పాత న్యూస్ పేపర్స్తో 'ఆమె' అద్భుతాలు- ల్యాప్ టాప్ బ్యాగ్, గిఫ్ట్ ప్యాక్లు తయారీ- 50 మందికి ఉపాధి కల్పన
Published : December 2, 2025 at 11:31 AM IST
Woman Makes Laptop Bags From News Papers : పాత న్యూస్ పేపర్లు రాజస్థాన్కు చెందిన ఓ మహిళ తలరాతనే మార్చేశాయి. ఆమెతో పాటు మరో 50 మందికి ఉపాధిని కల్పించాయి. అదేంటీ న్యూస్ పేపర్లు మహిళల జీవితాల్ని మార్చేశాయా అని అనుకుంటున్నారా? నిజమేనండి. నిరూపయోగంగా పడి ఉన్న పాత న్యూస్ పేపర్లతో మహిళ ల్యాప్ టాప్ బ్యాగులు, టోట్ బ్యాగులు, గిఫ్ట్ ప్యాక్లు వంటి వివిధ రకాల ప్రొడక్ట్స్ను తయారుచేస్తోంది. ఇవి విదేశాలకు సైతం సరఫరా అవుతున్నాయి.
భర్త చనిపోయినా ధైర్యంగా ముందడగు
భరత్పుర్లోని అస్నావర్కు చెందిన సుశీలా దేవీ భర్త 17 ఏళ్ల క్రితం చనిపోయాడు. దీంతో ఐదుగురు పిల్లలు (నలుగురు కూతుళ్లు, ఒక కొడుకు) పెంపకం, చదువు బాధ్యత అంతా సుశీలా దేవీ భుజస్కంధాలపైనే పడింది. కుటుంబ బాధ్యతలు ఆమె మోయాల్సి వచ్చింది. ఆర్థిక అవరోధాలు, సమాజం నుంచి హేళనలు, ఒంటరితనం వంటి సవాళ్లు ఆమెకు మొదట్లో పరీక్షలు పెట్టాయి. అయితే ఎన్ని ఇబ్బందికర పరిస్థితులు ఎదురైనా సుశీల ధైర్యం కోల్పోలేదు. చేనేత పని, టైలరింగ్, బ్లాక్ ప్రింటింగ్ లో శిక్షణ తీసుకుంది. ఆ తర్వాత పాత న్యూస్ పేపర్లతో మంచి ప్రొడక్ట్స్ను తయారుచేసి జీవితంలో ఆర్థికంగా విజయం సాధించింది.
విదేశాలకు సరఫరా
ఇంట్లోని పాత వార్తాపత్రికలు సుశీల దేవీ జీవితాన్ని సమూలంగా మార్చేశాయి. వాటితోనే ఆమె చేనేత మగ్గంపై ల్యాప్ టాప్ బ్యాగులు, టోట్ బ్యాగులు, షాగున్ ఎన్వలప్స్, ఆభరణాల బ్యాగులు, గిఫ్ట్ ప్యాక్లు వంటి వస్తువులను తయారుచేస్తోంది. ఈ ప్రొడక్ట్ దేశవిదేశాల్లోనూ పాపులర్ అయ్యాయి. అగ్రరాజ్యం అమెరికాకు సరఫరా అవుతున్నాయి. ఒకప్పుడు కుటుంబ పోషణ కోసం ఎంచుకున్న వృత్తి ఇప్పుడు సుశీలా దేవీ పేరు ప్రపంచవ్యాప్తంగా మార్మోగిపోయేటట్లు చేసింది. అంతేకాదు సుశీలా దేవీ తనతో పాటు మరో 50 మంది గ్రామీణ మహిళలకు ఆర్థిక స్వావలంభన కల్పిస్తోంది.
ఆలోచన ఎలా వచ్చిందంటే?
పాత న్యూస్ పేపర్లను వస్త్రంతా వాడి వస్తువులు తయారు చేయాలని ప్రశ్న సుశీల మదిలో మెదిలింది. ఆ తర్వాత వార్తాపత్రికలతో మంచి వస్తువులను తయారుచేయడం ప్రారంభించి సఫలమైంది. ఆ వస్తువులపై పసుపు, నీలం వంటి సహజ రంగులను పూస్తారు. దీంతో న్యూస్ పేపర్తో తయారైన వస్తువులు మరింత అందంగా ఉంటాయి. అలాగే అధికంగా మన్నికను ఇస్తాయి. న్యూస్ పేపర్తో సుశీల దేవీ తయారుచేసే ప్రొడక్ట్స్కు అమెరికాలో ఫుల్ క్రేజ్ ఉంది. ఏడాదంతా అక్కడి నుంచి ఆర్డర్లు వస్తూనే ఉంటాయి. నెలకు రూ.5-6 లక్షల విలువైన సరుకులను విదేశాలకు సరఫరా చేస్తున్నారు.
తొలుత సవాళ్లు ఎదురైనా
అయితే ఈ రోజుల్లో వ్యాపారం ప్రారంభించడమంటే అంత ఈజీ కాదు. ఆర్థికంగా సతమతమైన సుశీల గ్రామీణ మహిళలు, బ్యాంకు నుంచి కొంత డబ్బు తీసుకుని బిజినెస్ ప్రారంభించి సక్సెస్ అయ్యారు. ఇప్పుడు 50 మంది మహిళలు కుట్టుపని, అద్దకం, బ్లాక్ ప్రింటింగ్ పనులు చేస్తున్నారు. సుశీలతో పాటు వారందరూ ఆర్థిక స్వావలంభన పొందుతున్నారు.
భరత్పుర్లోని అమృత హాట్లో ఝల్రాపతన్ సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్ పేరుతో స్టాల్ను ఏర్పాటు చేశామని తెలిపింది సుశీలా దేవీ. దిల్లీ నుంచి దారం తెప్పించి చేనేతపై బెడ్ షీట్లు, టవల్స్, ఖాసాలు, క్విల్టెడ్ బెడ్ షీట్లు, జాకెట్లు తయారుచేస్తున్నామని వెల్లడించింది. హ్యాండ్ బ్లాక్ ప్రింటింగ్ను ఎలాంటి యంత్రం ఉపయోగించకుండా చేతితో చేస్తామని స్పష్టం చేసింది. తమ ఉత్పత్తుల ధర రూ.50 నుంచి ప్రారంభమై రూ.2500 వరకు ఉంటుందని చెప్పింది. స్టాల్ లో రోజుకు రూ.10,000-రూ.,20,000 వరకు వ్యాపారం జరుగుతోందని పేర్కొంది.
వ్యాపారాన్ని ప్రారంభించిన సమయంలో సుశీలా దేవీకి అవమానాలు, హేళనలు ఎదుర్కొంది. మహిళ ఒంటరిగా ఎందుకు బయటకు వెళ్తుంది? వ్యాపారం చేయాల్సిన అవసరం ఏముంది? అని సమాజం నుంచి ఛీత్కారాలను పడింది. ఈ అవహేళనలే తన బలమని సుశీల చెబుతోంది. అప్పట్లో సుశీలను అవహేళన చేసిన వ్యక్తులే ఇప్పుడామె నైపుణ్యం, ధైర్యాన్ని అభినందిస్తున్నారు.