అర్ధరాత్రి ఆత్మలకు మద్యం, మాంసంతో నైవేద్యం- శ్మశానంలో మర్రిచెట్టు కింద వింత ఆచారం!
Pilbara Crematorium Bhoot Chaturdashi : బంగాల్లో భూత చతుర్దశి వేళ శ్మశానంలో భూతాలకు ప్రత్యేక నైవేద్యాలు పెడతారు. వందల ఏళ్లుగా సంప్రదాయం కొనసాగుతోంది.
Published : November 8, 2026 at 7:38 PM IST
చిమ్మచీకటి, నిర్మానుష్య వాతావరణం, శ్మశానవాటికలో ఆకాశాన్ని తాకుతున్నట్లుగా కనిపించే ఓ మర్రిచెట్టు. భూత చతుర్దశి రోజు అర్ధరాత్రి వేళ ఆ చెట్టు కింద నుంచి ఓ పిలుపు వినిపిస్తుంది. 'శివానీ, శంకరీ రండి రండి' అంటూ ఎవరో ఆహ్వానిస్తారు. ఇంతకీ ఆ శివానీ, శంకరీ ఎవరు? నిజంగానే వారు ఆ రాత్రి అక్కడికి వస్తారా? వారి కోసం మాంసం, మద్యం ఎందుకు సిద్ధం చేస్తారు? బంగాల్లోని ఆసన్సోల్ మహశిలలోని ఓ శ్మశానవాటిక కొనసాగుతున్న వందల ఏళ్ల నాటి ఓ విచిత్ర ఆచారం గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
కాళీపూజకు ముందు వచ్చే భూత చతుర్దశి రాత్రి మహిశిలాలోని పియాల్బెరా శ్మశానంలో ఈ ప్రత్యేక కార్యక్రమం నిర్వహిస్తారు. అక్కడున్న పురాతన మర్రిచెట్టు కింద ఆత్మలను ఆహ్వానించి, వాటికి నైవేద్యాలు సమర్పిస్తారు. మాంసంతో వండిన అన్నం, కరణా అనే సంప్రదాయ మద్యాన్ని నైవేద్యంగా పెడతారు. రాత్రంతా నిర్ణీత సమయాల్లో మొత్తం నాలుగుసార్లు ఈ నైవేద్య ప్రక్రియ జరుగుతుంది. ఆత్మలను శాంతింపజేసిన తర్వాతే తారామాతకు పూజలు ప్రారంభించాలనేది స్థానిక విశ్వాసం.
బామాఖ్యాపా శిష్యుడితో మొదలైన సంప్రదాయం
ఈ ఆచారానికి పియాల్బెరా శ్మశానంతో విడదీయలేని అనుబంధం ఉంది. ఒకప్పుడు జనావాసాలకు దూరంగా ఉన్న ఈ శ్మశానంలో బామాఖ్యాపా ఐదో శిష్యుడిగా చెప్పుకునే బనమాలి భట్టాచార్య తాంత్రిక సాధనలు చేసేవారని స్థానిక కథనం. మానవ అస్థిపంజరాల గుట్టపై కూర్చొని ఆయన సాధన చేసేవారని ప్రచారంలో ఉంది. బామాఖ్యాపా సూచన మేరకు అక్కడ తారామాత ఆలయాన్ని కూడా స్థాపించినట్లు స్థానికులు చెబుతారు. అప్పటి నుంచి కాళీపూజకు ముందు వచ్చే భూత చతుర్దశి రాత్రి ఈ ప్రత్యేక ఆచారం కొనసాగుతోందని వారి నమ్మకం. ఈ పూజలో ప్రత్యేకత ఏమిటంటే, అమ్మవారిని ఆరాధించడానికి ముందుగా భూతాలకు నైవేద్యాలు సమర్పిస్తారు. వాటిని ప్రసన్నం చేసుకున్న తర్వాతే తారామాత పూజ మొదలవుతుందని తరతరాలుగా విశ్వసిస్తున్నారు.
శివానీ, శంకరీ పేర్లతో ఆహ్వానం
ఆలయ పూజారి తారక్ భట్టాచార్య ఈ సంప్రదాయం గురించి ఆసక్తికర విషయాలు వెల్లడించారు. 'భూత చతుర్దశి రాత్రి నిర్ణీత సమయంలో ఆ మర్రిచెట్టు కింద భూతాలకు నైవేద్యం పెడతాం. శివానీ, శంకరీ పేర్లతో వాటిని ఆహ్వానిస్తాం. మా తాతల కాలానికి చెందిన ఆత్మలు. అవి ఏడాది పొడవునా ఆ మర్రిచెట్టుకే పరిమితమై ఉంటాయి. ఈ ప్రత్యేక రాత్రి మంత్రశక్తితో వాటికి విముక్తి కల్పిస్తాం. మాంసం, కరణా మద్యాన్ని నైవేద్యంగా సమర్పిస్తాం. నిర్దిష్ట నియమ నిబంధనల ప్రకారం ఈ ఆచారాన్ని నిర్వహిస్తున్నాం. తరతరాలుగా ఈ సంప్రదాయాన్ని కొనసాగిస్తున్నాం' అని తారక్ భట్టాచార్య చెప్పారు.
నైవేద్యాన్ని కుక్కలు కూడా ముట్టుకోవట!
ఒకప్పుడు నిర్మానుష్యంగా ఉన్న పియాల్బెరా శ్మశానం ఇప్పుడు జనావాసాల మధ్యలోకి వచ్చేసింది. చుట్టూ ఇళ్లు, జనసంచారం పెరిగినా, ఆ పురాతన మర్రిచెట్టు మాత్రం ఆనాటి ఆచారాలకు సాక్షిగా నిలిచింది. భూత చతుర్దశి రాత్రి ఆ చెట్టు సమీపానికి వెళ్లడానికి స్థానికులు ఇప్పటికీ భయపడుతుంటారు. అక్కడ జరిగే కొన్ని వింత పరిణామాల గురించి స్థానికురాలు లక్ష్మీ భట్టాచార్య వివరించింది. నైవేద్యంగా పెట్టిన ఆహారాన్ని పరిసరాల్లోని కుక్కలు కూడా ముట్టుకోవని ఆమె చెప్పింది. కొన్నిసార్లు నైవేద్యంపై గోళ్లతో గీసినట్లుగా గుర్తులు కనిపిస్తాయని, మట్టి కుండల్లో ఉంచిన కరణా మద్యం కనిపించకుండా పోతుందని పేర్కొంది. గాలి వీయకపోయినా మర్రిచెట్టు కొమ్మలు ఊగుతుంటాయని తెలిపింది. అయితే ఆ ఆత్మలు తమకు ఎప్పుడూ హాని చేయలేదని, కొన్ని సందర్భాల్లో ప్రమాదాల నుంచి కాపాడాయని స్థానికుల విశ్వాసాన్ని వెల్లడించింది.
నమ్మకమా? నిజమా?
శతాబ్దాలుగా కొనసాగుతున్న ఈ ఆచారాలపై భిన్నాభిప్రాయాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. శాస్త్రీయ దృక్పథం కలిగినవారు మాత్రం దెయ్యాలు, ఆత్మల ఉనికికి ఆధారాలు లేవని చెబుతున్నారు. ఇవన్నీ స్థానిక ప్రజల విశ్వాసాలు, సంప్రదాయాల్లో భాగమేనని అభిప్రాయపడుతున్నారు. ఒకవైపు ప్రపంచవ్యాప్తంగా హాలోవీన్ పేరుతో దెయ్యాల సంస్కృతి వాణిజ్యరూపం దాలుస్తుంటే, మరోవైపు శ్మశానంలో మాత్రం తరతరాల ఆచారం కొనసాగుతోంది. ప్రతి భూత చతుర్దశి రాత్రి మర్రిచెట్టు కింద వినిపించే శివానీ శంకరీ పిలుపుల వెనక అసలు రహస్యం ఏమిటన్నది మాత్రం ఇప్పటికీ అంతుచిక్కని ప్రశ్నగానే మిగిలింది.
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