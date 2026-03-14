పంజాబ్ ప్రభుత్వం కేజ్రీవాల్‌కు 'ATM'లా మారిపోయింది : అమిత్​ షా

భగవంత్​ మాన్​ ప్రభుత్వంపై కేంద్ర హోం మంత్రి అమిత్​ షా తీవ్ర విమర్శలు- పంజాబ్ అప్పులు, మాదకద్రవ్యాలు, మత మార్పిడులు, అవినీతికి నిలయంగా మారిందంటూ ఘాటు వ్యాఖ్యలు

Union Home Minister Amit Shah
By ETV Bharat Telugu Team

Published : March 14, 2026 at 3:30 PM IST

Amit Shah Slams Bhagavanth Man : పంజాబ్​ ముఖ్యమంత్రి భగవంత్​ మాన్​ ప్రభుత్వంపై కేంద్ర హోం మంత్రి అమిత్​ షా తీవ్ర విమర్శలు గుప్పించారు. భగవంత్ మాన్ ప్రభుత్వం అవినీతిలో కూరుకుపోయిందని, ఆ పార్టీ అగ్రనేత అరవింద్ కేజ్రీవాల్‌కు ఒక 'ATM'లా మారిపోయిందని షా ఆరోపించారు. అప్పులు, డ్రగ్స్, అక్రమ మత మార్పిడులు, అవినీతి, గ్యాంగ్‌స్టర్ల అరాచకాలతో పంజాబ్ నాశనమైందన్నారు. మాదకద్రవ్యాల సమస్య నుంచి రాష్ట్రాన్ని విముక్తి చేయగలిగే శక్తి ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ, బీజేపీకి మాత్రమే ఉందన్నారు.

శనివారం పంజాబ్‌లోని మోగా జిల్లా, కిల్లి చాహ్లాన్ గ్రామంలో ఏర్పాటు చేసిన భారీ బహిరంగ సభలో అమిత్ షా పాల్గొని మాట్లాడారు. పంజాబ్ ప్రజలు గతంలో కాంగ్రెస్ పార్టీకి, శిరోమణి అకాలీదళ్‌, ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీకి అవకాశాలు ఇచ్చారన్నారని షా గుర్తు చేశారు. 2027 అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో రాష్ట్ర ప్రజలు బీజేపీకి ఒక్క అవకాశం ఇవ్వాలని విజ్ఞప్తి చేశారు.

