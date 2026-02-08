ఐటీ ఉద్యోగం వదిలేసి చేపల పెంపకం- ఏటా లక్షల్లో సంపాదిస్తున్న మహిళ!
చేపల పెంపకంతో మంచి లాభాలు పొందుతోన్న మహిళ- ఉద్యోగం సంతృత్తినివ్వకపోవడంతో సొంతూరులో వ్యాపారం ప్రారంభం
Published : February 8, 2026 at 1:55 PM IST
Women Fisheries Business Success Story : ఆమె ఉన్నతమైన చదువులు చదువుకున్నారు. రెండు సంవత్సరాలు మల్టీ నేషనల్ కంపెనీలలో ఉద్యోగం చేశారు. కానీ, ఇవేవీ తనకు సంతృప్తినివ్వలేదు. తిరిగి సొంతూరికి వచ్చేసి భూమిని కొనుగోలు చేసి అందులో చేపల వ్యాపారం మొదలుపెట్టారు. చివరికి ఆ వ్యాపారంలో మంచి విజయాన్ని సాధించి ఏటా లక్షల్లో ఆదాయం సంపాదిస్తున్నారు. అంతేకాదు, ఎంతో మందికి ఉపాధిని కూడా కల్పిస్తున్నారు. ఇంతకీ ఆమె ఎవరు? ఆమె ఈ వ్యాపారంలోకి ఎలా వచ్చారో ఇప్పుడు చూద్దాం.
మధ్యప్రదేశ్ జబల్పుర్కు చెందిన భవానీ ఝా, జబల్పుర్లోని ఇంజినీరింగ్ కళాశాలలో చదువుకున్నారు. 2007లో ఐటీ విభాగంలో ఇంజినీరింగ్ పూర్తి చేశారు. అనంతరం ఆమె హైదరాబాద్కు వెళ్లి 2 సంవత్సరాల పాటు మల్టీ నేషనల్ కంపెనీలలో ఉద్యోగం చేశారు. ఆ సమయంలో కౌస్తుబ్ అనే వ్యక్తిని వివాహం చేసుకున్నారు. వీరికి ముగ్గురు పిల్లలు కూాడా ఉన్నారు. అయితే, తాను చేస్తున్న ఉద్యోగం భవానీకి అంతగా సంతృప్తినివ్వలేదు. ఈ క్రమంలో వారు తమ ఉద్యోగాలను వదిలేసి తిరిగి జబల్పుర్కు వచ్చి కోచింగ్ సెంటర్ను ప్రారంభించారు. కొద్ది రోజుల పాటు విద్యార్థులకు పాఠాలు చెప్పారు. అంతా సవ్యంగా జరుగుతున్న క్రమంలో కోవిడ్ మహమ్మారి వచ్చింది. ఆ సమయంలో వీరు నడిపిస్తున్న కోచింగ్ సెంటర్ను మూసివేయాల్సి వచ్చింది.
సొంతంగా ఏదైనా చేయాలన్న ఆలోచనతో!
ఆ తర్వాత కౌస్తుబ్ ఓ ప్రైవేటు మెడికల్ కాలేజీలో పనిచేయడం ప్రారంభించారు. అయితే, భవానీకి మాత్రం సొంతంగా ఏదైనా చేయాలని, అది ఫుడ్ చైన్కు సంబంధితమైన వ్యాపారమై ఉండాలని భావించారు. ఈ క్రమంలో పుట్టగొడుగుల పెంపకం, మేకలు, కోళ్లు, చేపల పెంపకం గురించి ఆలోచించారు. అన్నింటి గురించి తెలుసుకుని చేపల పెంపకం బెస్ట్ అని నిర్ణయించుకున్నారు. అయితే, ఈ వ్యాపారం గురించి తనకు ఎటువంటి అనుభవం లేదని, ఆమె తల్లిదండ్రులు కూడా ప్రభుత్వ ఉద్యోగులేనని భవానీ పేర్కొన్నారు. అయినప్పటికీ ఏమాత్రం అనుభవం లేకున్నా చేపల వ్యాపారాన్ని ఓ సవాలుగా స్వీకరించి మొదలుపెట్టానని చెప్పారు.
కూడబెట్టిన డబ్బుతో భూమిని కొనుగోలు చేసి!
ఈ సందర్భంగా తన చేపల వ్యాపారం గురించి భవానీ పలు విషయాలను ప్రస్తావించారు. "జబల్పుర్కు 15 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న హినోటియా గ్రామంలో 4.5 ఎకరాల భూమిని కొనుగోలు చేశాను. ఇందుకోసం నేను కూడబెట్టుకున్న సంపాదన మొత్తాన్ని పెట్టుబడిగా పెట్టాను. అయితే, మొదట ఆ భూమిలో పూడికలు తీయించి, నీటిని నింపినపుడు ఆ భూమిలో ఉన్న ఇసుక, కంకర వల్ల నీరు త్వరగా ఎండిపోయింది. కానీ దాన్ని చూసి నేను నిరాశ పడలేదు. ఈ సమస్యకు చెక్ పెట్టాలని ఈ వ్యాపారంపై శిక్షణ కూడా తీసుకున్నా. ఇందుకోసం భువనేశ్వర్, ముంబయిలోని ఫిషరీస్ కోర్సుల గురించి తెలుసుకున్నాను" అని భవానీ పేర్కొన్నారు.
అత్యాధునిక పద్ధతిలో చేపల పెంపకం!
ఈ క్రమంలో తాను పాలిథిన్ షీట్తో లైనింగ్ వేసే ఒక అత్యాధునిక చేపల పెంపకం పద్ధతి గురించి తెలుసుకున్నానని భవానీ చెప్పారు. ఆమె తన చెరువులలో ఒకదానికి ఈ రకమైన షీట్తో లైనింగ్ వేసి, పంగాసియస్ చేపల పెంపకం ప్రారంభించానని పేర్కొన్నారు. అయితే, ఈ పద్ధతి కొంచెం ఖరీదైనప్పటికీ, చేపల పెంపకానికి సహాయపడుతుందని భవాని చెప్పారు. ఆ తర్వాత ఛత్తీస్గఢ్ నుంచి చేప పిల్లలను కొనుగోలు చేశానని ఆమె పేర్కొన్నారు. ఇందుకోసం తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకుని చేపల పెంపకాన్ని ప్రారంభించారు. మొత్తానికి ఆమె ప్రతి సంవత్సరం 20-30 టన్నుల చేపలను అమ్ముతున్నాని, తన వ్యాపారమంతా హోల్సేల్లోనే జరగుతుందని భవానీ తెలిపారు. అంతేకాదు, మధ్యప్రదేశ్, ఉత్తర్ప్రదేశ్ నుంచి కొనుగోలుదారులు వస్తారని పేర్కొన్నారు. తన వద్ద ఇంకా కొంత భూమి మిగిలిఉందని, అందులో కూడా చేపల వ్యాపారం ప్రారంభిస్తానని భవానీ తెలిపారు.
