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పెట్రోల్, విద్యుత్​ కాదు- గాలితో నడిచేలా ఇంజిన్ తయారీ- యువ మెకానిక్ వినూత్న ప్రయోగం

పెట్రోల్‌, బ్యాటరీ లేకుండా వాహనం నడిపే ప్రయోగం- గాలి ఒత్తిడితో నడిచే ఇంజిన్​ తయారుచేసిన మెకానిక్- ఏడేళ్లుగా పాత స్కూటీ ఇంజిన్‌పై ప్రయోగాలు- పూర్తి స్థాయిలో మోడల్‌ తయారైతే 50 కి.మీ. ప్రయాణించవచ్చని అంచనా

Mechanic Invented Compressed Air Engine
గాలితో నడిచేలా ఇంజిన్ తయారీ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 20, 2026 at 2:36 PM IST

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Mechanic Invented Compressed Air Engine :ఇరాన్ యుద్ధ సమయంలో పెట్రోలియం ఉత్పత్తుల కొరత వల్ల యావత్ ప్రపంచం తీవ్ర ఇబ్బందులు పడింది. ఇంధనలు ధరలు భారీగా పెరిగాయి. మళ్లీ అలాంటి పరిస్థితి వస్తే ఎదుర్కొనేందుకు ప్రత్యామ్నాయ ఇంధనాలపై ప్రపంచవ్యాప్తంగా చర్చ జరుగుతోంది. ఈ సమయంలో ఛత్తీస్‌గఢ్‌లోని భిలాయ్‌కు చెందిన ఓ యువ మెకానిక్‌ వినూత్న ప్రయోగం చేస్తున్నాడు. పెట్రోల్​, డీజిల్ లేదా బ్యాటరీ అవసరం లేకుండా గాలి ఒత్తిడితో ఇంజిన్‌ను నడిపే సాంకేతికతను అభివృద్ధి. దాదాపు ఏడేళ్లుగా ఈ ప్రయోగంపై పనిచేస్తున్న ఆయన, ఇప్పుడు తన ఆలోచనకు మరింత సాంకేతిక సహకారం అందితే పూర్తిస్థాయి వాహనాన్ని రూపొందించవచ్చని ఆశిస్తున్నారు.

కోహ్కా ప్రాంతానికి చెందిన బాదల్ వర్మ భిలాయ్ హౌసింగ్​ బోర్డు ప్రాంతంలో గత పదేళ్లుగా బైక్​ రిపేర్ షాప్​ నిర్వహిస్తున్నాడు. మెకానిక్​గా వచ్చే ఆదాయంతోనే కుటుంబాన్ని పోషిస్తున్నారు. రోజంతా వాహనాల మరమ్మతులతో బిజీగా ఉన్నప్పటికీ, ఖాళీ సమయంలో కొత్త ఆలోచనలపై ప్రయోగాలు చేయడం ఆయనకు అలవాటుగా మారింది. చిన్నప్పటి నుంచే ఏదైనా కొత్తగా చేయాలన్న ఆసక్తి ఉండేదని బాదల్‌ చెబుతున్నారు. అందులో భాగంగానే సాధారణ మెకానిక్‌ పనికి పరిమితం కాకుండా ఇంజిన్‌ పనితీరుపై ప్రయోగాలు చేయడం ప్రారంభించినట్లు చెప్పారు.

Mechanic Invented Compressed Air Engine
గాలితో నడిచేలా ఇంజిన్ తయారీ (ETV Bharat)

బోర్‌వెల్‌ మిషన్‌ చూసి ఆలోచన
బోర్‌వెల్‌ యంత్రాల్లో రాళ్లను పగలగొట్టేందుకు గాలి ఒత్తిడిని ఉపయోగించడం బాదల్ వర్మ గమనించాడు. అదే సూత్రాన్ని నియంత్రిత పద్ధతిలో ఇంజిన్‌లో ఉపయోగించవచ్చా? అనే ఆలోచనతో ప్రయోగాలు మొదలుపెట్టాడు. దాదాపు ఏడేళ్ల క్రితం ఈ ప్రాజెక్టుపై పని ప్రారంభించిన బాదల్‌, తొలి రెండేళ్లు గాలి ఒత్తిడి సాంకేతికత, ఇంజిన్‌ నిర్మాణం, సాధ్యాసాధ్యాలపై అధ్యయనం చేశాడు. ఆ తర్వాత సుమారు ఐదేళ్ల పాటు వివిధ మార్పులు చేస్తూ ఇంజిన్‌పై ప్రయోగాలు చేసినట్లు బాదల్ చెప్పాడు.

Mechanic Invented Compressed Air Engine
బాదల్ వర్మ తయారు చేసిన ఇంజిన్ (ETV Bharat)

"ప్రయోగాల కోసం ఓ పాత స్కూటీ ఇంజిన్‌ను సుమారు రూ.2 వేలకే కొనుగోలు చేశా. అనంతరం అందులో అవసరమైన మార్పులు చేస్తూ ప్రయోగాలు నిర్వహించా. సుమారు 300 పౌండ్ల సామర్థ్యం ఉన్న ఎయిర్‌ కంప్రెసర్‌ను ఉపయోగించి ఇంజిన్‌ను నడిపే ప్రయత్నం చేశారు. పగటిపూట మెకానిక్​ షాప్​లో పనిచేస్తూ, రాత్రి సమయంలో ఇంట్లో ప్రయోగాలు చేసేవాడిని. ఇంట్లో అందరూ నిద్రపోయిన తర్వాత రాత్రివేళల్లో ఇంజిన్‌ భాగాలను విడదీసి, వాటిలో మార్పులు చేసి మళ్లీ పరీక్షిస్తూ ఉండేవాడిని. ఇలా ఎన్నోసార్లు ప్రయత్నించిన తర్వాత ప్రస్తుతం నా ప్రయోగం పనిచేస్తోంది. అందుకు అవసరమైన పరికరాల కోసం నాకు వచ్చే ఆదాయంలో కొంత భాగాన్ని ఖర్చు చేశా. కొత్త ఆవిష్కరణపై ఆసక్తి ఉంది. కానీ దాన్ని కొనసాగించేందుకు అవసరమైన ఆర్థిక వనరులు తన వద్ద పెద్దగా లేవు. కొన్ని సందర్భాల్లో కుటుంబ ఆర్థిక అవసరాల కారణంగా ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నప్పటికీ ప్రయోగాన్ని ఆపలేదు"
--బాదల్ వర్మ, మెకానిక్

ఒక్కసారి గాలి నింపితే 50 కి.మీ.?
ప్రస్తుతం ఇంజిన్​ స్థాయిలో ప్రయోగం పూర్తయిందని బాదల్ వర్మ చెబుతున్నాడు. తదుపరి దశలో గాలిని నిల్వ చేసుకునే ట్యాంక్, వాహనం బాడీ, నియంత్రణ వ్యవస్థ వంటివి అభివృద్ధి చేయాల్సి ఉందని అంటున్నాడు. తాను రూపొందించిన విధానంలో తగిన సామర్థ్యం ఉన్న ట్యాంక్‌లో గాలిని నింపితే, వాహనం సుమారు 50 కిలోమీటర్ల వరకు ప్రయాణించే అవకాశం ఉందని ఆయన అంచనా వేస్తున్నాడు. అయితే ఈ సామర్థ్యం, వాహనం పనితీరు, భద్రత వంటి అంశాలకు సాంకేతిక నిపుణుల పరీక్షలు అవసరం.

Mechanic Invented Compressed Air Engine
మెకానిక్ బాదల్ వర్మ (ETV Bharat)

పంక్చర్‌ నివారణకు జెల్‌ ప్రయోగం
గాలి ఆధారిత ఇంజిన్‌ ప్రయోగానికి ముందే బాదల్‌ మరో ప్రయోగం కూడా చేసినట్లు చెబుతున్నాడు. సుమారు మూడేళ్ల క్రితం టైర్‌లో ఉపయోగించే ప్రత్యేక జెల్‌ను తయారు చేశానని తెలిపాడు. టైర్‌కు పంక్చర్‌ అయినప్పుడు గాలి బయటకు పోకుండా జెల్‌ ఆ ప్రాంతాన్ని మూసివేసేలా రూపొందించినట్లు చెప్పాడు. అయితే దీనికి తగిన సహకారం లభించకపోవడంతో ఆ ప్రయోగాన్ని కొనసాగించలేకపోయానని తెలిపాడు.

Mechanic Invented Compressed Air Engine
గాలితో నడిచేలా ఇంజిన్ తయారీ (ETV Bharat)

ప్రభుత్వ సాయం కోసం ఎదురుచూపులు
తన వద్ద పెద్ద సంస్థలకు ఉన్న ప్రయోగశాలలు, నిపుణులు, ఆర్థిక వనరులు లేవని బాదల్‌ చెబుతున్నాడు. అందుకే తన ప్రయోగాన్ని సాంకేతిక నిపుణుల ముందుంచి శాస్త్రీయంగా పరిశీలించాలని కోరుతున్నాడు. ఇది నిజంగా వాణిజ్యపరంగా, సాంకేతికంగా సాధ్యమేనా? వాహనంగా మార్చినప్పుడు ఎంత దూరం ప్రయాణించగలదు? భద్రతా ప్రమాణాలను అందుకోగలదా? వంటి అంశాలపై నిపుణుల అధ్యయనం అవసరమని అభిప్రాయపడుతున్నాడు. తన ప్రయోగం సాంకేతికంగా నిరూపితమైతే ప్రభుత్వ మార్గదర్శకత్వంతో పేటెంట్‌ దిశగా వెళ్లాలని భావిస్తున్నాడు. గతంలో ఓ సంస్థ తనతో కలిసి పనిచేయడానికి ముందుకొచ్చినా, కొవిడ్‌ కాలంలో ఆ ప్రయత్నం ముందుకు సాగలేదని తెలిపాడు. తన ఆలోచనకు సరైన సహకారం లభిస్తే ప్రయోగాన్ని మరింత అభివృద్ధి చేయగలనని చెబుతున్నాడు. భవిష్యత్తులో పెట్రోల్‌, డీజిల్‌, బ్యాటరీలపై ఆధారపడటాన్ని తగ్గించే ప్రత్యామ్నాయ సాంకేతికతను అభివృద్ధి చేయాలన్నదే తన లక్ష్యమని అంటున్నారు.

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