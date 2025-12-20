మార్కెట్లో కేజీ ఉల్లి రూ.3 మాత్రమే- రైతులు కన్నీరుమున్నీరు!
భారీగా పడిపోయిన ఉల్లి ధరలు- వర్షం, మంచు కురవడమే కారణమంటున్న అధికారులు
Published : December 20, 2025 at 11:03 AM IST
Onions Price Kg 3rs : సాధారణంగా ఉల్లిపాయ ధరలు మార్కెట్ పరిస్థితిపై ఆధారపడి మారుతూ ఉంటాయి. కొన్ని చోట్ల ధరలు తగ్గుముఖం పట్టి వినియోగదారులకు మేలు చేస్తుండగా, మరికొన్ని చోట్ల పంట దిగుబడులు తగ్గడం, సరఫరాలో అంతరాయాల వల్ల ధరలు పెరుగుతుంటాయి. ఈ పరిస్థితి కారణంగా కొన్ని సార్లు రైతులు ఊహించని నష్టాలు చవిచూస్తారు. అలాంటి పరిస్థితే ఇప్పుడు గుజరాత్లోని భావ్నగర్లోని రైతులకు వచ్చింది.
మహారాష్ట్రలోని నాసిక్ తర్వాత, గుజారాత్లోని సౌరాష్ట్ర దేశంలోనే అతి పెద్ద ఉల్లిపాయ ఉత్పత్తిదారుగా ఉంది. అక్కడి భావన్నగర్ వంటి ప్రాంతాల నుంచి ఉల్లిపాయలకు ప్రత్యేక డిమాండ్ ఉంది. అసాధారణ నాణ్యతకు పేరుగాంచిన భావన్నగర్ ఉల్లిపాయలు ఈ సంవత్సరం రైతులను తీవ్ర ఆర్థిక సంక్షోభంలోకి నెట్టింది. ఈ ఉల్లిపాయల ధరలు భారీగా పడిపోవడం వల్ల రైతులు తమ సాగు ఖర్చులను తిరిగి పొందడం కష్టతరంగా మారింది. ఫలితంగా గణనీయమైన ఆర్థిక నష్టాలు సంభవించాయి.
కిలో ఉల్లిపాయలు రూ.3
ఈ సారి భావ్నగర్లోని రైతులు తాము ఎరుపు, తెలుపు ఉల్లిపాయలను పండిచామని అన్నారు. మంచి పంట వస్తుందని, దానికి మంచి ధరలు వస్తాయని వారంతా ఆశించారని చెప్పారు. కానీ, అకాల వర్షాల కారణంగా వారి ఉల్లి పంటలు దెబ్బతిన్నాయని అన్నారు. ఈ ఏడాది వర్షం, మంచు భారీగా కురవడం వల్ల చాలా మంది రైతుల ఉల్లిపాయలు దెబ్బతిన్నాయని అభిప్రాయపడ్డారు. అయినప్పటికీ మంచి ధర వస్తుందనే ఆశతో మిగిలిపోయిన కొన్ని ఉల్లిపాయలను రైతులు మార్కెటింగ్ యార్డులకు విక్రయించడానికి తీసుకెళ్లారని చెప్పారు. అయితే, అక్కడ కిలోకు రూ. 3 ధర మాత్రమే లభించిందని తెలిపారు. దాంతో వారంతా కన్నీటి పర్యంతమయ్యారు. కనీసం ఉల్లిపాయలను మార్కెట్ యార్డుకు తీసుకెళ్లిన ఖర్చు కూడా లభించకపోవడంతో రైతులకు ఇదంతా భారంగా మారిందని అన్నారు.
అధికారుల స్పంధన
భావ్నగర్ మార్కెటింగ్ యార్డ్లోని ఒక అధికారి ఉల్లి పంటకు మంచి ధర లేకపోవడానికి అకాల వర్షాలు, తరువాత కురిసిన మంచు కారణమని అన్నారు. ఉల్లపాయలు ఇలాంటి అనుకోని వాతావరణంలో పండాయి కనుక, ఈ ఉల్లిపాయలు తక్కువ నాణ్యత కలిగి ఉన్నాయని, అందుకే ఇవి ఇప్పుడు ఈ ధర పలుకుతున్నాయని తెలిపారు.
"ఉల్లిపాయలు ప్రస్తుతం మార్కెట్లోకి చాలా పేలవమైన స్థితిలో వస్తున్నాయి. మొదట వర్షం పడింది, తరువాత మంచు కురిసింది, దీనివల్ల ఉల్లిపాయలు తడిసిపోయాయి, ఫలితంగా నాణ్యత తగ్గింది. ప్రస్తుతం, మార్కెట్ యార్డ్లో ఉల్లిపాయలను తక్కువ ధరలకు అమ్ముతున్నారు. గతంలో మంచి నాణ్యత గల ఉల్లిపాయల ధర రూ.391 వరకు పలికింది . కానీ, ఇప్పుడు ఆ పరిస్థితి లేదు."
- అరవింద్ చౌహాన్, మార్కెట్ యార్డ్ కార్యదర్శి
ఆందోళనలో రైతులు
మార్కెటింగ్ యార్డులో ఉల్లిపాయలు అమ్మడానికి వచ్చిన తానా గ్రామానికి చెందిన ఒక రైతు, సరైన ధర లేకపోవడంతో తన ఖర్చులను కూడా భరించలేకపోతున్నానని విలపించాడు. కనీసం పెట్టుబడి పెట్టిన మొత్తం అయినా రాకపోవడంతో రైతులంతా ఆందోళన చెందుతున్నారని అన్నారు. ఇకపై కుటుంబాన్ని ఎలా పోషించాలని చింతిస్తున్నట్లు తెలిపారు. "నా దగ్గర 14 బస్తాల ఉల్లిపాయలు ఉన్నాయి, వాటిని 200 రూపాయలకు కొన్నాను. ఇప్పుడు నేను ఏమి చేయగలను? నా ఖర్చులను నేను భరించగలిగితే మంచిది. వాహనానికి 7 రూపాయలు, 5 రూపాయల కమీషన్ కూడా రాబట్టుకోవడానికి నేను ఇబ్బంది పడుతున్నాను. దిగుబడి బాగుంటే, ధర మరో 5 రూపాయలు పెరుగుతుంది. దిగుబడి చెడ్డది అయితే, నేను ఖర్చును కూడా భరించలేను" అని ధన్జీ భాయ్ అనే రైతు చెప్పారు.
5 అడుగుల సొరకాయ- ఒకటిన్నర కిలోల నిమ్మకాయ- భారీ సైజ్ కూరగాయలు చూశారా?