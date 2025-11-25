వివాదాల పరిష్కారానికి హనుమంతుడి గుడికి - అక్కడికి వెళ్తే న్యాయం పక్కా అనే నమ్మకం!
Published : November 25, 2025 at 3:09 PM IST
Bhind Hanuman Temple For Justice : ఎక్కడైనా వివాదాలు, గొడవల పరిష్కారం కోసం పోలీస్ స్టేషన్కు వెళ్తారు. లేదంటే గ్రామ పెద్దల సమక్షంలో పంచాయతీ జరుగుతుంది. అయితే మధ్యప్రదేశ్లోని భిండ్ ప్రాంతంలో మాత్రం అలా కాదు. ఏకంగా హనుమంతుడే వివాదాలకు పరిష్కారాన్ని చూపిస్తాడని గ్రామస్థులు నమ్ముతారు. అందుకు ఏదైనా గొడవలు జరిగినప్పుడు ఆయన సన్నిధిలోనే పంచాయతీ నిర్వహిస్తారు.
మనదేశం సంస్కృతి, సంప్రదాయం, విలువలకు నిలయంగా ప్రసిద్ధి చెందింది. భారతీయులు దేవునిపై అచంచలమైన నమ్మకం, ప్రగాఢమైన విశ్వాసాన్ని కలిగి ఉంటారు. అందుకే ప్రత్యేక ఉదాహరణగా నిలుస్తోంది భిండ్ ప్రాంతం కతరోల్ గ్రామంలోని టెక్రామ్ హనుమాన్ టెంపుల్. ఆ ప్రాంత ప్రజలు తమ వివాదాలను పరిష్కరించడానికి పోలీస్ స్టేషన్కు వెళ్లరు. అందుకు బదులుగా 250 ఏళ్ల క్రితం నాటి హనుమాన్ ఆలయానికి వెళ్తారు. అక్కడున్న పురాతన హనుమాన్ ఆలయంలోని దేవుడిపై వారికి అంత నమ్మకం.
గ్రామస్థుల ప్రకారం
గొడవలకు సంబంధించిన పోలీసులకు ఇరుపక్షాలు ఎవరో ఒకరు అబద్దాలు చెబుతారు. కానీ హనుమంతుడితో అబద్ధం చెబితే ఆ దేవుడే శిక్షిస్తాడని అక్కడి ప్రజల నమ్మకం. అలాగే అబద్దాలు చెప్పిన వారి కుటుంబం కూడా హనుమంతుడి ఆగ్రహానికి గురై తీవ్ర పరిణామాలు ఎదుర్కుంటారని భావిస్తారు. అందుకే భిండ్ ప్రాంతంలో ఏదైనా గొడవ జరిగితే వెంటనే టెక్రామ్ హనుమాన్ ఆలయం వద్ద పంచాయతీ జరుగుతుంది. కాట్రోల్ గ్రామంలోని హనుమాన్ ఆలయం ఆ చుట్టు పక్కల చాలా పాపులర్. చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల నుంచి మంగళవారం నాడు వేలాది మంది భక్తులు అక్కడికి తరలివస్తారు. మంచి మనసుతో హనుమంతుడిని ప్రార్థిస్తే, తమ కోరికలు కచ్చితంగా నెరవేరుతాయని నమ్ముతారు.
ఆలయ మహంత్ రాందాస్ మహారాజ్ ప్రకారం
టెక్రామ్ హనుమాన్ ఆలయంలో జరిగే పంచాయితీలు అభివృద్ధి లేదా ప్రభుత్వ పనులకు సంబంధించినవి కావు. అక్కడ గొడవలు, వివాదాలకు సంబంధించిన పంచాయతీలే జరుగుతాయి. కుటుంబ వివాదాలు, దొంగతనం కేసులు, ఎవరిపైనైనా తీవ్రమైన ఆరోపణలు వచ్చినప్పుడల్లా ఆలయంలో పంచాయితీ జరుగుతుంది. ఇరుపక్షాలు పంచాయతీలో పాల్గొన్ని తమ వాదనను వినిపిస్తాయి. పంచాయతీలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరూ వారి వాదనలను వింటారు. చివరగా వారు చెప్పింది నిజమేనని నమ్మేందుకు హనుమంతుడి ఆలయంలో ప్రమాణం చేయని ఇరుపక్షాలను పంచాయతీ సభ్యులు కోరుతారు. నిజాయితీగా ప్రమాణం చేసిన వారికి న్యాయం లభిస్తుంది. ఒకవేళ అబద్దం చెప్పి తప్పుడు ప్రమాణం చేసిన వారు కొన్ని రోజుల్లోనే విపరీతమైన పరిణామాలను ఎదుర్కుంటారు. హనుమంతుడి ఆగ్రహానికి గురై శిక్ష అనుభవిస్తారని స్థానికుల నమ్మకం.
గ్రామస్థులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం
కొన్ని నెలల క్రితం, మెహగావ్ నివాసి అయిన సర్నామ్ సింగ్ ఇంట్లో ఓ కార్యక్రమం జరగ్గా, దానికి చాలా మంది అతిథులు వచ్చారు. ఆ సమయంలో సర్పామ్ సింగ్ పర్సు పోయింది. అందులో డబ్బులు, ఆభరణాలు ఉన్నాయి. అయితే ఈ దొంగతనం ఘటనలో సర్పామ్ సింగ్ ఇంటికి వచ్చిన ఓ మహిళపై అందరికీ అనుమానం వచ్చింది. పోలీసులను ఆశ్రయించేందుకు సిద్ధమయ్యారు. కానీ, కొన్ని పరిస్థితుల వల్ల టెక్రాన్ హనుమంతుడి వద్దకు పంచాయితీ చేరింది.
సర్నామ్ సింగ్, దొంగతనం చేసిందని ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న మహిళ, బంధువులు కలిసి టేక్రామ్ హనుమాన్ ఆలయానికి వెళ్లారు. అక్కడ పంచాయితీ జరిగింది. చివరికి దొంగగా ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న మహిళకు హనుమాన్ విగ్రహంపై ప్రమాణం చేయమన్నారు పెద్దలు. అందుకు ఆమె నిరాకరించింది. తన నేరాన్ని అంగీకరించింది. దొంగిలించిన పర్సును సర్పామ్ సింగ్కు తిరిగి ఇచ్చింది. ఆ విధంగా దొంగతనం కేసు హనుమాన్ కోర్టులో పరిష్కారమైంది.
పొలం విషయంలో గొడవ
బధోఖరి గ్రామానికి చెందిన రాంబాబు, అతడి సోదరుడు విజయ్ సింగ్కి భూమి విషయంలో గొడవలు ఉన్నాయి. ఈ క్రమంలో రెండు కుటుంబాల మధ్య చాలాసార్లు కొట్లాటలు జరిగాయి. ఈ ఏడాది జులైలో టెక్రామ్ హనుమాన్ ఆలయంలో పంచాయతీ పెట్టారు. వివాదాన్ని ముగించేందుకు ఇద్దరు అన్నదమ్ములతో హనుమాన్పై ప్రమాణం చేయించారు. అయితే కొన్నాళ్ల తర్వాత రాంబాబు చిన్నకుమారుడిపై విజయ్ సింగ్ కొడుకు రమేశ్ దాడి చేశాడు. ఈ ఘటన జరిగిన రెండ్రోజుల తర్వాత రమేశ్ కు రోడ్డు యాక్సిడెంట్ అయ్యింది. అతడికి చికిత్స చేయించేందుకు విజయ్ సింగ్ తన పొలాన్ని అమ్మేశాడు. హనుమాన్ పై ప్రమాణం చేసి ఉల్లంఘించం వల్లే ఇలా జరిగిందని గ్రామస్థులు నమ్ముతున్నారు.
"టెక్రామ్ హనుమాన్ ఆలయ మహాంత్ రాందాస్ మహారాజ్ చిన్నతనంలోనే అనారోగ్యానికి గురయ్యారు. ఎక్కడా చికిత్స చేయించినా ఆరోగ్యం కుదుటపడలేదు. ఆఖరికి టెక్రామ్ హనుమాన్ ఆలయానికి చేరుకుని తన ఆరోగ్యాన్ని బాగుచేయమని హనుమంతుడ్ని వేడుకున్నారు. తన అనారోగ్యం నుంచి కోలుకుంటే ఇంటిని వదిలి జీవితాంతం దేవుడి సేవలో ఉంటానని దేవుడ్ని ప్రార్థించారు. అనతి కాలంలోనే రాందాస్ కోలుకున్నారు. అప్పటి నుంచి ఇంటికి వెళ్లకుండా హనుమాన్ సేవలో నిమగ్నమయ్యారు. " అని కాట్రోల్ గ్రామ సర్పంచ్ మున్నా సింగ్ తెలిపారు.
