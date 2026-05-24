లక్షకుపైగా మెజారిటీతో BJP విజయఢంకా- నాలుగో ప్లేస్‌కు పడిపోయిన టీఎంసీ అభ్యర్థి

ఫల్టా నియోజకవర్గంలో విజయం సాధించిన బీజేపీ అభ్యర్థి దేబాంగ్షు పాండా- సీపీఐ అభ్యర్థిపై లక్షకు పైగా ఓట్ల తేడాతో జయకేతనం- బంగాల్‌లో మరో సీటును ఖాతాలో వేసుకున్న కమళం పార్టీ

By ETV Bharat Telugu Team

Published : May 24, 2026 at 6:11 PM IST

Falta Election Result 2026 : బంగాల్‌లోని ఫల్టా నియోజకర్గంలో బీజేపీ విజయఢంకా మోగించింది. ఆదివారం విడుదలైన ఫలితాల్లో బీజేపీ అభ్యర్థి దేబాంగ్షు పాండా 1.09 లక్షల ఓట్ల మెజారిటీతో విజయం సాధించారు. ఈ క్రమంలో తృణమూల్ కాంగ్రెస్ (టీఎంసీ) కంచుకోటను బద్దలుకొట్టారు. ఈ ఎన్నికల్లో టీఎంసీ పార్టీ అభ్యర్థి జహంగీర్ ఖాన్ నాలుగో స్థానానికి పడిపోయారు. కాగా, ఏప్రిల్ 29న బంగాల్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల రెండో ఫేజ్ పోలింగ్‌లో ఫల్టా నియోజకవర్గంలో అక్రమాలు జరిగాయని నిర్థరించిన ఈసీ మే 21న రీపోలింగ్ నిర్వహించింది. ఆ సెగ్మెంట్‌లోని 285 పోలింగ్ బూత్‌లో మే 21వ తేదీ ఉదయం 7 గంటల నుంచి సాయంత్రం 6 గంటల వరకు పోలింగ్ జరిగింది. తాజాగా (ఆదివారం) ఫలితాలు వెలువడగా, ఫల్టా స్థానంలో అధికార భారతీయ జనతా పార్టీ అభ్యర్థి దేబాంగ్షు పాండా జయకేతనం ఎగురవేశారు.



ఓటింగ్‌కు కొద్ది రోజుల ముందే టీఎంసీ అభ్యర్థి సంచలన ప్రకటన
2.36 లక్షల మంది ఓటర్లు ఉన్న ఫల్టా నియోజకవర్గంలో దేబాంగ్షు పాండా 1,49,666 ఓట్లు సాధించారు. సీపీఐ(ఎం) అభ్యర్థి శంభు నాథ్ కుర్మీ 40,645 ఓట్లతో రెండో స్థానంలో, కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి అబ్దుర్ రజాక్ మొల్లా 10,084 ఓట్లతో మూడో ప్లేస్‌లో నిలిచారు. టీఎంసీ అభ్యర్థి జహంగీర్ ఖాన్‌కు కేవలం 7,783 ఓట్లు మాత్రమే పడ్డాయి. దీంతో ఆయన నాలుగో స్థానానికి పడిపోయారు. కాగా, ఫల్టా నియోజకవర్గంలో రీపోలింగ్‌కు కొద్ది రోజుల ముందు జహంగీర్ ఖాన్‌ సంచలన నిర్ణయం తీసుకున్నారు. తాను ఎన్నికల బరిలో ఉండబోనని ప్రకటించారు. ఈ నిర్ణయం ఖాన్ వ్యక్తిగతమని టీఎంసీ అభివర్ణించింది. అయితే ఆ సమయంలో నామినేషన్ ఉపసంహరణ సాధ్యం కాకపోవడంతో జహంగీర్ ఖాన్ పోటీలో నిలిచారు.

టీఎంసీ కంచుకోటలో బీజేపీ పాగా
కాగా, 2011లో జరిగిన బంగాల్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల నుంచి ఫల్టా నియోజకవర్గం మమతా బెనర్జీ నేతృత్వంలో టీఎంసీకి కంచుకోట. 2011, 2016, 2021లో టీఎంసీ పార్టీ ఫల్టాలో గెలుపొందింది. 2021లో జరిగిన బంగాల్‌ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఏకంగా 57 శాతం ఓట్లను టీసీఎంయే కొల్లగొట్టింది. అంతలా ఇప్పటివరకు ఫల్టా నియోజకవర్గంలో టీఎంసీ హవా నడిచింది. తాజాగా జరిగిన ఎన్నికల్లో ఆ పార్టీ ఘోర పరాభవం ఎదురుచూసింది. ఫల్టా సీటులో ఏకంగా నాలుగో స్థానానికి పడిపోయింది.

అభివృద్ధితో ఫల్టా ప్రజల రుణం తీర్చుకుంటాం : బంగాల్ సీఎం
ఫల్టాలో బీజేపీ గెలుపుపై బంగాల్ సీఎం సువేందు అధికారి స్పందించారు. ప్రజలను స్వేచ్ఛగా ఓటు వేయడానికి అనుమతించినప్పుడు వాస్తవాలు వెలుగులోకి వచ్చాయనడానికి ఈ ఫలితాలే నిదర్శనమని అన్నారు. బీజేపీ అభ్యర్థి దేబాంగ్షు పాండాకు అనుకూలంగా ఘనమైన తీర్పు ఇచ్చిన ఫల్టా ప్రజలకు వందనం చేస్తున్నానని తెలిపారు. అభివృద్ధి ద్వారా ఫల్టా ప్రజలు రుణం తీర్చుకుంటామని హామీ ఇచ్చారు. బంగారు ఫల్టాను నిర్మిస్తామని వెల్లడించారు. అధికారంలో ఉన్న కాలంలో టీఎంసీ ప్రభుత్వ యంత్రాంగాన్ని దుర్వినియోగం చేస్తూ ప్రజాధనాన్ని దోచుకుందని ఆరోపించారు. సిండికేట్లు, బెదిరింపుల సంస్కృతిని పెంచి పోషిస్తూ ఒక మాఫియా కంపెనీగా మారిపోయిందని ఎద్దేవా చేశారు. ఈ మేరకు ఎక్స్‌లో సువేందు అధికారి పోస్టు పెట్టారు.

"15 ఏళ్ల తర్వాత ఫల్టా ఓటర్లు తిరిగి ఓటు వేసే స్వేచ్ఛను పొందారు. ఈ ఫలితం టీఎంసీపై జరుగుతున్న ఒక పెద్ద రాజకీయ తిరస్కారానికి నాంది మాత్రమే. భవిష్యత్‌లో జరగబోయే ఎన్నికల్లో టీఎంసీ నోటాతో కూడా పోరాటాన్ని ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది. అటువంటి పోటీని చూడటానికి బంగాల్ ప్రజలు ఎదురుచూస్తున్నారు. ఒకప్పుడు టీఎంసీ అజేయమైనదిగా ప్రచారం చేసిన డైమండ్ హార్బర్ మోడల్ (అభిషేక్ బెనర్జీనుద్దేశించి) ఈ రీపోలింగ్‌లో కుప్పకూలింది." అని సువేందు అధికారి వ్యాఖ్యానించారు.

ఓటర్లకు కృతజ్ఞతలు తెలియజేసిన పాండా
దేబాంగ్షు పాండా తన విజయంపై సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. ఫల్టా ఓటర్లకు కృతజ్ఞతలు తెలియజేశారు. ఫల్టాలో ఇకపై ఎటువంటి అశాంతి ఉండదని, అందుకు బదులుగా ప్రజా పాలన ఉంటుందని ప్రకటించారు. పుష్పరాజ్ పేరుతో ఎవరైతే అన్యాయాలకు పాల్పడ్డారో, వారందరూ ఇప్పుడు జైలు పాలవుతారని వార్నింగ్ ఇచ్చారు.

బీజేపీ అధికారంలోకి వస్తే బంగాల్‌లో చేపలు, అన్నంపై నిషేధం విధిస్తుందని టీఎంసీ దుష్ప్రచారం చేసిందని బీజేపీ సీనియర్ నేత, ఎమ్మెల్యే తపస్ రాయ్ ఆరోపించారు. అయితే బీజేపీ విజయోత్సవ సభ ఎక్కడ జరిగిందో అక్కడే చేపలు, అన్నంతో భోజనం ఏర్పాట్లు చేశామని వెల్లడించారు. ఈ రోజు ఫల్టాలో బీజేపీ అభ్యర్థి మొదటి స్థానంలో, టీఎంసీ అభ్యర్థి నాలుగో స్థానంలోనూ ఉన్నారని ఎద్దేవా చేశారు. 2011 నుంచి ఈ నియోజకవర్దగంలో ఎన్నికలు ఏ విధంగా జరుగుతున్నాయో ఈ ఫలితం తెలియజేస్తోందన్నారు. రాబోయే ఎన్నికల్లో అభిషేక్ బెనర్జీ అత్యధిక ఓట్ల తేడాతో డైమండ్ హార్బర్‌లో ఓటమి పాలవబోతున్నారని జోస్యం చెప్పారు.

