భారత్లోనే తొలి 'సింధూర్ విలేజ్'- మహిళల ఉపాధి, సహజ సింధూరానికి బిహార్ వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం కొత్త బాట
గ్రామాన్ని దత్తత తీసుకున్న బిహార్ వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం- 100 మంది మహిళా రైతులకు సింధూర్ మొక్కల పంపిణీ- సహజ సింధూరం తయారీ, ప్రాసెసింగ్ యూనిట్, మార్కెటింగ్ సదుపాయాలతో గ్రామీణాభివృద్ధికి ప్రణాళికలు
Published : July 19, 2026 at 10:02 PM IST
Worlds First Sindoor Village : గ్రామీణాభివృద్ధి, మహిళా సాధికారత, వ్యవసాయ ఆధారిత ఉపాధికి కొత్త దిశగా బిహార్ వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం (BAU) కీలక అడుగు వేసింది. బిహార్లోని భాగల్పుర్ జిల్లాలోని రామాసి గ్రామాన్ని దత్తత తీసుకుని, దానిని దేశంలోనే తొలి 'సింధూర్ విలేజ్'గా ప్రకటించింది. సహజ సింధూరం సాగు, ఉత్పత్తి, ప్రాసెసింగ్, మార్కెటింగ్ను ఒకే వేదికపై అభివృద్ధి చేస్తూ గ్రామీణ ఆర్థిక వ్యవస్థను బలోపేతం చేయడమే ఈ కార్యక్రమం ప్రధాన లక్ష్యమని విశ్వవిద్యాలయ అధికారులు తెలిపారు.
విశ్వవిద్యాలయం వైస్-ఛాన్సలర్ డాక్టర్ డి.ఆర్. సింహ్ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన కార్యక్రమంలో ప్రజాప్రతినిధులు, శాస్త్రవేత్తలు, మహిళా రైతులు, గ్రామస్థులు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా ఒక ఎకరం విస్తీర్ణంలో ఏడు నుంచి ఎనిమిది నెలల వయస్సు గల 250 'సీతా సింధూర్' మొక్కలను నాటారు. అలాగే గ్రామంలోని 100 మంది మహిళా రైతులకు సింధూర్ మొక్కలను పంపిణీ చేశారు. మహిళలు స్వయం ఉపాధి పొందేందుకు ఉద్యానవన పనిముట్ల కిట్లు, పవర్ నాప్సాక్ స్ప్రేయర్లు, స్వీపింగ్ మెషీన్లను కూడా అందజేశారు.
గ్రామీణాభివృద్ధికి కొత్త నమూనా
ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథులుగా హాజరైన సన్హౌలా ఎమ్మెల్యే సుభానంద్ ముఖేశ్, రామాసి పంచాయతీ ముఖియా శోభా దేవి మాట్లాడుతూ, ఈ చొరవ గ్రామీణ ఆర్థిక వ్యవస్థను బలోపేతం చేయడంతో పాటు మహిళలకు కొత్త ఆదాయ మార్గాలను కల్పిస్తుందని అభిప్రాయపడ్డారు. కార్యక్రమం ప్రారంభంలో శాస్త్రవేత్త డాక్టర్ రవి కేశ్రి 'సీతా సింధూర్' ప్రాముఖ్యతను వివరించారు. సింధూర్ కేవలం వివాహిత మహిళల వైవాహిక చిహ్నమే కాకుండా, సహజ రంగు పదార్థంగా, పలు పారిశ్రామిక ఉత్పత్తుల తయారీలో కూడా విస్తృతంగా ఉపయోగపడుతుందని చెప్పారు.
"ఇకపై రామాసి గ్రామాన్ని 'సింధూర్ విలేజ్'గా పిలుస్తాం. గత మూడు సంవత్సరాలుగా శాస్త్రవేత్త డాక్టర్ వి. షాజిదా బాను చేసిన పరిశోధనల ఫలితంగా 'సీతా సింధూర్' సాంకేతికతను ప్రయోగశాల నుంచి రైతుల పొలాలకు విజయవంతంగా తీసుకువచ్చాం. సింధూర్ తయారీ సాంకేతికతకు పేటెంట్తో పాటు 'సీతా సింధూర్'కు జీఐ గుర్తింపు పొందడం విశ్వవిద్యాలయానికి గర్వకారణం."
- డాక్టర్ డి.ఆర్. సింహ్, విశ్వవిద్యాలయం వైస్-ఛాన్సలర్
ఆరోగ్యానికి సహజ సింధూరం
బిహార్ వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం అభివృద్ధి చేసిన ఈ సింధూరం అనాట్టో(Bixa orellana) అనే మొక్క నుంచి తయారవుతుంది. ఇందులో లభించే 'బిక్సిన్' అనే సహజ వర్ణద్రవ్యాన్ని ఆధునిక సాంకేతికతతో ప్రాసెస్ చేయడం ద్వారా ఆకర్షణీయమైన, ఎక్కువ కాలం నిల్వ ఉండే సింధూరాన్ని తయారు చేస్తున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు. ముఖ్యంగా ఈ సహజ సింధూరంలో సీసం (Lead), పాదరసం (Mercury) వంటి విషపూరిత భార లోహాలు ఉండవని, మార్కెట్లో లభించే కొన్ని కృత్రిమ సింధూరాలతో పోలిస్తే ఇది మహిళల ఆరోగ్యానికి మరింత సురక్షితమని వివరించారు.
ప్రాసెసింగ్ యూనిట్, మార్కెటింగ్ సదుపాయాలు
రైతులు పండించిన సింధూర్ పంటకు మెరుగైన మార్కెట్ కల్పించేందుకు డిజిటల్ పోర్టల్ను ఏర్పాటు చేయనున్నట్లు వైస్-ఛాన్సలర్ తెలిపారు. అలాగే విత్తనాల నుంచి స్వచ్ఛమైన సింధూరం పొడిని తయారు చేసే ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ను రామాసి గ్రామంలోనే ఏర్పాటు చేయనున్నట్లు వెల్లడించారు. అనాట్టో మొక్క నుంచి లభించే సహజ రంగును అమూల్ వంటి ఆహార పరిశ్రమల్లో వినియోగిస్తున్నారని, అదే మొక్క నుంచి లభించే బిక్సిన్ నూనెకు కూడా ఔషధ, సౌందర్య, పారిశ్రామిక రంగాల్లో మంచి డిమాండ్ ఉందని చెప్పారు.
స్టార్టప్కు రూ.10 లక్షల గ్రాంట్
ఈ సాంకేతికతను వాణిజ్యపరంగా ముందుకు తీసుకెళ్లేందుకు కతిహార్కు చెందిన పారిశ్రామికవేత్త రీనా సింగ్ ఆధ్వర్యంలో ఒక స్టార్టప్ను ఏర్పాటు చేశారు. సహజ సింధూరం ఉత్పత్తిని ప్రోత్సహించేందుకు బిహార్ ప్రభుత్వం ఈ స్టార్టప్కు రూ.10 లక్షల గ్రాంట్ మంజూరు చేసింది. ప్రస్తుతం ఉత్పత్తి యూనిట్ ఏర్పాటుతో పాటు సింధూర్ సాగును విస్తరించే చర్యలు కొనసాగుతున్నాయి.
సమగ్ర గ్రామాభివృద్ధి లక్ష్యం
రామాసి గ్రామాన్ని కేవలం సింధూర్ సాగుకే పరిమితం చేయకుండా, భవిష్యత్తులో సింధూర్ నర్సరీ, తేనెటీగల పెంపకం, చేపల పెంపకం, మేకల పెంపకం, కోళ్ల పెంపకం వంటి సమగ్ర వ్యవసాయ ఆధారిత కార్యకలాపాలను అభివృద్ధి చేయనున్నట్లు విశ్వవిద్యాలయం వెల్లడించింది. అదేవిధంగా జర్దాలు గ్రామం, కమలం గ్రామం తరహాలో 'థీమ్ ఆధారిత గ్రామాల' అభివృద్ధి కార్యక్రమాలను కూడా చేపట్టనున్నట్లు ప్రకటించింది. దానాపూర్ కంటోన్మెంట్ ప్రాంతంలో ప్రపంచంలోనే తొలి 'సింధూర్ పార్క్' ఏర్పాటు చేసే ప్రణాళికను కూడా వైస్-ఛాన్సలర్ వెల్లడించారు.
సహజ సింధూరం ఉత్పత్తి, మహిళలకు ఉపాధి, రైతులకు అదనపు ఆదాయం, గ్రామీణ పరిశ్రమల అభివృద్ధి అనే నాలుగు లక్ష్యాలను ఒకే వేదికపై సాధించాలన్న ఉద్దేశంతో చేపట్టిన ఈ కార్యక్రమం దేశవ్యాప్తంగా ఆదర్శంగా నిలుస్తుందని విశ్వవిద్యాలయ అధికారులు ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. రామాసి గ్రామాన్ని 'సింధూర్ విలేజ్'గా అభివృద్ధి చేయడం ద్వారా గ్రామీణాభివృద్ధికి కొత్త నమూనాను ఆవిష్కరించాలని బిహార్ వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.
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