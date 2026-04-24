పంజాబీలకు BJP మరోసారి ద్రోహం చేసింది: ఆప్ చీలికపై అరవింద్ కేజ్రీవాల్ ఫైర్
ఆప్నకు రాఘవ్ చడ్డా గుడ్ బై- ఏడుగురు ఆప్ రాజ్యసభ ఎంపీలు బీజేపీలో చేరనున్నట్లు ప్రకటన- ఈ పరిణామాలపై స్పందించిన ఆప్ జాతీయ కన్వీనర్ కేజ్రీవాల్- బీజేపీ మళ్లీ పంజాబీలకు ద్రోహం చేసిందని ఫైర్
Published : April 24, 2026 at 5:54 PM IST
Arvind Kejriwal on AAP Split : తమ పార్టీకి రాఘవ్ చడ్డా రాజీనామా చేయడం, 2/3వ వంతు మంది ఆప్ రాజ్యసభ ఎంపీలు బీజేపీలో విలీనం అవుతున్నట్లు ప్రకటించడంపై దిల్లీ మాజీ సీఎం, ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ జాతీయ కన్వీనర్ అరవింద్ కేజ్రీవాల్ స్పందించారు. కేంద్రంలో అధికారంలో ఉన్న బీజేపీ మరోసారి పంజాబీలకు ద్రోహం చేసిందని మండిపడ్డారు. ఈ మేరకు ఎక్స్లో పోస్టు పెట్టారు.
పంజాబ్లో బీజేపీకి పట్టు లేదు : పంజాబ్ సీఎం భగవంత్ మాన్
మరోవైపు, ఆప్లో నెలకొన్న సంక్షోభంపై పంజాబ్ సీఎం భగవంత్ మాన్ ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. బీజేపీలో చేరుతున్న ఆ ఏడుగురు ఆప్ ఎంపీలు పంజాబ్కు ప్రాతినిధ్యం వహించరని అన్నారు. ఆ ఏడుగురు రాజ్యసభ ఎంపీలను దేశద్రోహులుగా అభివర్ణించారు. వారికి కమలం పార్టీలో ఏమీ దక్కదని ఎద్దేవా చేశారు. భారతీయ జనతా పార్టీ పంజాబ్కు ద్రోహం చేసిందని మండిపడ్డారు. ఇదే వాషింగ్ మెషీన్ను శరద్ పవార్ పార్టీ, శివసేన (యూబీటీ), కాంగ్రెస్ పార్టీలో కూడా బీజేపీ ఉపయోగించిందని ఆరోపించారు. పంజాబ్లో బీజేపీకి ఎలాంటి పట్టు లేదని విమర్శించారు.