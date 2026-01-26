స్వచ్ఛంద మరణ వరం పొందిన ఏకైక మహావీరుడు! మాఘ శుద్ధ అష్టమిని ఎందుకు భీష్మాష్టమిగా పిలుస్తారో తెలుసా?
మాఘ శుద్ధ అష్టమికి భీష్మునికి సంబంధం ఏమిటి? భీష్ముడికి తాను కోరుకున్నప్పుడే మరణం ఎందుకు సంభవిస్తుందో తెలుసా? భీష్మాష్టమి పూజా ఎలా చేయాలంటే?
Published : January 26, 2026 at 4:29 AM IST
Bhishma Ashtami Story : పరమ పవిత్రమైన మాఘ మాసంలో ప్రతి తిథి కూడా ప్రత్యేకతను సంతరించుకుని ఉంటుంది. మాఘ శుద్ధ సప్తమిని రథసప్తమిగా జరుపుకున్నాం కదా! మాఘ శుద్ధ అష్టమిని భీష్మాష్టమిగా జరుపుకుంటాం. అసలు ఈ భీష్ముడు ఎవరు? భీష్టమి విశిష్టత ఏమిటి? అనే విషయాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
ఎవరీ భీష్ముడు?
భీష్ముడు మహాభారతంలో ఒక ముఖ్యమైన, శక్తివంతమైన పాత్ర. ఆయన అసలు పేరు దేవవ్రతుడు. ఈయన శంతను మహారాజుకు గంగాదేవికి జన్మించాడు. తన తండ్రి కోసం జీవితాంతం బ్రహ్మచారిగా ఉంటానని భీష్మ ప్రతిజ్ఞ చేసి భీష్ముడయ్యాడు. భీష్ముడు స్వచ్ఛంద మరణం అంటే తాను కోరుకున్నప్పుడు మాత్రమే మరణం సంభవిస్తుందన్న వరాన్ని పొందినవాడు. పాండవులతో యుద్ధం అధర్మమని దుర్యోధనునికి ఎంత చెప్పినా వినకపోవడంతో అయిష్టంగానే కురుక్షేత్ర యుద్ధంలో కౌరవుల పక్షాన పోరాడాడు.
అంపశయ్యపై 58 రోజులు
భీష్ముడు కురుక్షేత్ర యుద్ధంలో అర్జునుని బాణాల ధాటికి నేలకూలాడు కానీ మరణించలేదు. మార్గశిర మాసంలో మరణావస్థకు చేరుకున్నప్పటికీ ఉత్తరాయణ పుణ్యకాలంలో ప్రాణాలు విడవాలన్న సంకల్పంతో తనకున్న వరప్రభావంతో అర్జునుడు తన కోసం తయారు చేసిన అంపశయ్యపై 58 రోజులపాటు ప్రాణాలు నిలుపుకున్నాడు. ఉత్తరాయణంలో ప్రాణ త్యాగం చేస్తేనే తన ఆత్మకు మోక్షం లభిస్తుందని, తిరిగి తన లోకానికి వెళ్లి స్వేచ్ఛ పొందుతానని భీష్ముడికి ముందే తెలుసు. అందుకే సుమారు 58 రోజుల పాటు భీష్ముడు అంపశయ్యపై మరణ వేదనను భరిస్తూ అలాగే ఉండిపోయాడు. తాను కోరుకున్నట్లుగానే మాఘ మాసంలో శుక్ల పక్షంలో అష్టమి రోజున ప్రాణాలు విడిచాడు.
భీష్మాష్టమి విశిష్టత
భీష్మాచార్యులు యుద్ధం చేసింది పది రోజులు. భారత యుద్ధం ప్రారంభమైన రోజు నుంచి 58 రోజులు లెక్కిస్తే వచ్చేది మాఘశుద్దాష్టమి. కనుక మాఘ శుక్లపక్ష అష్టమియే భీష్మ నిర్యాణ దినంగా భావిస్తారు. పద్మ పురాణంలో హేమాద్రి వ్రత ఖండంలో భీష్మాష్టమి గురించి చెప్పడం జరిగింది. అయితే భీష్ముడు మోక్షాన్ని పొందింది మాత్రం మాఘ శుద్ధ ఏకాదశి కాబట్టి ఈ ఏకాదశిని భీష్మ ఏకాదశిగా జరుపుకోవడం సంప్రదాయం. భీష్మాష్టమి భారత దేశమంతటా జరుపుకోవాల్సిన పర్వదినమని వ్రతోత్సవ చంద్రిక సూచిస్తున్నది. ఈ రోజున ప్రతి ఒక్కరూ భీష్మునికి శ్రాద్ధ, తిల తర్పణం విడవాలని చెబుతారు. ఈ తర్పణం, శ్రాద్ధం చేసిన వారికి సంవత్సర కాల పాపం నశిస్తుందని విశ్వాసం.
భీష్మాష్టమి ఎప్పుడు? పూజ ఎలా చేయాలి?
తెలుగు పంచాంగం ప్రకారం జనవరి 26, సోమవారం మాఘ శుద్ధ అష్టమి రోజును భీష్మాష్టమిగా జరుపుకోవాలని పంచాంగకర్తలు సూచిస్తున్నారు. భీష్మాష్టమి రోజు సూర్యోదయమునకు ముందే నిద్రలేచి పూజా మందిరం, ఇంటిని శుభ్రం చేయాలి. గడపకు పసుపు కుంకుమ, గుమ్మానికి తోరణాలు, పూజ మందిరాన్ని ముగ్గులతో అలంకరించుకోవాలి. తలారా స్నానం చేసి, తెలుపు రంగు దుస్తులు ధరించాలి. ఆ రోజంతా ఉపవాసముండి, రాత్రి జాగారం చేయాలి. పూజామందిరంలో విష్ణుమూర్తి విగ్రహాన్ని పసుపు, కుంకుమలు, తామర పువ్వులు, తులసి దళములు, జాజిమాలతో అలంకరించుకోవాలి. ఆవునేతితో, తామర వత్తులతో దీపారాధన చేయాలి. విష్ణు అష్టోత్తరం, నారాయణ కవచం, విష్ణు సహస్రనామాలు, విష్ణు పురాణము పారాయణ చేయాలి.
నామ జపం
"ఓం నమో నారాయణాయ" అనే మంత్రమును 108 సార్లు జపించాలి. పరమాన్నం, కొబ్బరికాయ, అరటిపండ్లు నివేదించాలి. కర్పూర నీరాజనం ఇవ్వాలి. ఈ రోజు భీష్మ పితామహుని స్మరిస్తూ బ్రాహ్మణ బ్రహ్మచారులకు ఉపనయన సంస్కారాలకు అవసరమైన ద్రవ్యాన్ని దానంగా ఇవ్వడం వలన సద్గతులు లభిస్తాయని శాస్త్రం చెబుతోంది.
సంతాన ప్రాప్తి
భీష్మాష్టమి రోజున భీష్మునికి తర్పణం విడవాలని స్మృతి కౌస్తుభం చెబుతోంది. ఎవరైతే ఈ రోజు భీష్మునికి తిలాంజలి సమర్పిస్తారో వారికి సంతాన ప్రాప్తి కలుగుతుందని స్మృతి కౌస్తుభంలో వివరించి ఉంది. రానున్న భీష్మాష్టమి రోజున మనం కూడా భీష్ముని స్మరించుకుందాం, సకల శుభాలు పొందుదాం. జైశ్రీకృష్ణ!
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంత వరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.