను పట్టుకుని, కార్పొరేషన్ పరిధిలోని అర్వాలియా పశువుల కేంద్రానికి తరలించిన ఈ గేదెల మేత ఖర్చులు గడిచిన 10 నెలల్లోనే రూ.16 లక్షలు దాటాయి. ఈ కాలంలో తొమ్మిది గేదెలు మరణించి, నాలుగు దూడలు జన్మించినప్పటికీ, కోర్టు కేసు పెండింగ్లో ఉండటంతో వాటిని వేలం వేయడానికి లేదా విడుదల చేయడానికి మున్సిపల్ అధికారులకు చట్టపరమైన వీలు లేకుండా పోయింది. ఈ నేపథ్యంలో, రోజురోజుకూ పెరుగుతున్న ఖర్చులను భరించలేక, ఆ గేదెలను తిరిగి ఈట్కెడీ పోలీసులకే అప్పగించడంతో పాటు ఇప్పటివరకు అయిన మేత ఖర్చులను వారి నుంచే వసూలు చేయడానికి మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ ప్రస్తుతం సిద్ధమవుతోంది.