60ఏళ్ల వయసులో భరతనాట్యం- పిల్లలు, మనవరాళ్లు షాకయ్యేలా నృత్యం

అబ్బురపరిచిన పది మంది మహిళల బృందం- భరతనాట్యం చేసి ఆకట్టుకున్న మహిళలు

Bharatanatyam 60 Years Old Womens
Bharatanatyam 60 Years Old Womens (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 12, 2026 at 6:57 AM IST

Bharatanatyam 60 Years Old Womens : వయసు కేవలం నంబరు మాత్రమే. లక్ష్యాలను నెరవేర్చుకోవడంలో అది అడ్డుకాదని నిరూపించారు కొందరు మహిళలు. నృత్యం మీద మమకారం పెంచుకున్న పదిమంది మహిళలు అదే పనిగా కఠోర శ్రమ చేశారు. 60 ఏళ్లు పైబడి, శారీరక రుగ్మతలు ఉన్నప్పటికీ లక్ష్యాన్ని మాత్రం మరువలేదు. ఎలాగైనా నృత్యం నేర్చుకోవాలని, కనీసం కొంతమంది ముందైన నృత్యం చేయాలని ఆకాక్షించారు. ఈ క్రమంలో మొదలైన వారి ప్రయాణం చివరికి భరతనాట్యం చేసే వరకు విడిచిపెట్టలేదు. కేరళకు చెందిన ఈ మహిళల గురించి పూర్తి స్టోరీ ఈటీవీ భారత్​ కథనంలో తెలుసుకుందాం!

భరతనాట్యంతో అందరిని అబ్బురపరచి!
త్రిస్సూర్‌లోని పది మంది మహిళల బృందం భరతనాట్యం చేసి వయస్సు, వైకల్యాలను అధిగమించి చూపించారు. అయితే వీరిలో ఎక్కువ మంది 60 ఏళ్లు పైబడిన గృహిణులు, పదవీ విరమణ చేసిన మహిళలు. అయినా వారందరిలో ఓ బలమైన పట్టుదల. ఎలాగైన నృత్యం చేయాలి అని. అందుకు ఎంతో కఠోర శ్రమ చేశారు. కొన్నేళ్ల క్రితం, ఈ పది మంది మహిళలు కూటనెల్లూర్ హిల్ గార్డెన్స్ రెసిడెన్స్ అసోసియేషన్‌లో నృత్యం ఆడటానికి వెళ్లారు. ఆ సమయంలో వారు తీసుకున్న దృఢమైన నిర్ణయం ఈ రోజు వారి భరతనాట్యం చేయాలన్న కోరికను నిజం చేసింది.

Bharatanatyam 60 Years Old Womens
భరతనాట్యం చేసి ఆకట్టుకున్న మహిళలు (ETV Bharat)

వాస్తవానికి, చిన్న చిన్న స్టెప్పులు వేయడం తప్ప, ఆ వయసులో భరతనాట్యం లేదా శాస్త్రీయ నృత్యం ప్రాక్టీస్ అసాధ్యమని వారంతా అనుకున్నారు. కానీ ఆ సమయంలో వారికి పరిచయమైన నృత్య గురువు సౌమ్య సుజిత్, వారి ఆలోచనల్లో మార్పు తీసుకొచ్చారు. ఆ వయసులో నృత్యం అసాధ్యం అనేది కేవలం అపోహమాత్రమేనని నిరూపించారు. ఈ సందర్భంగా రెసిడెన్స్ అసోసియేషన్ నివాసి అయిన సౌమ్య సుజిత్ మాట్లాడారు.

"ఆ మహిళ బృందానికి భరతనాట్యం నేర్చుకోవాలని సూచించాను. కానీ వయస్సు, శారీరక ఇబ్బందులు చూపుతూ వారు సంకోచించారు. కానీ నేను పట్టబట్టాను. కోవిడ్​ మహమ్మారి తర్వాత శిక్షణ ప్రారంభమైంది. మూడు సంవత్సరాల క్రితం నృత్యాన్ని నేర్చుకోవడానికి అక్కడికి చేరుకున్నారని, అనంతరం ఎంతో కష్టపడి నేడు వారి కలను సాకారం చేసుకున్నార"ని చెప్పారు.

ఓ వైపు వయస్సు, మరోవైపు వైకల్యాలు అడ్డంకిగా ఉంటాయని వారు ఆందోళన చెందినప్పటికీ, సౌమ్య ఇచ్చిన ప్రోత్సాహంతో తాము అరంగేట్రంలోకి రాగలిగామని ఆ మహిళలు స్పష్టం చేశారు. మొదట్లో, వేళ్లు కలిపడం, మోకాలి నొప్పులు వంటి సమస్యలను ఎదుర్కొన్నామని, కానీ వాటన్నింటిని అదిగమించి నేడు నృత్యం ప్రదర్శించామని వారు తెలిపారు. నృత్యంలో పాల్గొన్న మహిళలు అనీత, దీప, జోఫీ, లైలా, మేరీస్, పౌలిన్, సీమ, షీలా, షైనీ, సునీతలు. అయితే ఈ మహిళల కుటుంబీకులు కూడా అక్కడికి చేరుకోవడంతో వేడుక ప్రత్యేకంగా మారింది. వారి పిల్లలు, మనవరాళ్లు, నివాసితులు వారిని ప్రోత్సహించడంతో ప్రేక్షకులు కూడా ఉత్సాహంగా వారి ప్రదర్శనను తిలకించారు.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

