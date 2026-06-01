జేబు దొంగల పట్ల జాగ్రత్త- వారు సీబీఎస్ఈలోనే తిష్ట వేశారు: రాహుల్
కొనసాగుతున్న సీబీఎస్ఈ ఓఎస్ఎం వివాదం- సీబీఎస్ఈపై మండిపడ్డ కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ- జేబు దొంగల పట్ల జాగ్రత్తగా ఉండాలని విద్యార్థులకు సూచన
Published : June 1, 2026 at 11:48 AM IST
Rahul Gandhi On CBSE Issue : సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ సెకండరీ ఎడ్యుకేషన్ (సీబీఎస్ఈ) లక్ష్యంగా కాంగ్రెస్ ఎంపీ, లోక్సభలో విపక్షనేత రాహుల్ గాంధీ విమర్శనాస్త్రాలు సంధించారు. 12వ తరగతి పరీక్షల మూల్యాంకన ప్రక్రియలో చేసిన తప్పుల కారణంగా సీబీఎస్ఈ లాభపడుతోందని ఆరోపించారు. సీబీఎస్ఈ 12వ తరగతి ఫలితాల తర్వాత వసూలు చేస్తున్న ఫీజుల విధానంపై మండిపడ్డారు. స్కాన్ చేసిన కాపీలను అభ్యర్థించడం, రీ-టోటలింగ్, మూల్యాంకనం వంటి వాటికి విద్యార్థులకు అయ్యే అధిక ఖర్చులను ప్రస్తావించారు. సీబీఎస్ఈ వ్యవస్థాగత వైఫల్యాలకు విద్యార్థులను శిక్షిస్తున్నారని అన్నారు. జేబు దొంగల పట్ల జాగ్రత్తగా ఉండాలని, వారు సీబీఎస్ఈలోనే తిష్ట వేశారని విద్యార్థులకు సూచించారు. ఈ మేరకు ఎక్స్లో రాహుల్ పోస్ట్ పెట్టారు.