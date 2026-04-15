దీర్ఘకాలిక వ్యూహం, ఓపిక- బిహార్లో ఇదే BJP తారకమంత్రం- నెరవేరిన కమనాథుల దశాబ్దాల కల
నెమ్మదిగా బిహార్లో ఎదిగిన కమలం పార్టీ- పొత్తులు పెట్టుకుని విస్తరించిన బీజేపీ- ఆఖరికి బిహార్ సీఎం పీఠాన్ని తొలిసారి దక్కించుకున్న కాషాయం పార్టీ- సీఎంగా సమ్రాట్ చౌధరీకి అవకాశం
Published : April 15, 2026 at 2:32 PM IST
BJP Rise Bihar Politics : బిహార్లో తొలిసారి బీజేపీ సర్కార్ బుధవారం కొలువుదీరింది. అయితే తొలిసారి ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసే అవకాశం కమలం పార్టీకి అంత ఈజీగా రాలేదు. దీని వెనుక దశాబ్దాల కృషి, దీర్ఘకాలిక వ్యూహం, ఓపిక ఉంది. అవే కాషాయం పార్టీకి తారకమంత్రంగా పనిచేశాయి. ఈ నేపథ్యంలో సమ్రాట్ చౌధరీ నేతృత్వంలో బిహార్లో తొలిసారి బీజేపీ ప్రభుత్వం ఏర్పాటైంది. దీంతో కమనాథుల దశాబ్దాలనాటి కల నెరవేరింది. ఈ క్రమంలో బిహార్లో బీజేపీ ఎదుర్కొన్న సవాళ్లు? ఆ పార్టీ ఎదిగిన తీరు? పాటించిన పొత్తు ధర్మం? గురించి ఈ స్టోరీలో సవిరంగా తెలుసుకుందాం.
నెమ్మదిగా ఎదగిన కాషాయ దళం
హిందీ రాష్ట్రమైన బిహార్లో బీజేపీ ఎదుగుదల చాలా నెమ్మదిగా, వ్యూహాత్మకంగా సాగింది. ఇటీవలి కాలం వరకు కాషాయ దళం సంకీర్ణ రాజకీయాలపైనే ఆధారపడింది. అయితే ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న నీతీశ్ కుమార్ రాజ్యసభకు వెళ్లడంతో బీజేపీ వేగంగా పావులు కదిపింది. వెంటనే తమ పార్టీ నేత సమ్రాట్ చౌధరీకి సీఎంగా అవకాశం ఇచ్చింది. నాలుగు దశాబ్దాల క్రితం బిహార్ రాజకీయ రంగంలో అట్టడుగు స్థానంలో ఉన్న కమలం పార్టీ ఇప్పుడు ఉన్నత శిఖరాలకు అధిరోహించింది.
సీఎం పీఠం బీజేపీ డ్రీమ్ ప్రాజెక్ట్
బిహార్లో బీజేపీ సీఎం ఉండాలనేది ఎప్పటి నుంచి ఆ పార్టీ డ్రీమ్ ప్రాజెక్ట్. అందుకే అక్కడ ఎంతో ఓపికగా పొత్తులను నిర్మించుకుంది. జేడీయూ వంటి పార్టీలతో పొత్తులు పెట్టుకుని ఎదిగింది. క్రమంగా తమ పార్టీని రాష్ట్రవ్యాప్తంగా విస్తరించింది. చివరకు ఒక ఆధిపత్య శక్తిగా అవతరించే క్షణం కోసం వేచి చూసి విజయవంతమైంది. వ్యూహాత్మకంగా వ్యవహరించి తమ నేతను సీఎం పీఠంపై కూర్చొబెట్టింది. అందుకోసం కొన్ని దశాబ్దాలపాటు శ్రమించింది.
అయితే బిహార్లో బీజేపీ ఉనికి 1950లలోనే ప్రారంభమైంది. ఆ సమయంలోనే బీజేపీ పూర్వ రూపమైన భారతీయ జనసంఘ్ రాష్ట్రంలో తన రాజకీయ కార్యకలాపాలను ప్రారంభించింది. 1967లో బిహార్లో ఏర్పడిన తొలి కాంగ్రేసేతర ప్రభుత్వంలో భారతీయ జన్సంఘ్ భాగస్వామి. 1982లో బీజేపీ ఆవిర్భావం తర్వాత, అదే ఏడాది జరిగిన బిహార్ అసెంబ్లీ కమలం పార్టీ 8.4 శాతం ఓట్లతో 21 స్థానాలను గెలుచుకుని ఉనికి చాటుకుంది. ఆ తర్వాత దశాబ్ద కాలంపాటు కాషాయ పార్టీ బిహార్లో ఒక చిన్న రాజకీయ శక్తిగానే మిగిలిపోయింది. ముఖ్యంగా ఆర్జేడీ ఏర్పాటు తర్వాత బీజేపీ ఎదుగుదల కాస్త మందగించింది. బిహార్ రాజకీయాలు శక్తివంతమైన ప్రాంతీయ నాయకులు, సామాజిక కూటములు చుట్టే నడిచాయి. ఈ కాలంలోనే బీజేపీ రాష్ట్రంలో తన ఎదుగుదలకు ఉపయోగపడే ఒక వ్యూహాన్ని రచించింది. కుల ఆధారిత మద్దతు బలంగా ఉన్న ప్రాంతీయ పార్టీలతో పొత్తులు పెట్టుకుంది. నీతీశ్ కుమార్ జేడీయూతో సంకీర్ణం కుదుర్చుకుంది. ఈ పొత్తు బీజేపీ తన రాజకీయ ప్రాబల్యాన్ని విస్తరించుకోవడానికి బాగా సాయపడింది.
కలిసొచ్చిన జేడీయూతో పొత్తు
రాష్ట్రంలో తన సంప్రదాయ ఓటు బ్యాంకును (అగ్రవర్ణ ఓటర్లు) మాత్రమే నమ్ముకంటే విస్తరించలేమని కమల దళం గ్రహించింది. ఈ క్రమంలో నీతీశ్ పార్టీ జేడీయూతో పొత్తు పెట్టుకుంది. ఈ కూటమికి మహిళలు, ఎంబీసీలు, మహాదళితులు మద్దతుగా ఉన్నారు. ఈ క్రమంలో నీతీశ్ ప్రభుత్వంలో ఉంటూనే బీజేపీ క్రమంగా ఎదిగింది. ఇదే విషయాన్ని సమర్థించారు సీనియర్ జర్నలిస్ట్ నీరజా చౌధరీ. బిహార్లో జేడీయూతో పొత్తు బీజేపీకి బాగా కలిసొచ్చిందని ఆమె అభిప్రాయపడ్డారు. నీతీశ్కు బిహార్ ప్రజల నాడి బాగా తెలుసన్నారు. అత్యంత వెనుకబడిన తరగతులు, మహాదళితులు, ముస్లిం ఓటర్లలోని కొన్ని వర్గాలతో నీతీశ్ కుమార్ సామాజిక కూటమిని ఏర్పాటు చేశారని వెల్లడించారు. ఈ సామాజిక కూటమే బిహార్లో ఎన్డీఏ సర్కార్ గెలుపునకు సాయపడిందన్నారు.
మోదీ ఎంపికతో నీతీశ్ అలక
ఎన్డీఏ ప్రధాని అభ్యర్థిగా 2013లో నరేంద్ర మోదీని ఎంపిక చేయడాన్ని నీతీశ్ కుమార్ వ్యతిరేకించారు. ఈ క్రమంలో బీజేపీతో పొత్తును తెగదెంపులు చేసుకున్నారు. అయితే 2014 లోక్ససభ ఎన్నికల్లో నరేంద్ర మోదీ వేవ్తో బీజేపీ బిహార్లో మంచి ప్రదర్శనను కనబర్చింది. ఏకంగా 22 ఎంపీ సీట్లను గెలుచుకుంది. అయితే 2015 బిహార్ శాసనసభ ఎన్నికల్లో బోల్తా కొట్టింది. ఆర్జేడీతో జట్టుకట్టిన నీతీశ్ భారీ విజయాన్ని దక్కించుకుని సీఎం పీఠాన్ని అధిరోహించారు. ఆ ఎన్నికల్లో ఓటమి బీజేపీకి ఓ పాఠాన్ని నేర్పించింది. బిహార్ను సింగిల్గా అధికారంలోకి రావడం అంత సులభం కాదని అర్థమైంది. ఆ తర్వాతి కాలంలో రాజకీయ పరిణామాలు మారి ఎన్డీఏ కూటమిలో నీతీశ్ చేరారు. కాగా, నరేంద్ర మోదీ జాతీయ రాజకీయాల్లోకి వచ్చిన తర్వాత బిహార్లో బీజేపీ ఎదుగుదల పుంజుకుందని రాజకీయ విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు.
ఫలించిన అమిత్ షా వ్యూహాలు
కేంద్ర హోం మంత్రి అమిత్ షా సంస్థాగత వ్యూహాలు బిహార్లో బీజేపీ విస్తరణలో కీలక పాత్ర పోషించాయని సీనియర్ జర్నలిస్ట్ నీరజ చౌధరీ తెలిపారు. అమిత్ షా కృషి వల్ల అగ్రవర్ణ పార్టీ అనే ముద్రను దాటి కమలం పార్టీ విస్తరించిందని చెప్పారు. ఆ తర్వాత కాలంలో ఓబీసీలు, ఈబీసీలను కమలం పార్టీ ఆకర్షించిందన్నారు. ప్రధాని మోదీ కూడా ఓబీసీ కావడంతో కమలం పార్టీకి మరింత కలిసొచ్చిందని అభిప్రాయపడ్డారు. బిహార్లో బీజేపీ ముఖ్యమంత్రి అయ్యే ప్రక్రియ చాలా మంది ఊహించిన దానికంటే వేగంగా జరిగిందన్నారు. ఈ నాయకత్వ మార్పు ప్రణాళిక ప్రకారమే జరిగిందని, కానీ ఊహించిన దానికంటే ముందే అమలయ్యిందని పేర్కొన్నారు. అయితే బీజేపీ నేతృత్వంలో సర్కార్ చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలని సూచించారు. తన సంప్రదాయ ఓటు బ్యాంకును కాపాడుకుంటూనే, ఇతర సామాజిక వర్గాలను వదులుకోకూడదన్నారు.
ఎంబీసీలు, దళితుల్లో విస్తరణ
గతేడాది నవంబరులో జరిగిన బిహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలలో ఎన్డీఏ 202 స్థానాలు గెలుచుకుని ప్రభంజనం సృష్టించింది. బీజేపీ 89 స్థానాలతో అతిపెద్ద పార్టీగా అవతరించింది. గత ఎన్నికలతో పోలిస్తే పార్టీ ఓట్ల వాటా కూడా స్వల్పంగా పెరిగింది. 2020లో 19.46 శాతం ఓట్లు పొందిన కమలం పార్టీ, 2025లో 20.08 శాతం ఓట్లు సాధించింది. ఈ ఓట్ల పెరుగుదలకు కారణం ఎంబీసీ, దళిత ఓటర్ల మద్దతే. గతేడాది జరిగిన అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో బీజేపీ ఈబీసీకి చెందిన అభ్యర్థులను ఎక్కువగా బరిలోకి దింపింది. అంతేకాకుండా, చిరాగ్ పాసవాన్ నేతృత్వంలోని లోక్ జనశక్తి పార్టీ ఎన్డీఏలోకి తిరిగి రావడం కూడా కమలం పార్టీకి ప్రయోజనం చేకూరింది. బిహార్లో ఈబీసీ, మహాదళిత్, మహిళా ఓట్లను ప్రధానంగా నీతీశ్ కుమార్ సమీకరించారని రాజకీయ విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు. ఇప్పుడు నీతీశ్ బిహార్ రాజకీయాల నుంచి తప్పుకున్న నేపథ్యంలో ఆ ఓటర్లను నిలుపుకోగలదా లేదా అన్నదే బీజేపీ ముందున్న అసలైన సవాల్ అని అంటున్నారు. దేశ రాజకీయాల్లో బిహార్ లాంటి పెద్ద రాష్ట్రం చాలా కీలకమని, అక్కడ 40 ఎంపీ సీట్లు ఉన్నాయని గుర్తు చేస్తున్నారు.