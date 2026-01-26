ఎర్రకోటలో 'భారత్ పర్వ్ 2026'- ఈనెల 31 వరకు శకటాల ప్రదర్శన- 10ఏళ్లుగా నిర్వహణ!
జనవరి 26 నుంచి భారత్ పర్వ్ ఉత్సవ్- ఆరు రోజుల పాటు సాంస్కృతిక, పర్యాటక మహోత్సవం- శకటాలు, ప్రదర్శనలు
Published : January 26, 2026 at 12:07 PM IST
Bharat Parv 2026 : గణతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలో భాగంగా కేంద్ర నిర్వహించే వార్షిక జాతీయ సాంస్కృతిక, పర్యాటక ఉత్సవం 'భారత్ పర్వ్' సోమవారం నుంచి ప్రారంభం కానుంది. ఈ జనవరి 26 నుంచి 31 వరకు దిల్లీలోని ఎర్రకోట ప్రాంగణంలో జరగనుంది. ఈ మేరకు పర్యాటక మంత్రిత్వ శాఖ తెలిపింది. దీనిని లోక్సభ స్పీకర్ ఓం బిర్లా, కేంద్ర పర్యాటక, సాంస్కృతిక శాఖ మంత్రి గజేంద్ర సింగ్ షెకావత్ ప్రారంభించనున్నారు.
'భారత్ పర్వ్ అనేది కేంద్ర పర్యాటక మంత్రిత్వ శాఖ నిర్వహించే వార్షిక కార్యక్రమం. ఇది భారత్ సాంస్కృతిక, కళాత్మక, వంటకాల, ఆధ్యాత్మిక వారసత్వాన్ని వేడుకగా జరుపుకునేందుకు ఈ ఉత్సవాన్ని నిర్వహిస్తారు. అదే సయమంలో 'ఏక్ భారత్, శ్రేష్ఠ భారత్', 'దేఖో అప్నా దేశ్' వంటి జాతీయ కార్యక్రమాలను దీని ద్వారా ప్రమోట్ చేయనున్నారు. సంవత్సరాలుగా ఈ ఉత్సవం భారత వైవిధ్యంలో ఏకత్వాన్ని ప్రతిబింబించే ప్రధాన వేదికగా మారినట్లు ' పర్యాటక మంత్రిత్వ శాఖ తెలిపింది.
భారత్ పర్వ్ ప్రధాన ఉద్దేశమిదే
భారత విభిన్న సాంస్కృతిక వారసత్వాన్ని ప్రదర్శించడమే ఉత్సవం ప్రధాన ఉద్దేశమని పర్యాటక మంత్రిత్వశాఖ పేర్కొంది. అంతేకాకుండా పర్యాటకాన్ని ప్రోత్సహించడం, కళాకారులను, హస్తకాళలకు ఒక వేదికను కల్పించడం, సాంస్కృతిక భాగస్వామ్యం ద్వారా జాతీయ సమైక్యతను బలోపేతం చేయడమే ఈ ఉత్సవం లక్ష్యమని వివరించింది.
భారత్ పర్వ్ 2026 ప్రధాన ఆకర్షణలు :
ఈ ఏడాది నిర్వహించనున్న భారత్ పర్వ్ కార్యక్రమంలో కొన్ని ప్రత్యేక ఆకర్షణలుగా నిలవనున్నాయి.
- 41వ గణతంత్ర దినోత్సవ శకటాల ప్రదర్శన
- వివిధ రాష్ట్రాలు, కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలు నార్త్ జోన్ కల్చరల్ సెంటర్, సంగీత్ నాటక్ అకాడమీ నుంచి ప్రముఖ కళాకారుల సాంస్కృతిక ప్రదర్శనలు
- సాయుధ దళాలు, పారామిలిటరీలతో 22 బ్యాండ్ల ప్రదర్శనలు
- దేశీయ వంటకాలను ప్రదర్శించేలా 60 స్టాళ్లతో కూడిన గ్రాండ్ ఫుడ్ కోర్ట్, ప్రత్యక్షంగా వంటల ప్రదర్శనలు
- రాష్టాలు, కేంద్ర మంత్రిత్వ శాఖలు, 102 హస్తకళలు, చేనేత వస్త్రాల స్టాళ్లు
- 34 రాష్ట్ర పర్యాటక పెవిలియన్లు, 24 కేంద్ర మంత్రిత్వ శాఖ స్టాళ్లు
- ఇంటరాక్టివ్ యాక్టివిటీ జోన్లు, నాటకాల ప్రదర్శన, క్విజ్ పోటీలు, పిల్లలకు సంబంధించిన కార్యక్రమాలు
ఇక భారత్ పర్వ్ కార్యక్రమంలో రాష్ట్రాలు, కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలు, 25కు పైగా కేంద్ర మంత్రిత్వ శాఖలు, విభాగాలు పాల్గొంటున్నాయని పర్యాటక మంత్రిత్వ శాఖ తెలిపింది. అలాగే దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న ప్రముఖ సంస్థలు, సంఘాలు పాల్గొననున్నాయని వెల్లడించింది.
ప్రవేశ వేళాలు, టిక్కెట్ ధరలు
భారత్ ఉత్సవ్కు ప్రవేశం ఉచితమని పర్యాటక మంత్రిత్వ శాఖ తెలిపింది. అయితే జనవరి 26న మాత్రం సాయంత్రం 5 గంటలకు ప్రారంభమై, రాత్రి 9 గంటలకు ఉంటుందని పేర్కొంది. జనవరి 27 నుంచి 31 వరకు మధ్యాహ్నం 12 గంటలకు ప్రారంభమై రాత్రి 9 గంటలకు తెరిచి ఉంటుందని చెప్పింది.
స్వాతంత్ర్య ఉద్యమానికి స్ఫూర్తినిచ్చిన, అలాగే ఐక్యత, సాంస్కృతిక గర్వం, మాతృభూమి పట్ల ప్రేమకు ప్రతీక అయిన 'వందేమాతరం'. 150 ఏళ్లు పూర్తి చేసుకున్న సందర్భంగా ఈ ఏడాది భారత్ పర్వ్ థీమ్ కూడా సంవిధాన ఆత్మ, భిన్నత్వంలో ఏకత్వం, ప్రజల భాగస్వామ్యం రాజ్యాంగ స్పూర్తి ప్రతిబింబిస్తుందని మంత్రిత్వ శాఖ తెలిపింది.
2016 నుంచి ప్రారంభం
2016 నుంచి భారత్ పర్వ్ కార్యక్రమాన్ని పర్యాటక మంత్రిత్వ శాఖ నిర్వహిస్తోంది. గణతంత్ర దినోత్సవ వేడుకల సందర్భంగా జనవరి 26 నుంచి 31 వరకు జరగుతోంది. భారత్ విభిన్న సంస్కృతులు, వంటకాలు, హస్తకళలు ఒకే చోట ప్రదర్శించడమే ఈ కార్యక్రమం ముఖ్య ఉద్దేశం, అయితే కొవిడ్ కారణంగా 2021లో వర్చువల్గా bharatparv2021.com ద్వారా నిర్వహించారు.