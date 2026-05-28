రాహుల్వి మొసలి కన్నీళ్లు- సిద్ధరామయ్యను తొలగించడమంటే OBCలకు ద్రోహం చేయడమే: బొమ్మై
'కాంగ్రెస్ ఓబీసీలకు ద్రోహం చేస్తోంది'- కర్ణాటకలో ముఖ్యమంత్రి మార్పుపై మాజీ సీఎం బసవరాజ్ బొమ్మై విమర్శలు
Published : May 28, 2026 at 12:58 PM IST
Basavaraj Bommai Slams Congress : కర్ణాటకలో ముఖ్యమంత్రి మార్పునకు రంగం సిద్ధమైన వేళ బీజేపీ ఎంపీ, మాజీ సీఎం బసవరాజ్ బొమ్మై కాంగ్రెస్ పార్టీపై తీవ్ర విమర్శలు చేశారు. ముఖ్యమంత్రి పీఠం నుంచి సిద్ధరామయ్యను తొలగించాలనే యోజనను ఆయన తప్పుపట్టారు. ఇది వెనుకబడిన (ఓబీసీ) వర్గాలకు కాంగ్రెస్ చేస్తున్న ద్రోహం అని అభివర్ణించారు. ఇది ఓబీసీల పట్ల కాంగ్రెస్ అగ్ర నాయకత్వానికి, ముఖ్యంగా రాహుల్ గాంధీకి ఉన్న నిబద్ధత కేవలం మొసలి కన్నీరు మాత్రమేనని తెలియజేస్తోందని అన్నారు.