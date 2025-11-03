భారత బయోటెక్ కీలక అడుగు- న్యూసెలియన్, సెల్ జీన్ థెరపీ ప్రారంభం
టీకాల తయారీలో నిమగ్నమైన భారత్ బయోటెక్ నుంచి మరో కీలక అడుగు- భారత్ బయోటెక్ ఇంటర్నేషనల్ లిమిటెడ్ అనుబంధ సంస్థగా- న్యూసెలియన్ థెరప్యూటిక్స్ లిమిటెడ్ ప్రారంభం
Published : November 3, 2025 at 6:22 PM IST
Bharat Biotech Cell And Gene Therapy : టీకాల తయారీలో నిమగ్నమైన భారత్ బయోటెక్ నుంచి మరో కీలక అడుగు వేసింది. భారత్ బయోటెక్ ఇంటర్నేషనల్ లిమిటెడ్ అనుబంధ సంస్థగా న్యూసెలియన్ థెరప్యూటిక్స్ లిమిటెడ్ను సోమవారం అధికారికంగా ప్రారంభించింది. ఈ మేరకు ఒక ప్రకటనను విడుదల చేసింది. హైదరాబాద్ ప్రధాన కార్యాలయం కలిగిన ఈ సంస్థ- సెల్, జీన్ థెరపీ రంగంలో కాంట్రాక్ట్ రీసెర్చ్, డెవలప్మెంట్ అండ్ మాన్యుఫ్యాక్చరింగ్ ఆర్గనైజేషన్(సీఆర్డీఎంఓ)గా పని చేయనుంది.
ఇది క్యాన్సర్, తలసీమియా, హీమోఫీలియా వంటి జెనెటిక్ వ్యాధులకు అవసరమైన చికిత్సా విధానాలను, మందులను అందించడం ఈ సీఆర్డీఎంఓ ప్రధాన ఉద్దేశం. భారత్ బయోటెక్ ప్రకారం, భవిష్యత్తులో ఔషధ ఆవిష్కరణలు బయోలాజికల్ పద్ధతులపై ఆధారపడతాయి. కొత్త చికిత్సా విధానాలు ప్రపంచవ్యాప్తంగా వృద్ధికి ప్రధాన చోదక శక్తులుగా మారతాయని అంచనా. ఈ మార్పులో భాగంగా, సెల్ థెరపీలు ఆటోలాగస్, ఆలోజెనిక్, ఇన్వివో విధానాలు ఇకపై అరుదైన వ్యాధులకే కాకుండా విస్తృతమైన ఆంకాలజీ, ఇమ్యునాలజీ, రీజనరేటివ్ మెడిసిన్ రంగాలకూ విస్తరించనున్నాయి. ఉత్పత్తి, విశ్లేషణ, పంపిణీ సాంకేతికతలు మరింత పక్వత సాధించడంతో ఇవి విస్తృత స్థాయి ప్లాట్ఫారమ్లుగా మారే అవకాశం ఉంది.
భవిష్యత్తు ఔషధ ఆవిష్కరణలు బయోలాజికల్ రూపంలో ఉంటాయని భారత్ బయోటెక్ ఇంటర్నేషనల్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఛైర్మన్ డాక్టర్ కృష్ణ ఎల్ల తెలిపారు. సెల్ జీన్ థెరపీలు (CGTS) వాటిలో ప్రధాన పాత్ర పోషిస్తాయని అన్నారు. భారత ఆరోగ్య వ్యవస్థలో ఆధునిక థెరపీ ప్లాట్ఫారమ్లను సమీకరించడం, అరుదైన, క్లిష్టమైన వ్యాధులకు సమానమైన వైద్య పరిష్కారాలను అందించడంపై దృష్టి సారిస్తున్నట్లు తెలిపారు.
క్లినికల్ దశ నుంచి కమర్షియల్ స్థాయి వరకు పూర్తిగా సేవలను అందిస్తామని న్యూసెలియన్ చీఫ్ బిజినెస్ ఆఫీసర్ డాక్టర్ రఘు మలపాక తెలిపారు. ప్రపంచ నియంత్రణ ప్రమాణాలకు (FDA, EMA) పూర్తిగా అనుగుణంగా పనిచేస్తుందని అన్నారు. ప్లాస్మిడ్ DNA, వైరల్ వెక్టర్లు, ఆటోలాగస్, ఆలోజెనిక్ సెల్ థెరపీల అభివృద్ధి, తయారీ సేవలు న్యూసెలియన్లో లభిస్తాయని తెలిపారు.
జీనోమ్ వాలీలో 30వేల చదరపు అడుగుల విస్తీర్ణంలో ఏర్పాటు చేసిన న్యూసెలియన్ సదుపాయం జీఎంపీ ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా భారత్ బయోటెక్ నిర్మించింది. ఇది ప్లాస్మిడ్లు, వైరల్, నాన్-వైరల్ వెక్టర్లు, సెల్ థెరపీలు, ఆసెప్టిక్ ఫిల్ అండ్ ఫినిష్ వంటి సేవలను అందించగలదు. ప్రీ-క్లినికల్ దశ నుంచి కమర్షియల్ స్కేల్ వరకు పూర్తి పరిష్కారాలను అందిస్తుంది. ఎఫ్డీఏ, ఈఎంఏ EMA వంటి అంతర్జాతీయ నియంత్రణ ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా పనిచేస్తుంది.
హైదరాబాదులో ప్రధాన కార్యాలయం కలిగిన న్యూసెలియన్ థెరప్యూటిక్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ పూర్తిగా భారత్ బయోటెక్ ఇంటర్నేషనల్ లిమిటెడ్ చెందిన అనుబంధ సంస్థ. ఇది వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న తదుపరి తరం సెల్, జీన్ థెరపీ సీఆర్డీఎంఓ రంగంలో నైపుణ్యాన్ని కలిగి ఉంది. జీనోమ్ వాలీలో ఉన్న 30,000 చదరపు అడుగుల ఆధునిక సదుపాయంలో, సంస్థ ప్లాస్మిడ్ డీఎన్ఏ, వైరల్ వెక్టర్లు, ఆటోలాగస్, ఆలోజెనిక్ సెల్ థెరపీలు అభివృద్ధి, తయారీ సేవలను అందిస్తుంది. ఇది ఎఫ్డీఏ, ఈఎంఏ వంటి అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలను అనుసరిస్తూ, క్లినికల్ ప్రారంభ దశ నుండి వాణిజ్య స్థాయికి వరకు పూర్తి సేవలను అందిస్తుంది.