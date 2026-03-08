ETV Bharat / bharat

ఆ ఊరిలో స్తంభానికి ఆహ్వాన పత్రికలు- ఇంటింటికి వెళ్లే పనిలేదు- 60 ఏళ్లుగా ఇదే సంప్రదాయం- ఎందుకో తెలుసా?

మధ్యప్రదేశ్‌లోని ఓ గ్రామంలో ఆరు దశాబ్దాలుగా వింత సంప్రదాయం- స్తంభానికి ఇన్విటేషన్ కార్డు వేలాడదీస్తారు- కారణం ఏంటంటే?

Invitation Card Hang On Pole
Published : March 8, 2026 at 8:34 PM IST

Invitation Card Hang On Pole : పెళ్లి, రజస్వల ఫంక్షన్, పెద్ద కర్మ ఇలా ఏ కార్యక్రమానికైనా మనం ఆహ్వాన పత్రికలను (ఇన్విటేషన్ కార్డులను) పంచుతాం. అందులో తేదీ, అడ్రస్, ఫోన్ నెంబరు తదితర సమాచారాన్ని పొందుపరుస్తాం. అయితే మధ్యప్రదేశ్‌ భిండ్ జిల్లాలోని దౌలత్‌పుర్ గ్రామం అందుకు భిన్నం. ఇన్విటేషన్ కార్డును గ్రామం వెలుపల ఉన్న ఓ స్తంభానికి (పోల్) వేలాదీస్తారు. అసలు ఈ సంప్రదాయం ఎప్పటి నుంచి వచ్చింది? ఇంటింటికి వెళ్లి ఆహ్వాన పత్రికలు ఇవ్వకుండా ఎందుకు ఇలా చేస్తున్నారు? తదితర విషయాలను తెలుసుకుందాం.

60 ఏళ్ల క్రితం నాటి ఆచారం
భిండ్ జిల్లా ప్రధాన కార్యాలయానికి 45 కిలోమీటర్ల దూరంలో దౌలత్‌పురా గ్రామం ఉంది. ఆ ఊర్లో పెళ్లి అయినా, రజస్వల ఫంక్షన్‌కైనా, పెద్ద కర్మకైనా ఎవరూ ఆహ్వాన పత్రికలను పంచరు. ఇన్వినేటన్ కార్డును గ్రామం వెలుపల ఉన్న ఓ స్తంభానికి వేలాడదీస్తారు. దాన్నే దౌలత్‌పురా గ్రామస్థులు తమకు ఆహ్వానం భావిస్తారు. ఈ సంప్రదాయాన్ని దౌలత్‌పురా గ్రామ పెద్దలు దాదాపు ఆరు దశాబ్దాల క్రితం ప్రారంభించారు. నేటికీ గ్రామస్థులు దాన్ని పాటిస్తున్నారు.

పూర్వీకులు పెట్టిన సంప్రదాయాన్ని పాటిస్తున్న గ్రామస్థులు
ఈ ప్రత్యేకమైన సంప్రదాయాన్ని గ్రామ పెద్దలు పెట్టారని స్థానికుడు వీర్ సింగ్ తోమర్ తెలిపాడు. ఎవరిదైనా వివాహ వేడుక, పెద్ద కర్మకు సంబంధించిన విందు జరిగినప్పుడు ఇంటింటికీ వెళ్లి ఎవరూ ఇన్విటేషన్ కార్డులను అందించరని చెప్పాడు. వారు గ్రామం వెలుపల ఉన్న ఒక స్తంభానికి ఆహ్వాన పత్రికను వేలాడదీస్తారని స్పష్టం చేశాడు. గ్రామస్థులు దాన్ని చూసి విందుకు హాజరవుతారని పేర్కొన్నాడు.

గ్రామ సర్పంచ్ ఏమన్నారంటే?
ఇది చాలా పురాతన సంప్రదాయని దౌలర్‌పురా గ్రామ సర్పంచ్ అమర్ సింగ్ వెల్లడించారు. అయితే గ్రామస్థులు ఇప్పటికీ ఈ ఆచారాన్ని పాటిస్తున్నారని తెలిపారు. నేటి కాలంలో మన పూర్వీకుల సంప్రదాయాలు, నియమాలను పాటించడం గొప్ప గౌరవమని అన్నారు. తమ గ్రామస్థులు పూర్వీకుల సంప్రదాయాలకు కట్టుబడి ఉన్నారని పేర్కొన్నారు. గ్రామంలో లేదా చుట్టుపక్కల బంధువుల కుటుంబంలో వివాహం, కర్మ భోజనాలు ఉంటే ఆహ్వాన పత్రికను స్తంభానికి వేలాడదీస్తారని చెప్పారు. గ్రామంలోని ఓ వ్యక్తి స్తంభం వద్దకు వెళ్లి కార్డును చదువుతాడని అన్నారు. ఇది పెద్దల పెట్టిన సంప్రదాయమని, దాన్ని పాటిస్తున్నామని వెల్లడించారు.

ఈ ప్రత్యేకమైన సంప్రదాయం దాదాపు 60 ఏళ్ల క్రితం ప్రారంభమైందని గ్రామస్థుడు తెలిపాడు. తన చిన్నతనం నుంచి ఈ ఆచారాన్ని పాటిస్తున్నారని చెప్పాడు. "అప్పట్లో మొబైల్ ఫోన్లు లేవు. ఇంటింటికీ ఆహ్వాన పత్రికలు పంచే పనిని క్షురకులు చేసేవారు. ఒక క్షురకుడు గ్రామమంతా తిరిగి ఇంటింటికీ ఆహ్వాన కార్డులు పంచిపెట్టేవాడు. ఆ తర్వాతి కాలంలో మా గ్రామంలో క్షురకులు ఎవరూ లేరు. దీంతో ఎవరీ ఫంక్షన్ అయితే వాళ్లు స్వయంగా ఇన్విటేషన్ కార్డులను పంచేవారు. ఈ క్రమంలో కొన్నిసార్లు కొంతమందికి ఆహ్వాన పత్రికలు ఇవ్వడం మర్చిపోయేవారు. దీంతో ఇబ్బందులు తలెత్తేవి. అందుకే గ్రామంలోని ఓ స్తంభానికి ఇన్విటేషన్ కార్డును వేలాడదీసే సంప్రదాయం ప్రారంభమైంది" అని గ్రామస్థుడు వెల్లడించారు.

క్షురకులు లేకపోవడం వల్లే!
గ్రామంలో క్షురకులు లేకపోవడం వల్ల దౌలత్‌పురా వాసులు ఈ సంప్రదాయాన్ని తీసుకొచ్చారు. ఊరిలో ఎవరైనా ప్రజలను విందుకు ఆహ్వానించాలనుకుంటే గ్రామం వెలుపల ఉన్న ఒక స్తంభానికి ఇన్విటేషన్ కార్డును వేలాడదీయాలి. ఆ కార్డును చూసి ప్రజలు విందుకు హాజరవుతారు. ఈ నియమం వల్ల దౌలత్‌పురా గ్రామం జిల్లాలోనే కాకుండా రాష్ట్రవ్యాప్తంగా గుర్తింపు పొందింది. నేటి ఆధునిక సమాజంలో కూడా పూర్వీకుల ప్రవేశపెట్టిన సంప్రదాయాన్ని గ్రామస్థులు పాటిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో తమ పెద్దల మాటను గౌరవిస్తున్నారు.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

