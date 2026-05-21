దేశంలో కనీసం మరో 20 ఏళ్లు BJPదే రాజకీయ ఆధిపత్యం : యాక్సిస్ మై ఇండియా అధినేత ప్రదీప్ గుప్తా

బీజేపీ గురించి కీలక వ్యాఖ్యలు చేసిన ప్రముఖ ఎన్నికల విశ్లేషకుడు ప్రదీప్ గుప్తా- మరో 20 ఏళ్ల పాటు దేశాన్ని బీజేపీ ఏలుతుందని అంచనా- ద్రవిడ పార్టీలకు విజయ్‌ను ప్రత్యామ్నాయంగా తమిళ ఓటర్లు చూశారనివెల్లడి

By ETV Bharat Telugu Team

Published : May 21, 2026 at 8:16 PM IST

Pradeep Gupta On Bjp Dominance : దేశ రాజకీయాల్లో భారతీయ జనతా పార్టీ (బీజేపీ) ఆధిపత్యం కనీసం మరో 20 ఏళ్ల పాటు కొనసాగవచ్చని అంచనా వేశారు ప్రముఖ ఎన్నికల విశ్లేషకుడు, యాక్సిస్ మై ఇండియా అధినేత ప్రదీప్ గుప్తా. కేంద్రంలో అధికారంలో ఉన్న బీజేపీ ఎన్నికల బలం దాని పాలన తీరు, ప్రజల అంచనాలతో గాఢంగా ముడిపడి ఉందని అభిప్రాయపడ్డారు. బీజేపీ ప్రస్తుత రాజకీయ స్థితిని స్వాతంత్ర్యం వచ్చిన తర్వాత కాంగ్రెస్ పార్టీ దశాబ్దాల పాటు కొనసాగించిన ఆధిపత్యంతో పోల్చారు. ఓ ప్రముఖ వార్తా సంస్థకు ఇచ్చిన ప్రత్యేక ఇంటర్వ్యూలో ప్రదీప్ గుప్తా ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు.

"భారత రాజకీయాలు సాధారణంగా సుదీర్ఘమైన రాజకీయ ఆధిపత్య చక్రాల్లో పయనిస్తుంటాయి. ప్రస్తుతం బీజేపీ అటువంటి ఒక దశ మధ్యలో ఉంది. రాజకీయాల్లో ప్రతి పార్టీకి ఒక పరిమితి ఉంటుంది. గతంలో 1977 వరకు కాంగ్రెస్ నిరంతరాయంగా దేశాన్ని పాలించింది. ఆ తర్వాత ఆ పార్టీ ఇబ్బందులను ఎదుర్కోవడం ప్రారంభించింది. అప్పట్లో సుమారు 20 ఏళ్ల పాటు కొనసాగే ఒక రాజకీయ పార్టీగా కాంగ్రెస్‌ను చూసేవాళ్లం. దేశ రాజకీయాల్లో బీజేపీ ఆధిపత్యం కనీసం మరో 20 ఏళ్లపాటు కొనసాగొచ్చు. బీజేపీ సమర్థవంతమైన పాలనను అందిస్తూనే తన పనితీరులో క్షీణత లేకుండా చూసుకున్నంత కాలం రాబోయే అనేక సంవత్సరాల పాటు భారత రాజకీయాల్లో ఆ పార్టీ కేంద్ర శక్తిగా కొనసాగే అవకాశం ఉంది. బీజేపీ పనితీరు బలహీనపడనంత కాలం లేదా అధ్వాన్నంగా మారనంత కాలం ఆ పార్టీ గెలుస్తూనే ఉంటుంది. ప్రతిపక్షాలు ఓడిపోతూనే ఉంటాయి."--ప్రదీప్ గుప్తా, యాక్సిస్ మై ఇండియా అధినేత

బీజేపీపై ప్రజలకు అంచనాలు పెరిగాయ్ : ప్రదీప్ గుప్తా
బీజేపీ నేతృత్వంలోని ఎన్‌డీఏ రాజకీయ భవిష్యత్తుపై గుప్తా నమ్మకాన్ని వ్యక్తం చేసినప్పటికీ, ఎన్నికల్లో ఆధిపత్యం సహజంగానే ప్రజల నిశిత పరిశీలనను, అంచనాలను పెంచుతుందని ఆయన హెచ్చరించారు. రాజకీయాల్లో ఆధిపత్యం చెలాయించే ప్రతి రాజకీయ శక్తి కూడా చివరికి ప్రజల అంచనాల భారం వల్ల కలిగే ఒత్తిడిని ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుందని గుప్తా అన్నారు. ప్రస్తుతం బీజేపీపై ప్రజలకు అంచనాలు భారీగా పెరిగాయని వెల్లడించారు.

'ప్రజా విశ్వాసాన్ని పొందేందుకు కాంగ్రెస్‌కు మరికొంత సమయం పట్టొచ్చు'
కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎదుర్కొంటున్న రాజకీయ సవాళ్ల గురించి కూడా ప్రదీప్ గుప్తా ప్రస్తావించారు. గతంలో ఆ పార్టీ తన దుష్పరిపాలనకు సంబంధించిన భారాన్ని ఇంకా మోస్తోందని పేర్కొన్నారు. ప్రజల విశ్వాసాన్ని తిరిగి పొందడానికి కాంగ్రెస్‌కు మరికొన్నేళ్ల సమయం పట్టొచ్చని అంచనా వేశారు. కాంగ్రెస్ సుమారు మరో 15 ఏళ్ల పాటు అధికారానికి దూరంగా ఉంటుందన్నారు. స్వల్పకాలిక రాజకీయ కథనాల కంటే పరిపాలన, ఓటర్ల అభిప్రాయంపైనే బీజేపీ, ప్రతిపక్షాల రాజకీయ భవిష్యత్తు అంతిమంగా ఆధారపడి ఉంటుందని తెలిపారు.

ద్రవిడ పార్టీలకు ప్రత్యామ్నాయంగా విజయ్‌ : ప్రదీప్ గుప్తా
తమిళనాడులో అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు దాదాపు ఏడాది ముందే రాష్ట్రంలో విజయ్ ఒక బలమైన రాజకీయ శక్తిగా ఎదుగుతున్న విషయాన్ని తమ ఏజెన్సీ 'యాక్సిస్ మై ఇండియా' గుర్తించిందని ప్రదీప్ గుప్తా అన్నారు. రాష్ట్రంలో పాతుకుపోయిన ద్రవిడ పార్టీలకు విజయ్‌ను విశ్వసనీయ ప్రత్యామ్నాయంగా ఓటర్లు ఎక్కువగా చూడటంతో ఆయనకు మద్దతు క్రమంగా పెరిగిందని తెలిపారు. తమ ఏజెన్సీ యాక్సిస్ మై ఇండియా తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు ఏడాది ముందు సుమారు 25 శాతంగా ఉన్న విజయ్ ఓటు బ్యాంకు, పోలింగ్ రోజు నాటికి 35 శాతానికి పెరుగుతుందని అంచనా వేసిందని చెప్పారు. "తమిళనాడు ఎన్నికలకు ఏడాది ముందే మా సన్నాహాలు మొదలయ్యాయి. పోలింగ్‌కు సుమారు ఆరు నెలల ముందు విజయ్ పార్టీ ఓట్ల వాటా దాదాపు 25 శాతంగా ఉండేది. మూడు నెలల క్రితం అది 28 శాతానికి, ఆ తర్వాత సుమారు నెల రోజుల క్రితం 30 శాతానికి పెరిగింది. ఇక పోలింగ్ రోజు నాటికి అది 35 శాతానికి చేరింది. ఇదే దాని గమనం" అని ప్రదీప్ గుప్తా పేర్కొన్నారు.

తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో డీఎంకే కూటమి విజయం సాధిస్తుందని ఇతర పోల్ ఏజెన్సీలు అంచనా వేయగా, విజయ్ టీవీకే పార్టీ అధికారంలోకి వస్తుందని అంచనా వేయడంలో 'యాక్సిస్ మై ఇండియా' పొరపాటు చేసిందేమోనని భయపడ్డారా? అని ప్రదీపా గుప్తాను ప్రశ్నించగా ఆయన తెలివిగా సమాధానమిచ్చారు. ఎన్నికల అంచనాలలో ఎప్పుడూ కొంత అనిశ్చితి ఉంటుందని అన్నారు. టీవీకే పార్టీ 118 సీట్ల మెజారిటీ మార్కును దాటుతుందా? లేదా? అనే సందేహం తమకు వచ్చిందన్నారు. అందుకే ఎగ్జిట్ పోల్స్‌లో టీవీకే 98-120 వరకు గెలుస్తుందని అంచనా వేశామని చెప్పారు. ఓట్ల వాటాలో 2 శాతం తేడా కూడా సీట్ల ఫలితాలను మార్చేస్తుందన్నారు.

'తమిళ ప్రజలు మార్పు కోరుకున్నారు'
"టీవీకే 35 శాతం ఓట్లను సాధిస్తుందని యాక్సిస్ మై ఇండియా అంచనా వేసింది. ఓట్ల శాతంలో రెండు శాతం పెరగొచ్చు లేదా తగ్గొచ్చని అంచనా వేసింది. అయితే చివరికి టీవీకే సరిగ్గా 35 శాతం ఓట్లను సాధించింది. మేము 109 సీట్లు వస్తుందని అంచనా వేయగా, 108 గెలుచుకుంది. రాష్ట్రంలో పార్టీల మధ్య పొత్తులు కుదిరి, అభ్యర్థులు ఖరారైన తర్వాత ఓటర్లు విజయ్‌కు మద్దతుగా నిలిచారు. తమిళ చిత్రసీమలో దశాబ్దాలుగా విజయ్‌కి ఉన్న పాపులారిటీ ఆయనకు సాటిలేని బ్రాండ్‌ను తెచ్చిపెట్టింది. గత 10 ఏళ్లుగా విజయ్ వ్యవస్థతో పోరాడే చిత్రాల్లో నటించారు. ఈ మూవీస్ రాజకీయంగా ఆయన ఇమేజ్‌ను మరింత పెంచాయి. మాజీ సీఎం జయలలిత మరణం తర్వాత ఏఐఏడీఎంకే బలహీనపడటం కూడా విజయ్ ఎదుగుదలకు కారణమైంది. దాదాపు 50 ఏళ్లు ద్రవిడ రాజకీయాలు డీఎంకే లేదా ఏఐఏడీఎంకే చుట్టూనే తిరిగాయి. కానీ తమిళ ప్రజలు మార్పు కోరుకున్నారు, కొత్తదనాన్ని ప్రయత్నించాలనుకున్నారు. వారు విజయ్‌ను నమ్మదగిన, మార్పు తీసుకురాగల సమర్థుడైన నేతగా చూశారు" అని ప్రదీప్ గుప్తా వివరించారు.

యూపీలో బీజేపీ పాలన పట్ల ప్రజలు సంతృప్తి : ప్రదీప్ గుప్తా
ఉత్తర్‌ప్రదేశ్‌లో అధికార బీజేపీ పాలన పట్ల ప్రజలు సంతృప్తితో ఉన్నారని ప్రదీప్ గుప్తా వివరించారు. ప్రస్తుత పరిస్థితులను బట్టి చూస్తే యూపీలో బీజేపీకి 2027లో జరగబోయే అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో పెద్దగా ఇబ్బందులు కనిపించడం లేదన్నారు. అదే సమయంలో, ఉత్తర్‌ప్రదేశ్ రాజకీయంగా అస్థిరంగా ఉందని, ఓటర్ల మనోభావాలలో వేగవంతమైన మార్పులు జరిగే అవకాశం ఉందని హెచ్చరించారు.

'పంజాబ్‌లో చతుర్ముఖ పోటీ'
పంజాబ్‌లో అధికార ఆప్​ పాలన పట్ల ప్రజలు మిశ్రమ స్పందన వ్యక్తం చేస్తున్నారని ప్రదీప్ గుప్తా స్పష్టం చేశారు. రాబోయే పంజాబ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఆప్, కాంగ్రెస్, బీజేపీ నేతృత్వంలోని ఎన్‌డీఏ, శిరోమణి అకాలీదళ్‌లతో మధ్య చతుర్ముఖ పోటీ నెలకొంటుందని పేర్కొన్నారు. అందువల్ల అక్కడి రాజకీయ ముఖచిత్రం మరింత క్లిష్టంగా మారిందని వెల్లడించారు. ఇటువంటి బహుకోణపు పోటీలో, ప్రతిపక్షాల ఓట్లు చీలిపోతే తక్కువ శాతం ఓట్లు వచ్చినప్పటికీ, అధికార పక్షం విజయం సాధించే అవకాశం ఉంటుందన్నారు.

మమత అందుకే ఓడిపోయారు : ప్రదీప్ గుప్తా
బంగాల్‌లో మమతా బెనర్జీ ప్రభుత్వం 15 ఏళ్లుగా దుష్పరిపాలన సాగించి ప్రజల్లో భయాందోళనలను సృష్టించడం వల్లనే ఎన్నికల్లో టీఎంసీ చిత్తుగా ఓడిపోయిందని అంచనా వేశారు ప్రదీప్ గుప్తా. అక్కడ బీజేపీ విజయం ప్రధానంగా హిందూ ఓట్ల ఏకీకరణ వల్ల సాధ్యమైందన్న వాదనను ఆయన తోసిపుచ్చారు. ప్రధాని మోదీ ప్రజాకర్షణ శక్తి, అమిత్‌ షా, ఆర్‌ఎస్‌ఎస్‌ల సంస్థాగత సామర్థ్యాలు బంగాల్‌లో బీజేపీని అధికారంలోకి తీసుకువచ్చాయని చెప్పారు.

