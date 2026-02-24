ETV Bharat / bharat

బిహార్​లో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం- 10 మంది మృతి!

బిహార్​లో పలు వాహనాలు ఢీ- నియంత్రణ కోల్పోయి ఎదురుగా వస్తున్న పికప్​ వ్యాన్​ను ఢీకొన్న ట్రక్కు​

Bihar Road Accident
Bihar Road Accident (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : February 24, 2026 at 7:34 PM IST

Road Accident Bihar: బిహార్‌లోని భాగల్‌పూర్ జిల్లాలో మంగళవారం ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. ఈ ప్రమాదంలో 10 మంది వరకు మృతి చెందినట్లు తెలుస్తోంది. అయితే అధికారులు మాత్రం ఇప్పటి వరకు నాలుగు మరణాలను ధృవీకరించారు. ఖరీక్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని బగరీ వంతెన సమీపంలో నేషనల్ హైవే 31పై ఈ ప్రమాదం జరిగింది.

అతివేగంగా దూసుకొచ్చిన ఒక ట్రక్కు పికప్ వ్యాన్​ను ఢీకొట్టడంతో ఈ ప్రమాదం సంభవించింది. ఈ సందర్భంగా పలు వాహనాలు ఒకదానికి ఒకటి తాడకంతో ప్రమాదం తీవ్రత పెరిగింది. తొలుత ట్రక్కు పికప్ వ్యాన్‌ను బలంగా ఢీకొట్టింది. ట్రక్కు తాకిడికి నియంత్రణ కోల్పోయిన పికప్ వ్యాన్, పక్కనే వెళ్తున్న ఈ-రిక్షాను ఢీకొట్టింది. ఈ క్రమంలో అక్కడ నిలిపి ఉంచిన ఒక బస్సును కూడా ఈ వాహనాలు ఢీకొట్టాయి.

క్షతగాత్రులను బిహ్పూర్ ఆసుపత్రికి తరలించారు. పరిస్థితి విషమంగా ఉన్నవారిని జవహర్‌లాల్ నెహ్రూ ఆసుపత్రికి తరలించారు. అయితే, మృతులందరూ నవ్‌గచ్చియా నివాసితులుగా తెలుస్తోంది.

