10 ట్రిలియన్ డాలర్ల ఆర్థిక వ్యవస్థగా దేశం మారడంలో న్యాయవ్యవస్థే కీలకం: సీజేఐ సూర్యకాంత్

పెట్టుబడులకు నమ్మకం కలిగించేది స్థిరమైన, పారదర్శక న్యాయ వ్యవస్థ- కమర్షియల్ వివాదాల పరిష్కారంలో మధ్యవర్తిత్వానికి ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలి- న్యాయ విద్య, టెక్నాలజీ వినియోగంలో సంస్కరణలు అవసరం

CJI Surya Kant (PTI)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : April 11, 2026 at 7:32 PM IST

CJI Surya Kant On Legal System : దేశాన్ని 10 ట్రిలియన్ డాలర్ల ఆర్థిక వ్యవస్థగా మార్చడం కేవలం పెట్టుబడులు, ప్రభుత్వ విధానాల వల్ల సాధ్యం కాదని, దీనిలో న్యాయ వ్యవస్థ నాణ్యత కీలక పాత్ర పోషిస్తుందని భారత ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ సూర్యకాంత్ పేర్కొన్నారు. శనివారం జరిగిన రూల్ ఆఫ్ లా కన్వెన్షన్ 2026లో ఆయన ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు. లీగల్ రిఫార్మ్ రోడ్‌మ్యాప్ టు ఎ యూఎస్‌డీ 10 ట్రిలియన్ భారత్ అనే అంశంపై జరిగిన సమావేశంలో దేశ ఆర్థిక భవిష్యత్తుకు సంబంధించిన ముఖ్య విషయాలను ఆయన ప్రస్తావించారు.

పెట్టుబడులను ఆకర్షించడంలో ప్రధానంగా!
సీజేఐ మాట్లాడుతూ, దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడులు దేశంలోకి రావాలంటే పెట్టుబడిదారులకు న్యాయవ్యవస్థపై పూర్తి నమ్మకం ఉండాలని తెలిపారు. "ఇన్వెస్టర్లు తమ డబ్బును పెట్టేటప్పుడు కేవలం ఒప్పందం అమలవుతుందా లేదా అన్నదే కాదు, ఆ ఒప్పందం కాలపరిమితి మొత్తం న్యాయపరంగా సురక్షితంగా ఉంటుందా అనే విషయాన్ని పరిశీలిస్తారు" అని ఆయన అన్నారు. అంటే, న్యాయవ్యవస్థ స్థిరత్వం, పారదర్శకత, నిష్పాక్షికత పెట్టుబడులను ఆకర్షించడంలో ప్రధానంగా నిలుస్తాయని స్పష్టం చేశారు.

గత రెండు దశాబ్దాలలో కమర్షియల్ వివాదాల స్వభావం పూర్తిగా మారిపోయిందని సీజేఐ చెప్పారు. ముందు చెల్లింపులు చేయకపోవడం, ఒప్పంద ఉల్లంఘనలు వంటి సులభమైన అంశాలపై వివాదాలు ఉండేవని, ఇప్పుడు అవి సంక్లిష్టమైన వ్యాపార సంబంధాలపై ఆధారపడి ఉన్నాయని వివరించారు. దీర్ఘకాలిక ఒప్పందాలు, మల్టీనేషనల్ భాగస్వామ్యాలు పెరగడంతో వివాదాల స్వభావం కూడా క్లిష్టంగా మారిందన్నారు.

ప్రస్తుతం ఉన్న కమర్షియల్ చట్టాలు దేశానికి ఉపయోగపడుతున్నప్పటికీ, అవి కాలానుగుణంగా అభివృద్ధి చెందాల్సిన అవసరం ఉందని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు. "చట్టాన్ని పూర్తిగా మార్చాల్సిన అవసరం లేదు. కానీ అది సమాజ అవసరాలకు అనుగుణంగా మారుతూ ఉండాలి" అని పేర్కొన్నారు. ఒప్పందం కుదిరిన సమయం మాత్రమే కాకుండా, మొత్తం సంబంధం కొనసాగుతున్న కాలంలో న్యాయం నిలబడేలా చట్టాలు ఉండాలని సూచించారు.

మధ్యవర్తిత్వం ద్వారా పరిష్కారం
దేశ ఆర్థికాభివృద్ధికి మూడు ముఖ్య అంశాలు అవసరమని సీజేఐ వివరించారు. మొదటిది "ప్రెడిక్టబిలిటీ"— ప్రభుత్వాలు మారినా, పరిస్థితులు మారినా, చట్టం అమలు ఒకే విధంగా ఉండాలి. రెండోది వివాదాలను ముందుగానే నివారించే సంస్కృతి. అంటే, చిన్న సమస్యలను పెద్ద కోర్టు కేసులుగా మార్చకుండా మధ్యవర్తిత్వం ద్వారా పరిష్కరించాలి. లిటిగేషన్ మొదటి ఎంపిక కాకూడదు, చివరి మార్గంగా ఉండాలి" అని ఆయన స్పష్టం చేశారు.

మూడో అంశం "స్పెషలైజేషన్" ప్రస్తుతం వ్యాపార రంగంలో వచ్చే వివాదాలు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, ఫైనాన్స్, డిజిటల్ టెక్నాలజీ వంటి ప్రత్యేక రంగాలకు సంబంధించినవిగా ఉంటున్నాయని, వీటిని పరిష్కరించడానికి ప్రత్యేక నైపుణ్యం అవసరమని చెప్పారు. అందుకు న్యాయవాదులు మాత్రమే కాకుండా న్యాయమూర్తులు కూడా కాలానుగుణంగా శిక్షణ పొందాల్సిన అవసరం ఉందన్నారు.

న్యాయ విద్యలో కూడా సంస్కరణలు అవసరమని సీజేఐ సూచించారు. భవిష్యత్ ఆర్థిక అవసరాలకు అనుగుణంగా న్యాయ విద్యార్థులను తయారు చేయాలని, వారు కొత్త రకాల కమర్షియల్ సమస్యలను అర్థం చేసుకునేలా కోర్సులు ఉండాలని చెప్పారు. అలాగే, న్యాయవ్యవస్థలో టెక్నాలజీ వినియోగం కీలకమని పేర్కొన్నారు. డిజిటల్ కేస్ మేనేజ్‌మెంట్, ఏఐ ఆధారిత పరిశోధన సాధనాలు, ఈ-ఫైలింగ్ వంటి వ్యవస్థలు న్యాయ ప్రక్రియను వేగవంతం చేస్తాయని తెలిపారు. అయితే, టెక్నాలజీ ఎంత అభివృద్ధి చెందినా, తుది నిర్ణయంలో మానవ తీర్పు ముఖ్యమని స్పష్టం చేశారు. న్యాయానికి అడ్డంకులైన ప్రతి అనవసర అంశాన్ని తొలగించడమే లక్ష్యమని చెప్పారు.

బార్ (న్యాయవాదులు) పాత్ర కూడా ఎంతో కీలకమని సీజేఐ పేర్కొన్నారు. దేశ ఆర్థిక భవిష్యత్తులో తమ పాత్రను గుర్తించి, కేవలం సేవలందించే వృత్తిగా కాకుండా బాధ్యతగల భాగస్వాములుగా వ్యవహరించాలని సూచించారు. బార్, బెంచ్ కలిసి పనిచేస్తేనే బలమైన కమర్షియల్ న్యాయవ్యవస్థ నిర్మాణం సాధ్యమవుతుందని అన్నారు. చివరగా, దేశాన్ని 10 ట్రిలియన్ డాలర్ల ఆర్థిక వ్యవస్థగా మార్చే ప్రక్రియలో న్యాయవ్యవస్థ కీలక పాత్ర పోషిస్తుందని, ఈ మార్పును తీసుకువచ్చే తరాన్ని చరిత్ర ప్రత్యేకంగా గుర్తుంచుకుంటుందని సీజేఐ జస్టిస్ సూర్యకాంత్ తెలిపారు.

