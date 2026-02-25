ETV Bharat / bharat

భావ్‌నగర్ రైతు కొత్త ప్రయోగం- బ్రోకలీ, పర్పుల్ క్యాబేజీ సాగుతో లాభాల పంట!

విదేశీ కూరగాయలతో అంధారియావాడ్ రైతు శాంతిభాయ్ కొత్త ప్రయోగం-బ్రోకలీ, పర్పుల్ క్యాబేజీ సాగుతో లాభాలు- ఈ పంటలకు తెగుళ్లు, పురుగుల భయం అసలు ఉండదు- విటమిన్లు మెండుగా ఉండటంతో మార్కెట్లో వీటికి భారీ డిమాండ్

Bhavnagar Farmer Success Story
Bhavnagar Farmer Success Story (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : February 25, 2026 at 9:53 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Bhavnagar Farmer Success Story : సాధారణంగా రైతులు వరి, వేరుశనగ లేదా మన దగ్గర దొరికే మామూలు కూరగాయలను పండిస్తుంటారు. కానీ గుజరాత్​లోని భావ్‌నగర్ జిల్లాకు చెందిన ఒక రైతు మాత్రం అందరికంటే భిన్నంగా ఆలోచించారు. విదేశాల్లో ఎక్కువగా కనిపించే బ్రోకలీ, పర్పుల్ క్యాబేజీ లాంటి కూరగాయలను తన పొలంలో పండించి మంచి ఫలితాలను సాధించారు. వినూత్న పద్ధతులను వాడుతూ సాగు చేయడంలో ఈయన ఒక కొత్త దారిని చూపారు. ఆరోగ్యానికి మేలు చేసే పోషకాలు ఈ పంటల్లో ఎక్కువగా ఉండటంతో వినియోగదారులు కూడా వీటిని కొనడానికి ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు. తక్కువ పెట్టుబడితో ఎక్కువ దిగుబడి సాధిస్తున్న ఆ రైతు ప్రయాణం ఎలా సాగిందో ఇప్పుడు చూద్దాం.

కొత్త పంటల వైపు రైతు అడుగులు
భావ్‌నగర్ జిల్లా ఘోఘా తాలూకా అంధారియావాడ్ గ్రామానికి చెందిన శాంతిభాయ్ వేగడ్ ఎన్నో ఏళ్లుగా రకరకాల కూరగాయలు, పండ్లు పండిస్తున్నారు. అయితే ఈసారి మాత్రం సరికొత్త సాంకేతికతను వాడుతూ బ్రోకలీ, పర్పుల్ క్యాబేజీ సాగు మొదలుపెట్టారు. ఈ వినూత్న ప్రయత్నం వల్ల గ్రామంలోనే కాకుండా జిల్లా వ్యాప్తంగా ఈయన పేరు మారుమోగిపోతోంది. ఈ పంటలకు చీడపీడల భయం తక్కువగా ఉండటం రైతుకు కలిసి వచ్చిన పెద్ద అదృష్టం. శాంతిభాయ్ తన పొలంలో గింజలు లేని నిమ్మకాయలతో పాటు నేపియర్ గడ్డిని కూడా పెంచుతూ మిశ్రమ వ్యవసాయంలో రాణిస్తున్నారు.

తెగుళ్ల బెడద లేని బ్రోకలీ- మార్కెట్లో అదిరిపోయే ధర
ఈ పంటల సాగులో ముఖ్యంగా గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే, వీటికి పురుగులు పట్టే అవకాశం చాలా తక్కువ. దీనివల్ల పురుగుమందుల ఖర్చు తగ్గి రైతుకు మంచి లాభం మిగులుతోంది. మార్కెట్లో బ్రోకలీ కిలో రూ.40- 150 వరకు అమ్ముడవుతోందని శాంతిభాయ్ చెబుతున్నారు. తెగుళ్లు సోకకపోవడం వల్ల దిగుబడి కూడా ఆశించిన స్థాయిలో వస్తోంది. నాణ్యమైన పంటను అందిస్తుండటంతో వ్యాపారులు నేరుగా పొలం వద్దకే వచ్చి కొనుగోలు చేయడానికి ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు.

పర్పుల్ క్యాబేజీ ప్రత్యేకత- రక్త శుద్ధికి మేలైన ఆహారం
మన దగ్గర సాధారణంగా ఆకుపచ్చ క్యాబేజీ మాత్రమే చూస్తుంటాం, కానీ పర్పుల్ క్యాబేజీ (ఊదా రంగు) సాగు ఇప్పుడు ఊపందుకుంటోంది. ఉద్యానవన శాఖ అధికారి ఎంబీ వాగ్మాసి మాట్లాడుతూ, ఈ క్యాబేజీలో ప్రోటీన్ ఎక్కువగా ఉంటుందని అన్నారు. ఇందులో ఉండే ఐరన్ కంటెంట్ రక్తాన్ని శుద్ధి చేయడానికి ఎంతో ఉపయోగపడుతుందని, అలాగే చాలామంది ఈ విదేశీ కూరగాయలను ఆహారంలో చేర్చుకోవడానికి ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నారని అన్నారు. అందుకే దీనికి మార్కెట్లో మంచి ధర పలుకుతోందని వివరించారు.

అధికారుల ప్రోత్సాహం
జిల్లా ఉద్యానవన శాఖ కూడా రైతులు ఇలాంటి కొత్త రకాలను సాగు చేయడం పట్ల సంతోషం వ్యక్తం చేస్తోంది. ప్రస్తుతం చాలా మంది రైతులు సంప్రదాయ పంటల నుండి వినూత్న పద్ధతుల వైపు మళ్లుతున్నారు. బ్రోకలీ, కీరా దోసకాయ వంటి పంటలతో పాటు పర్పుల్ క్యాబేజీ సాగు పెరగడం మంచి పరిణామమని అధికారులు అంటున్నారు. తక్కువ నీటితో, తక్కువ ఖర్చుతో ఎక్కువ లాభం వచ్చే పంటలను ఎంచుకోవాలని రైతులను ప్రోత్సహిస్తున్నారు. శాంతిభాయ్ లాంటి రైతులు ఇతర రైతులకు ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నారని ప్రశంసలు కురిపించారు.

కేవలం వ్యాపార కోణంలోనే కాకుండా, ప్రజల ఆరోగ్యానికి మేలు చేసే పంటలు పండించడం సంతోషంగా ఉందని శాంతిభాయ్ అంటున్నారు. బ్రోకలీ, పర్పుల్ క్యాబేజీలో విటమిన్లు మెండుగా ఉంటాయి. నేటి కాలంలో పోషకాహార లోపం ఉన్నవారికి ఇవి ఒక వరప్రసాదం లాంటివి. సహజ సిద్ధంగా, ఎటువంటి రసాయన రంగులు వాడకుండా పండిస్తున్న ఈ పంటల వల్ల రైతుకు ఆర్థిక ప్రయోజనంతో పాటు సంతృప్తి కూడా లభిస్తోంది. ఆధునిక ఆలోచనలతో వ్యవసాయం చేస్తే కచ్చితంగా విజయం సాధించవచ్చని ఈ రైతు నిరూపించారు.

TAGGED:

VEGAD INNOVATIVE FARMING IN GUJARAT
BENEFITS OF PURPLE CABBAGE
LOW PEST VEGETABLE FARMING METHODS
BHAVNAGAR FARMER SUCCESS STORY

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.