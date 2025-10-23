ETV Bharat / bharat

బిహార్ ఎన్నికల సంగ్రామంలో తారాలోకం- ఫేమ్‌తోనే నెగ్గేస్తారా?

బిహార్ ఎన్నికల బరిలో భోజ్‌‌పురి స్టార్స్, సింగర్స్- ఓటర్లను ఆకర్షించడంలో సక్సెస్ అవుతారా?

Bihar Election 2025
Bihar Election 2025 (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 23, 2025 at 7:28 PM IST

6 Min Read
Bihar Election 2025 : బిహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల సంగ్రామంలో తారాలోకం కూడా తలపడుతోంది. పలువురు భోజ్‌పురి సినీ తారలు, జానపద గాయకులు వివిధ రాజకీయ పార్టీల తరఫున ఈసారి ఎన్నికల్లో పోటీ చేస్తున్నారు. ఇంకొందరు స్టార్‌లు, సింగర్స్ పలు పార్టీల తరఫున ప్రచార భేరిని మోగిస్తున్నారు. ఎన్నికల్లో పోటీచేస్తున్న వారిలో భోజ్‌పురి సినీ తారలు, జానపద గాయకులు ఉన్నారు. ఈ గాయకుల్లో ఒక్కరు మినహా అందరూ అశ్లీల పాటలు పాడినవారు కావడంతో బిహార్ రాజకీయాల్లో వీరి పోటీ చర్చనీయాంశంగా మారింది.

ఏ కూటమి అయినా తారల వెంటే

అధికార 'ఎన్‌డీఏ' కూటమి అయినా, విపక్ష 'ఇండియా' కూటమి అయినా, ప్రశాంత్ కిశోర్ 'జన్ సురాజ్' పార్టీ అయినా లెక్క ఒక్కటే. అందరూ భోజ్‌పురి సినీ తారలు, జానపద గాయకులకు టాప్ ప్రయారిటీ ఇస్తున్నారు. ప్రత్యేకించి యూత్‌లో వారికి ఉన్న ఫాలోయింగ్‌ను ఓట్లలోకి మార్చుకోవాలని రాజకీయ పార్టీలు భావిస్తున్నాయి. అందుకే రాజకీయ పార్టీలు వీరిని పిలిచి మరీ అసెంబ్లీ టికెట్లను ఇచ్చాయి. భోజ్‌పురి సినీ నటుడు ఖేసరిలాల్ యాదవ్ రాష్ట్రీయ జనతాదళ్ (ఆర్‌జేడీ) తరఫున ఛాప్రా అసెంబ్లీ స్థానం నుంచి నామినేషన్ వేశారు.

జానపద గాయని మైథిలీ ఠాకూర్‌ను అలీనగర్ స్థానం నుంచి బీజేపీ బరిలోకి దింపింది. భోజ్‌పురి గాయకుడు, నటుడు రితేశ్ పాండే జన్ సురాజ్ పార్టీ తరఫున కార్గహర్ స్థానం నుంచి పోటీ చేస్తున్నారు. ఖేసరి లాల్ యాదవ్ వంటి అనేక మందిని స్టార్లుగా మార్చిన భోజ్‌పురి జానపద గేయ రచయిత, గాయకుడు వినయ్ బిహారీ బీజేపీ తరఫున లౌరియా స్థానం నుంచి బరిలోకి దిగారు. భోజ్‌పురి స్టార్ హీరో పవన్ సింగ్ బీజేపీ తరఫున ఎన్నికల ప్రచారం చేయనున్నారు.

Bihar Election 2025
జానపద గాయని మైథిలీ ఠాకూర్‌ (ETV Bharat)

ఆర్‌జేడీ తరఫున ఈ ఎన్నికల్లో పోటీచేస్తున్న భోజ్‌పురి నటుడు ఖేసరిలాల్ యాదవ్ కెరీర్ తొలినాళ్లలో అనేక అశ్లీల పాటలు పాడారు. వాటితోనే ఆయన ఫేమస్ అయ్యారు. తాజాగా ఈ అంశాన్ని ఎత్తిచూపుతూ అధికార ఎన్‌డీఏ కూటమిలోని పలు పార్టీలు ఆయనపై విమర్శలు గుప్పించాయి. అయితే ఖేసరిలాల్ మాత్రం సేవ చేయడానికే తాను రాజకీయాల్లోకి వచ్చానని, ఆదరించాలని ఓటర్లను కోరుతున్నారు. బిహార్‌లో వలసలే తీవ్రమైన సమస్య అని, వాటిని ఆపడానికి తేజస్వి యాదవ్ దగ్గర ఒక రోడ్‌మ్యాప్ ఉందని ఆయన అన్నారు.

Bihar Election 2025
లాలూతో ఖేసరి లాల్ యాదవ్ (ETV Bharat)

జన్ సురాజ్ తరఫున పోటీ చేస్తున్న భోజ్‌పురి గాయకుడు, నటుడు రితేశ్ పాండే అనేక అశ్లీల పాటలు, డబుల్ మీనింగ్ సాంగ్స్‌ను పాడారు. అలాంటి పాటలకు పెదవులు కదుపుతూ నటించారు. తాను చాలా కాలంగా సామాజిక సేవ చేస్తున్నానని, బిహార్ ఇమేజ్‌ను మార్చేందుకే ఎన్నికల్లో పోటీచేస్తున్నట్లు ఆయన చెబుతున్నారు. తాను ముంబయికి వెళ్లినప్పుడు, బిహార్ ప్రజలు ఎదుర్కొంటున్న వివక్షను చూశానని అన్నారు. బిహార్ నిజమైన చిత్రాన్ని ప్రజలకు చూపాలని నిర్ణయించుకున్నట్లు రితేశ్ తెలిపారు. రాష్ట్రంలో విద్యను మెరుగుపర్చడం, వలసలను ఆపడం అనే జన్ సురాజ్ పార్టీ లక్ష్యాలతో తాను ప్రభావితం అయినట్లు చెప్పారు.

Bihar Election 2025
పీకేతో భోజ్‌పురి గాయకుడు, నటుడు రితేశ్ పాండే (ETV Bharat)

వినయ్ బిహారీ చాలా ఫేమస్ కళాకారుడు. ఈయన రాసిన భోజ్‌పురి పాటల వల్లే పవన్ సింగ్, ఖేసరి లాల్ యాదవ్ లాంటి వాళ్లకు స్టార్ ఇమేజ్ వచ్చింది. ఈ ఎన్నికల్లో లౌరియా స్థానం నుంచి బీజేపీ తరఫున వినయ్ బిహారీ పోటీ చేస్తున్నారు. ఇప్పటివరకు ఇక్కడి నుంచి 3సార్లు ఆయన ఎమ్మెల్యే అయ్యారు. తొలిసారి మాత్రం స్వతంత్ర అభ్యర్థిగా పోటీ చేసి గెలిచారు. అనంతరం బీజేపీలో చేరారు. వరుసగా నాలుగోసారి గెలిచి హ్యాట్రిక్ కొట్టాలని వినయ్ బిహారీ ఉవ్విళ్లూరుతున్నారు. అశ్లీల పాటలను రాశారనే అపవాదు ఆయనపై ఉంది. గత 15 ఏళ్లుగా లౌరియా నియోజకవర్గంలో చేసిన అభివృద్ధి పనులే తనను గెలిపిస్తాయని వినయ్ బిహారీ అంటున్నారు. విద్య, ఆరోగ్యం, రోడ్లు, విద్యుత్, నీరు వంటి ప్రాథమిక సౌకర్యాలను తాను అభివృద్ధి చేశానని ఆయన చెబుతున్నారు.

Bihar Election 2025
వినయ్ బిహారీ (ETV Bharat)

అశ్లీల, అసభ్య పదజాలం కలిగిన పాటలను పాడేందుకు నో చెప్పే భోజ్‌పురి సింగర్ మైథిలీ ఠాకూర్. ఆమె బీజేపీ తరఫున ఎన్నికల్లో పోటీ చేస్తున్నారు. తద్వారా బిహార్‌లోని మిథిలా ప్రాంతంతో సాంస్కృతిక సంబంధాన్ని బలోపేతం చేసుకునే వ్యూహాన్ని బీజేపీ అమలుపర్చింది. అశ్లీల పాటలకు దూరంగా ఉండే మైథిలీ ఠాకూర్ క్లీన్ ఇమేజ్ తమకు కలిసొస్తుందనే ఆశాభావంతో బీజేపీ ఉంది. ప్రధాని మోదీ, సీఎం నీతీశ్‌లతో ప్రభావితమై రాజకీయాల్లోకి వచ్చానని మైథిలి అంటున్నారు. ఎన్నికల్లో గెలిస్తే అలీనగర్‌ను ఆదర్శ నగరంగా మారుస్తానని ఆమె చెబుతున్నారు.

స్టార్ హీరో పవన్ సింగ్ నాడు అలా- నేడు ఇలా
భోజ్‌పురి గాయకుడు, నటుడు పవన్ సింగ్ తొలుత బీజేపీలో చేరారు. అయితే 2024 లోక్‌సభ ఎన్నికల్లో కరకట్ స్థానం నుంచి స్వతంత్ర అభ్యర్థిగా ఆయన పోటీ చేశారు. దీంతో అక్కడ బీజేపీ బలపర్చిన ఎన్‌డీఏ కూటమి అభ్యర్థి ఉపేంద్ర కుశ్వాహ ఓడిపోయారు. నటుడు పవన్ సింగ్ కూడా ఓడిపోయారు. అనూహ్యంగా కరకట్ లోక్‌సభ స్థానంలో సీపీఐ(ఎంఎల్ - ఎల్) అభ్యర్థి గెలిచారు. ప్రస్తుతం పవన్ సింగ్ బీజేపీలో లేరు. అయినప్పటికీ ఈ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో బీజేపీకి స్టార్ క్యాంపెయినర్‌గా ఆయన వ్యవహరించనున్నారు. తాను ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ, హోంమంత్రి అమిత్ షాల అభిమానిని అని పవన్ సింగ్ అంటున్నారు. వారి సందేశాన్ని బిహార్ ప్రజలకు చేరవేస్తానని చెబుతున్నారు.

Bihar Election 2025
అమిత్​ షాతో భోజ్‌పురి గాయకుడు, నటుడు పవన్ సింగ్ (ETV Bharat)

బరిలో పవన్ సింగ్ మాజీ భార్య
పవన్ సింగ్‌ సినిమాల్లోనూ ద్వంద్వ అర్థాలు, అశ్లీలత కలిగిన అనేక పాటలు ఉన్నాయి. పవన్ సింగ్‌ నుంచి భార్య జ్యోతి సింగ్ విడాకులు తీసుకోవడం తీవ్ర చర్చనీయాంశమైంది. ఈ ఎన్నికల్లో కరకట్ స్థానంలో జ్యోతి సింగ్ స్వతంత్ర అభ్యర్థిగా పోటీ చేస్తున్నారు.

ప్రచారబరిలోకి యూపీ భోజ్‌పురి స్టార్లు
బిహార్‌లో బీజేపీ తరఫున ప్రచారం చేయనున్న భోజ్‌పురి స్టార్ల జాబితాలో ఉత్తరప్రదేశ్‌లోని గోరఖ్‌పూర్ ఎంపీ రవి కిషన్, యూపీలోని ఆజంగఢ్‌ మాజీ ఎంపీ దినేష్ లాల్ యాదవ్ (నిరాహువా), ఈశాన్య దిల్లీ ఎంపీ మనోజ్ తివారీ కూడా ఉన్నారు. వీరి సినిమాల్లోనూ అశ్లీల పాటలు, సాహిత్యం ఎక్కువగా ఉండేవి. అయినప్పటికీ వీరి ప్రచారంతో తమ వైపు యువ ఓటర్లు మళ్లుతారనే ఆశాభావంతో బీజేపీ ఉంది.

భోజ్‌పురి స్టార్లకు సొంత పార్టీల్లోనే తీవ్ర వ్యతిరేకత
''భోజ్‌పురి స్టార్లు, సింగర్స్‌కు అసెంబ్లీ టికెట్లయితే దక్కాయి. కానీ వాళ్లు ఎన్నికల్లో గెలవడం అంత ఈజీ కాదు. మైథిలీ ఠాకూర్‌ సహా ఈ ఎన్నికల్లో పోటీ చేస్తున్న భోజ్‌పురి స్టార్లు అందరూ సొంత పార్టీల నుంచే వ్యతిరేకతను ఎదుర్కొంటున్నారు. ఎందుకంటే ఆయా పార్టీలు దశాబ్దాల తరబడి అంకితభావంతో పనిచేస్తున్న కార్యకర్తలు, నేతలను కాదని సినీ స్టార్లకు టికెట్లు ఇచ్చాయి. భోజ్‌పురి స్టార్లు, సింగర్స్‌ ఫేమ్ అనే పారషూట్ సాయంతో ఈజీగా అసెంబ్లీ టికెట్ పొందారు. కానీ పార్టీ క్యాడర్ మద్దతు లేకుండా, రాజకీయ సమీకరణాలు కలిసిరాకుండా విజయం దక్కదని వారు తెలుసుకోవాలి. కేవలం ఫేమ్‌ను నమ్ముకునే సెలబ్రిటీలు రాజకీయాల్లో పెద్దగా ఏమీ సాధించలేరు. రాజకీయాలు, సంస్కృతి మధ్య తేడా ఉన్నట్టే, రాజకీయాలకు, సంగీతానికి మధ్య కూడా తేడా ఉందని వారు అర్థం చేసుకోవాలి. మైథిలీ ఠాకూర్ మినహా ఎన్నికల్లో పోటీచేస్తున్న భోజ్‌పురి స్టార్స్ అందరూ అశ్లీలతను వ్యాప్తి చేస్తున్నారు. వీరి వల్ల పార్టీలకు ప్రచారం లభించినా, ఓట్లు మాత్రం రాలవు'' అని సీనియర్ జర్నలిస్ట్ కౌశలేంద్ర ప్రియదర్శి పేర్కొన్నారు.

యువ ఓటర్లు పెద్దగా ఆలోచించకుండా ఓట్లేస్తారు
''కొందరు భోజ్‌పురి స్టార్లు భోజ్‌పురి సంస్కృతికి మచ్చ తెచ్చారు. అయినప్పటికీ వాళ్లకు యూత్‌లో మంచి ఫాలోయింగ్ వచ్చింది. యువ ఓటర్లు పెద్దగా ఆలోచించకుండానే ఓట్లు వేస్తారు. ఈ కారణం వల్ల ఎన్నికల్లో పోటీ చేస్తున్న భోజ్‌పురి స్టార్లకు విజయ అవకాశాలు ఉంటాయి. ఓట్లు వేసే క్రమంలో బిహార్ ప్రజలు అభ్యర్థుల యోగ్యతలను, లోపాలను పెద్దగా పట్టించుకోరు. రాష్ట్రంలో ఓటింగ్ సరళి అనేది అభ్యర్థులతో ఓటర్ల వ్యక్తిగత సంబంధం, వారు పొందిన ప్రయోజనాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది. సమాజ సంక్షేమం, ప్రాంత అభివృద్ధి అనేవి ఓటర్ల ప్రాధాన్యతలు కావు. మొత్తం మీద భోజ్‌పురి స్టార్లు ఎన్నికల క్షేత్రంలో నిజమైన పరీక్షను ఎదుర్కోబోతున్నారు.'' అని సీనియర్ జర్నలిస్ట్ ప్రవీణ్ బాగి విశ్లేషించారు.

స్టార్‌డమ్ కలిసొచ్చేనా?
బిహార్ రాజకీయాలు ప్రధానంగా కుల సమీకరణాలు, స్థానిక అభివృద్ధి, సంస్థాగత బలం అనే అంశాల చుట్టూ తిరుగుతుంటాయి. అందువల్ల, కేవలం ఫేమ్ కలిగినంత మాత్రాన అభ్యర్థి విజయం ఖరారు కాదు. చివరి నిమిషంలో ఓటర్లు కుల సమీకరణాలను తప్పక పరిగణనలోకి తీసుకుంటారు. సెలబ్రిటీలు, స్టార్ల ప్రచార ర్యాలీలకు జనం పెద్దసంఖ్యలో రావడం వేరు, వాళ్లంతా ఓట్లు వేయడం వేరు. ఈ రెండు అంశాలకు పొందిక ఉంటుందని అస్సలు భావించలేమని రాజకీయ పండితులు అంటున్నారు. అశ్లీల, అసభ్య పదజాలంతో కూడిన పాటలు పాడారని, అలాంటి పాటల్లో నటించారనే విమర్శలు ఎదుర్కొంటున్న భోజ్‌పురి స్టార్లకు కొంత వ్యతిరేకత ఎదురైన ఆశ్చర్యపోనవసరం లేదంటున్నారు. అంతేకాకుండా, అదే స్టార్‌డమ్ వారికి కలిసి కూడా రావచ్చన్న అభిప్రాయం వ్యక్తమవుతోంది. మొత్తం మీద బిహార్ ఎన్నికల సంగ్రామంలో ఎన్నికల్లో ఏదైనా జరగొచ్చన్న విశ్లేషణలు వినిపిస్తున్నాయి.

