కేంద్ర విధానాలకు వ్యతిరేకంగా గురువారం భారత్ బంద్- బ్యాంకులు, స్కూల్స్, కాలేజీలు తెరిచే ఉంటాయా?

కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకుంటున్న కార్మిక, కర్షక విధానాలకు వ్యతిరేకంగా భారత్ బంద్- సమ్మెకు పిలుపునిచ్చిన కార్మిక సంఘాలు- 30కోట్ల మంది పాల్గొనే ఛాన్స్-

Bharat Bandh Feb 12
Bharat Bandh Feb 12 ((File/ANI))
By ETV Bharat Telugu Team

Published : February 11, 2026 at 7:19 PM IST

3 Min Read
Bharat Bandh Feb 12 : కార్మికులు, రైతులకు వ్యతిరేకంగా కేంద్ర ప్రభుత్వ తీసుకుంటున్న విధానాలకు నిరసిస్తూ రైతు సంఘాలతో పాటు అనేక కార్మిక సంఘాలు గురువారం (ఫిబ్రవరి 12) భారత్ బంద్‌కు పిలుపునిచ్చాయి. ఈ క్రమంలో గురువారం తెల్లవారుజూము నుంచి సాయంత్రం వరకు జరిగే దేశవ్యాప్త సమ్మెలో 30 కోట్ల మంది కార్మికులు పాల్గొంటారని అంచనా. ఈ భారత్ బంద్ వల్ల బ్యాంకులు, పాఠశాలలు, కళాశాలలు, రవాణా సేవలు ప్రభావితం అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది.

బంద్‌కు పిలుపునిచ్చిన కార్మిక సంఘాలు
భారత్ బంద్‌కు కాన్ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఇండియన్ ట్రేడ్ యూనియన్ (CITU), ఆల్ ఇండియా ట్రేడ్ యూనియన్ కాంగ్రెస్ (AITUC), ఇండియన్ నేషనల్ ట్రేడ్ యూనియన్ కాంగ్రెస్ (INTUC), హింద్ మజ్దూర్ సభ (HMS), అనేక ఇతర ప్రధాన కార్మిక సంఘాలు సంయుక్తంగా పిలుపునిచ్చాయి. భారత్-అమెరికా తాత్కాలిక వాణిజ్య ఒప్పందాన్ని నిరసిస్తూ సంయుక్త కిసాన్ మోర్చా (SKM), ఇతర రైతు సంఘాలు కూడా బంద్‌కు సంపూర్ణ మద్దతును ప్రకటించాయి. ఈ ట్రేడ్ డీల్ ప్రకారం అమెరికా ఉత్పత్తులు చౌకగా భారత్‌ మార్కెట్లలోకి వస్తాయని, దీంతో మనదేశంలోని అన్నదాతలు తీవ్రంగా నష్టపోతారని రైతు సంఘాలు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నాయి. అలాగే వామపక్ష పార్టీలు, తమిళనాడుకు చెందిన వీసీకే (విదుతలై చిరుతైగల్ కట్చి), డీఎంకే వంటి రాజకీయ పార్టీలు కూడా భారత్ బంద్‌కు సంఘీభావం ప్రకటించాయి. ఈ బంద్‌లో ప్రజలు భారీ సంఖ్యలో పాల్గొనాలని కోరాయి.

కేంద్ర విధానాలకు వ్యతిరేకంగా బంద్
సమ్మె కేవలం భారత్-అమెరికా వాణిజ్య ఒప్పందం గురించి మాత్రమే కాదని, కేంద్ర ప్రభుత్వ విధానాల గురించి కూడా అని యూనియన్ నాయకులు తెలిపారు. నాలుగు కొత్త కార్మిక కోడ్‌లను రద్దు చేయాలని, అవి కార్మికుల హక్కులను బలహీనపరుస్తున్నాయని ఆరోపించారు. విత్తన బిల్లు, విద్యుత్ సవరణ బిల్లులను కేంద్రం ఊపసంహరించుకోవాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు. అలాగే ఎంజీనరేగా స్కీమ్‌ను పునరుద్ధరించాలని కోరుతున్నారు. ప్రైవేటీకరణను ఆపాలని, కార్పొరేట్ అనుకూల సంస్కరణలను తీసుకురావొచ్చని డిమాండ్ చేస్తున్నారు.

బంద్ ప్రభావం ఎంత?
భారత్ బంద్ నేపథ్యంలో దేశంలోని పలు ప్రాంతాల్లో బస్సులు, ఆటోలు, ట్రక్కులు సహా ప్రజా రవాణా సేవలు పూర్తిగా నిలిచిపోయే అవకాశం ఉంది. దుకాణాలు, మార్కెట్లు, వాణిజ్య కేంద్రాలు, స్కూల్స్, కాలేజీలు, ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు మూతపడే ఛాన్స్ ఉంది. అయితే ఆస్పత్రులు, అంబులెన్స్‌లు వంటి అత్యవసర సేవలకు ఎటువంటి అంతరాయం ఉండకపోవచ్చు.

అలాగే ఆల్ ఇండియా బ్యాంక్ ఎంప్లాయీస్ అసోసియేషన్ (AIBEA), ఆల్ ఇండియా బ్యాంక్ ఆఫీసర్స్ అసోసియేషన్ (AIBOA), బ్యాంక్ ఎంప్లాయీస్ ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా (BEFI) వంటి యూనియన్లు కూడా భారత్ బంద్‌కు మద్దతు ప్రకటించాయి. అందువల్ల నగదు లావాదేవీలు, చెక్ క్లియరింగ్ వంటి కీలక సేవలు ఆలస్యం కావచ్చు. అయితే ఆర్‌బీఐ అధికారికంగా ఫిబ్రవరి 12 (గురువారం) బ్యాంకులకు ఎటువంటి సెలవు ప్రకటించలేదు. బంద్ ప్రభావంతో బ్యాంకింగ్ సేవలు కొంత మేర ప్రభావితం అయ్యే అవకాశం ఉంది.

కేరళ, ఒడిశా, కర్ణాటక వంటి రాష్ట్రాల్లో భారత్ బంద్ ప్రభావం ఎక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉంది. ప్రజలందరూ సమ్మెలో పాల్గొని బంద్‌ను జయప్రదం చేయాలని ఒడిశాలోని వామపక్ష పార్టీలు కోరాయి. కార్మికులు, రైతులు, ప్రజలు ఈ బంద్‌లో పాల్గొనాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. భువనేశ్వర్‌లో ఉమ్మడి విలేకరుల సమావేశం నిర్వహించి ఈ మేరకు వామపక్ష నేతలు వ్యాఖ్యానించారు.

మహిళ భద్రత విషయంలో బీజేపీ విఫలం : వామపక్షాలు
ఒడిశాలోని బీజేపీ సర్కార్ మహిళలకు నైట్ డ్యూటీలు వేస్తుందని, కానీ వారికి భద్రత కల్పించడంలో విఫలమైందని వామపక్ష పార్టీలు ఆరోపించాయి. ధాన్యం సేకరణ విషయంలోనూ ప్రభుత్వం అక్రమాలకు పాల్పడుతోందని విమర్శించాయి. ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల నియామక పరీక్షల్లో విస్తృతంగా అవినీతి జరుగుతోందని పేర్కొన్నాయి. మోటారు వాహన సవరణ చట్టంతో ప్రజలను వేధిస్తోందని మండిపడ్డాయి. ఒడిశాలో శాంతిభద్రతలు దెబ్బతింటున్నాయని, నేరస్థులు రాజకీయ నాయకుల రక్షణలో ఉన్నారని విమర్శించాయి. "ఒడిశాలో దళితులు, గిరిజనులు, మహిళలపై దౌర్జన్యాలు పెరిగిపోయాయి. ప్రభుత్వం ఒడిశా ఖనిజ వనరులను ప్రైవేట్ సంస్థలకు అప్పగిస్తోంది. లక్షలాది మంది గిరిజనులు, దళితులు మరియు రైతులను నిర్వాసితులను చేస్తోంది. ఈ సమస్యలను లేవనెత్తడానికి అందరూ వీధుల్లోకి రావాలి." అని సీపీఐ నాయకుడు జనార్దన్ పాటి తెలిపారు.

BHARAT BANDH FEB 12

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

