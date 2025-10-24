ఓలా, ఉబర్ సంస్థలకు పోటీగా కేంద్రం 'భారత్ ట్యాక్సీ'- త్వరలో సేవలు ప్రారంభం!
అభివృద్ధి చేసిన సహకార మంత్రిత్వ శాఖ, నేషనల్ ఇ-గవర్నెన్స్ డివిజన్- డ్రైవర్లకు లబ్దిచేకూర్చే ఉద్దేశంతో- ప్రైవేట్ సంస్థలకు సవాల్ విసరునున్న భారత్ ట్యాక్సీ
Published : October 24, 2025 at 6:50 PM IST
BHARAT TAXI: ప్రజా రవాణాలో రాజ్యమేలుతున్న ఓలా, ఉబర్ వంటి సంస్థలకు పోటీగా కేంద్రం 'భారత్ ట్యాక్సీ'ని డ్రైవర్లకు, ప్రజలకు అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చింది. దీన్ని కేంద్ర సహకార మంత్రిత్వ శాఖ, నేషనల్ ఇ-గవర్నెన్స్ డివిజన్ అభివృద్ధి చేసింది. పైలట్ ప్రాజెక్ట్ కింద దిల్లీలో నవంబర్ నుంచి ఈ సేవలు ప్రారంభంకానున్నాయి. మొదట భారత్ ట్యాక్సీ ద్వారా సొంతవాహనాలు కలిగిన 650 మంది డ్రైవర్లు దేశ రాజధానిలో ఈ సేవలు అందించనున్నారు. ప్రైవేట్ సంస్థల యాప్ అధారిత ట్యాక్సీ సర్వీసులపై కొన్ని ఏళ్లుగా విమర్శలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.
ధరలు, క్యాన్సిలేషన్లతో పాటు తమ ఆదాయం నుంచి కంపెనీలు 25 శాతం వరకు కమీషన్ తీసుకోవడంపై డ్రైవర్ల అసహనం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. వీటన్నింటికీ సమాధానంగా కేంద్రం తీసుకువస్తున్న ఈ భారత్ ట్యాక్సీలో నమోదుకు డ్రైవర్లు ఎలాంటి కమీషన్ చెల్లించాల్సిన అవసరంలేదు. మెంబర్షిప్ కింద స్వల్ప మొత్తం ఫీజు చెల్లిస్తే సరిపోతుంది. 2026 మార్చి నాటికి మెట్రో నగరాల్లో ఈ భారత్ ట్యాక్సీ సేవలు అందుబాటులో తీసుకురావలని ప్రభుత్వం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.