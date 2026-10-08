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స్మగ్లింగ్​ గేదెల కోసం రూ.16 లక్షల ఖర్చు- 10 నెలలుగా సంరక్షిస్తున్న మున్సిపల్​ అధికారులు

జనవరిలో పోలీసులు గేదెల స్వాధీనం చేసుకున్నారు. 10 నెలల్లో తొమ్మిది గేదెల మృతిచెందగా, నాలుగు దూడల జన్మించాయి. కోర్టులో కేసు పెండింగ్‌ కారణంగా వేలానికి అనుమతి నిరాకరించారు.

Lakhs Expenditure On Seized Buffalos
అక్రమ రవాణాలో దొరికిన 49 గేదెలు (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 8, 2026 at 2:33 PM IST

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Lakhs Expenditure On Seized Buffalos : అక్రమ రవాణా కేసులో పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్న 49 గేదెల సంరక్షణ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్‌కు భారీ ఆర్థిక భారంగా మారింది. 2026 జనవరిలో మధ్యప్రదేశ్​లోని భోపాల్​లో పోలీసులు గేదెలను పట్టుకుని, కార్పొరేషన్ పరిధిలోని అర్వాలియా పశువుల కేంద్రానికి తరలించిన ఈ గేదెల మేత ఖర్చులు గడిచిన 10 నెలల్లోనే రూ.16 లక్షలు దాటాయి. ఈ కాలంలో తొమ్మిది గేదెలు మరణించి, నాలుగు దూడలు జన్మించినప్పటికీ, కోర్టు కేసు పెండింగ్‌లో ఉండటంతో వాటిని వేలం వేయడానికి లేదా విడుదల చేయడానికి మున్సిపల్ అధికారులకు చట్టపరమైన వీలు లేకుండా పోయింది. ఈ నేపథ్యంలో, రోజురోజుకూ పెరుగుతున్న ఖర్చులను భరించలేక, ఆ గేదెలను తిరిగి ఈట్​కెడీ పోలీసులకే అప్పగించడంతో పాటు ఇప్పటివరకు అయిన మేత ఖర్చులను వారి నుంచే వసూలు చేయడానికి మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ ప్రస్తుతం సిద్ధమవుతోంది.

Lakhs Expenditure On Seized Buffalos
అక్రమ రవాణాలో దొరికిన 49 గేదెలు (ETV Bharat)

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