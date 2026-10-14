'శాటిలైల్ ఇంటర్నెట్ అనుమతుల్లో స్టార్లింక్ కంటే మేమే ముందున్నాం'- మస్క్ వివాదం వేళ సునీల్ మిత్తల్
భారత్లో శాటిలైట్ ఆధారిత ఇంటర్నెట్ సేవల అనుమతుల ప్రక్రియలో స్టార్లింక్ కంటే చాలా ముందు వరుసలో ఉందని వ్యాపారవేత్త సునీల్ భారతీ మిత్తల్ అన్నారు. శాటిలైట్ కనెక్టివిటీ సేవలను ప్రారంభించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నామని అన్నారు.
Published : October 14, 2026 at 5:39 PM IST
Sunil Mittal on Starlink Issue : టెస్లా అధినేత ఎలాన్ మస్క్కు చెందిన స్టార్లింక్కు భారత్లో అనుమతులు విషయంలో వివాదం చెలరేగిన వేళ భారతీ ఎంటర్ప్రైజెస్ వ్యవస్థాపకుడు, ఛైర్మన్ సునీల్ భారతీ మిత్తల్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. భారత్లో శాటిలైల్ ఆధారిత ఇంటర్నెట్ సేవల అనుమతుల విషయంలో తమ సంస్థ ఎలాన్ మస్క్కు చెందిన స్టార్లింక్ కంటే ముందంజలో ఉందని వెల్లడించారు. తమ సంస్థ చాలా ఏళ్లుగా ప్రభుత్వం నుంచి ఈ అనుమతుల కోసం ఎదురుచూస్తోందని చెప్పారు. శాటిలైట్ కనెక్టివిటీ సేవలను ప్రారంభించడానికి సిద్ధంగా ఉందని స్పష్టం చేశారు. దేశ రాజధాని దిల్లీలో జరుగుతున్న బ్లూమ్బెర్గ్ న్యూ ఎకానమీ ఫోరమ్లో సునీల్ మిత్తల్ ఈ మేరకు వ్యాఖ్యానించారు.
ఐదేళ్ల క్రితమే దరఖాస్తు చేసుకున్నాం : సునీల్ మిత్తల్
భారత మార్కెట్లోకి స్టార్లింక్ ప్రవేశించాలని దేశ టెలికాం రంగానికి చెందిన బిలియనీర్లను లక్ష్యంగా చేసుకుని ఎలాన్ మస్క్ ఇటీవల చేసిన ఆరోపణలపైనా సునీల్ మిత్తల్ పరోక్షంగా స్పందించారు. తమ సంస్థ శాటిలైట్ ఆధారిత ఇంటర్నెట్ అనుమతుల కోసం ఐదేళ్ల క్రితమే దరఖాస్తు చేసుకుందని తెలిపారు. గత మూడేళ్లుగా తన టెరెస్ట్రియల్ (భూఆధారిత) నెట్వర్క్ను సిద్ధంగా ఉంచుకుందని చెప్పారు. అలాగే తమ శాటిలైట్లు ఐదేళ్లుగా భారత భూభాగంపై తిరుగుతున్నాయని పేర్కొన్నారు. శాటిలైట్ కనెక్టివిటీ కోసం భారత్ ఉన్నత స్థాయి సన్నాహాల్లో ఉందన్నారు. తుది భద్రతా అనుమతుల కోసం ఎదురుచూస్తున్నామని వెల్లడించారు. అనుమతులు లభించిన తర్వాత సంప్రదాయ నెట్వర్క్ల ద్వారా చేరుకోవడం కష్టంగా ఉన్న ప్రాంతాలతో సహా దేశవ్యాప్తంగా కనెక్టివిటీని విస్తరించగలమని ధీమా వ్యక్తం చేశారు.
'టెలికాం సేవలపై పన్నులను తగ్గించాలి'
ఒక గ్లోబల్ ప్రొవైడర్తో కలిసి ఆఫ్రికాలో ఇప్పటికే శాటిలైట్ సేవలను ప్రారంభించిన తమ సంస్థ అనుభవాన్ని కూడా మిత్తల్ ప్రత్యేకంగా ప్రస్తావించారు. ఆర్థిక వృద్ధికి డిజిటల్ మౌలిక సదుపాయాల ప్రాధాన్యాన్ని నొక్కి చెప్పారు. డిజిటల్ సాంకేతికత ఆర్థిక వ్యవస్థకు ఒక ఉత్ప్రేరకంలా పని చేయాలంటే డిజిటల్ వస్తువులు, టెలికాం సేవలపై పన్నులను వీలైనంత వరకు తగ్గించాలని అభిప్రాయపడ్డారు. యాక్టివ్ ఫార్మాస్యూటికల్ ఇంగ్రీడియంట్స్ (ఔషధ ముడిపదార్థాలు), ఆటోమొబైల్ విడి భాగాలు, ఎలక్ట్రానిక్స్ వంటి పలు పరిశ్రమలలో చైనా తన ఆధిపత్యాన్ని చాటుకోవడానికి అంతర్జాతీయ సమాజం అనుమతించిందని పేర్కొన్నారు.
"చైనా తక్కువ ఖర్చుతో నాణ్యమైన వస్తువులను ఉత్పత్తి చేస్తుండటం పట్ల ప్రతి ఒక్కరూ చాలా సంతోషంగా ఉన్నారు. ప్రస్తుతం పెరుగుతున్న భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు ఈ సరఫరా గొలుసులను ఒత్తిడికి గురిచేస్తున్నాయి. చైనా ముడి పదార్థాలు, విడిభాగాలపై ఎక్కువగా ఆధారపడిన పరిశ్రమలు ఉన్న దేశాలకు ఇప్పుడు డ్రాగన్పై ఆధారపడటాన్ని తగ్గించుకోవడం ఒక కష్టమైన ప్రక్రియగా మారింది. చైనాతో 100 బిలియన్ డాలర్ల వార్షిక వాణిజ్య లోటు ఉన్న దేశం, పలు రంగాలలో ఆ దేశ సరఫరాలపై ఆధారపడటం వల్ల ఆ లోటును 50 బిలియన్ డాలర్లకు తగ్గించడం కష్టమవుతుంది. సరఫరా గొలుసులను వైవిధ్యపరచడం చాలా అవసరం. కానీ ఈ మార్పునకు చాలా సమయం పడుతుంది. దేశాలు ఆర్థికంగా ఒకదానిపై ఒకటి ఆధారపడి ఉంటాయనే విషయాన్ని ప్రపంచం అంతకంతకూ గుర్తిస్తోంది. ఏదేమైనా ఒకే దేశంపై విపరీతంగా ఆధారపడటం ఏమాత్రం సమర్థనీయం కాదు. " అని భారతీ ఎంటర్ప్రైజెస్ వ్యవస్థాపకుడు, ఛైర్మన్ సునీల్ భారతీ మిత్తల్ అభిప్రాయపడ్డారు.
ఏఐ వేగంపై మిత్తల్ ఆందోళన
ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (ఏఐ) నియంత్రణకు సంబంధించిన నిబంధనలపై ప్రభుత్వం వెంటనే చర్యలు తీసుకోవాలని సునీల్ మిత్తల్ పిలుపునిచ్చారు. ప్రభుత్వాలు నిబంధనలను రూపొందించే వేగం కంటే ఏఐ సాంకేతికత చాలా వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతోందని పేర్కొన్నారు. ఈ నేపథ్యంలో భారత్ ఏఐ వినియోగానికి సంబంధించిన నియమాలు, రక్షణలపై (సేఫ్గార్డ్స్) ఒక కన్సల్టేషన్ పేపర్ను సిద్ధం చేస్తోందని స్పష్టం చేశారు. అయితే ఏఐ ఏజెంట్లు వాటి నిర్దేశిత నియంత్రణలను దాటి పనిచేసే ప్రమాదం ఉందని మిట్టల్ ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. ఇలాంటి హెచ్చరికలను ప్రభుత్వాలు తీవ్రంగా పరిగణించాలని కోరారు.
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