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ఆడుకుంటూ వక్కను మింగిన చిన్నారి- శ్వాసనాళంలో ఇరుక్కుని వెంటిలేటర్​పైకి- అరుదైన చికిత్సతో తిరిగి ప్రాణం!

మొదట టీబీగా భావించి చికిత్స- ప్రయోజనం లేకపోవడంతో అమృత ఆస్పత్రికి తరలింపు- క్రయోప్రోబ్ సాంకేతికతతో శస్త్రచికిత్స చేసి చిన్నారి ప్రాణాలు కాపాడిన వైద్య బృందం

Betel Nut Stuck In Boy Lungs
Betel Nut Stuck In Boy Lungs (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 7, 2026 at 10:34 AM IST

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Betel Nut Stuck In Boy Lungs : నాలుగేళ్ల చిన్నారి శ్వాసనాళంలో ఇరుకున్న వక్కను (పోకచెక్క) తొలగించి ప్రాణాలను కాపాడారు వైద్యులు. మొదట సాధారణ శ్వాస సంబంధిత సమస్యగా భావించిన కుటుంబ సభ్యులు పలు ఆస్పత్రుల చుట్టూ తిప్పారు. టీబీ అనుమానంతో యాంటీ-ట్యూబర్‌క్యులోసిస్ చికిత్స కూడా ప్రారంభించినా ఎలాంటి ఫలితం కనిపించలేదు. చివరకు ఫరీదాబాద్‌లోని అమృత ఆస్పత్రి వైద్యులు అత్యాధునిక సాంకేతికతతో శస్త్రచికిత్స నిర్వహించి చిన్నారి ప్రాణాలను కాపాడారు. ఈ ఘటన హరియాణాలోని ఫరీదాబాద్‌లో చోటుచేసుకుంది.

కుటుంబ సభ్యుల వివరాల ప్రకారం, బాలుడు ఇంట్లో ఆడుకుంటున్న సమయంలో ప్రమాదవశాత్తు వక్కను నోటిలో పెట్టుకున్నాడు. దీంతో అది శ్వాసనాళంలోకి జారిపోయింది. తొలుత ఆ వస్తువు కుడి ప్రధాన శ్వాసనాళంలో ఇరుక్కుపోవడంతో తీవ్రమైన ఇన్ఫెక్షన్, న్యుమోనియా వచ్చింది. కొంతకాలం తర్వాత అది ఎడమ ప్రధాన శ్వాసనాళంలోకి వెళ్లి పూర్తిగా ఇరుక్కుపోయింది. దీంతో ఎడమ ఊపిరితిత్తికి గాలి చేరకుండా పూర్తిగా మూసుకుపోయింది. ఫలితంగా బాలుడి పరిస్థితి రోజురోజుకూ విషమించింది.

శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది
శ్వాసనాళం పూర్తిగా మూసుకుపోవడంతో బాలుడికి తీవ్ర శ్వాస ఇబ్బందులు మొదలయ్యాయి. ఆక్సిజన్ స్థాయిలు ప్రమాదకరంగా పడిపోవడంతో శ్వాసకోశ వైఫల్యం ఏర్పడింది. దీంతో వెంటిలేటర్‌పై ఉంచి చికిత్స అందించారు. అయితే వివిధ ఆస్పత్రుల్లో చికిత్స పొందినా అసలు సమస్య ఏమిటో తొలుత గుర్తించలేకపోయారు. కొందరు వైద్యులు టీబీ అనుమానంతో చికిత్స ప్రారంభించినప్పటికీ పరిస్థితిలో మార్పు రాలేదు. తర్వాత అత్యాధునిక సాంకేతికతతో నిర్వహించిన ప్రత్యేక పరీక్షల్లో శ్వాసనాళంలో వక్క ఇరుక్కుపోయిందని నిర్ధారణ అయింది. కేసు క్లిష్టంగా ఉండటంతో బాలుడిని ఫరీదాబాద్‌లోని అమృత ఆస్పత్రికి తరలించారు. అవసరమైన అత్యాధునిక సౌకర్యాలు లేకపోవడంతో కొన్ని ఆస్పత్రులు చికిత్సకు నిరాకరించినట్లు కుటుంబ సభ్యులు తెలిపారు.

వెంటిలేటర్‌పై చిన్నారికి అత్యవసర చికిత్స
అమృత ఆస్పత్రికి చేరేసరికి బాలుడు 100 శాతం ఆక్సిజన్ సపోర్ట్‌తో వెంటిలేటర్‌పై ఉన్నాడని వైద్యులు తెలిపారు. ఎడమ ఊపిరితిత్తి పూర్తిగా పనిచేయకపోవడంతో శరీరానికి తగినంత ఆక్సిజన్ అందడం లేదు. దీంతో పీడియాట్రిక్ ఇంటెన్సివ్ కేర్, పీడియాట్రిక్ అనస్థీషియా, పీడియాట్రిక్ పల్మనాలజీ, ఇంటర్వెన్షనల్ పల్మనాలజీ విభాగాలకు చెందిన నిపుణులతో ప్రత్యేక వైద్య బృందాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. బ్రోంకోస్కోపీ పరీక్షలో వక్క చుట్టూ చీము, తీవ్రమైన ఇన్ఫెక్షన్, వాపు ఏర్పడినట్లు గుర్తించారు. శ్వాసనాళం దాదాపు పూర్తిగా మూసుకుపోయిందని వైద్యులు వెల్లడించారు.

క్రయోప్రోబ్ సాంకేతికతతో శస్త్రచికిత్స
సాధారణ శస్త్రచికిత్సకు బదులుగా అత్యాధునిక క్రయోప్రోబ్ టెక్నాలజీని ఉపయోగించి వాయుమార్గం ద్వారానే చికిత్స చేపట్టారు. అత్యంత జాగ్రత్తగా శ్వాసనాళంలో గట్టిగా ఇరుక్కుపోయిన వక్కను బయటకు తీశారు. అదే సమయంలో మూసుకుపోయిన వాయుమార్గాన్ని కూడా తిరిగి తెరిచారు. శస్త్రచికిత్స విజయవంతం కావడంతో ఎడమ ఊపిరితిత్తి మళ్లీ పనిచేయడం ప్రారంభించింది. కొద్ది గంటల్లోనే బాలుడి ఆరోగ్యం మెరుగుపడింది. ఆక్సిజన్ అవసరం క్రమంగా తగ్గి, కొన్ని రోజుల తర్వాత వెంటిలేటర్‌ను తొలగించారు. అనంతరం ఎలాంటి ఆక్సిజన్ సహాయం లేకుండానే సాధారణంగా శ్వాస తీసుకోవడం ప్రారంభించాడు. పూర్తిగా కోలుకున్న తర్వాత ఆస్పత్రి నుంచి డిశ్చార్జ్ చేశారని వైద్యులు తెలిపారు.

"ఒక వక్క ఆ చిన్నారి శ్వాస మార్గాన్ని పూర్తిగా అడ్డుకోవడంతో, ఎడమ ఊపిరితిత్తులు పూర్తిగా మూసుకుపోయచాయి. దాంతో ప్రతి నిమిషం చాలా కీలకమైనది. పీడియాట్రిక్ ఐసీయూ, అనస్థీషియా, పల్మనాలజీ విభాగాల సమన్వయంతో ఆధునిక క్రయోప్రోబ్ సాంకేతికతను ఉపయోగించి వక్కను సురక్షితంగా తొలగించి బాలుడి ప్రాణాలు కాపాడాం."
- డాక్టర్ సౌరభ్ పహుజా, అమృత ఆస్పత్రి ఇంటర్వెన్షనల్ పల్మనాలజీ సీనియర్ కన్సల్టెంట్

తల్లిదండ్రులకు వైద్యుల హెచ్చరిక
ఐదేళ్లలోపు పిల్లలు చిన్న చిన్న వస్తువులను నోటిలో పెట్టుకోవడం సాధారణమేనని డాక్టర్ పహుజా చెప్పారు. అలాంటి ఘటన తర్వాత పిల్లలకు నిరంతర దగ్గు, పదేపదే న్యుమోనియా, శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బందులు వంటి లక్షణాలు కనిపిస్తే వాటిని సాధారణ ఇన్ఫెక్షన్‌గా నిర్లక్ష్యం చేయొద్దని సూచించారు. చాలా సందర్భాల్లో శ్వాసనాళంలో ఇరుక్కున్న విదేశీ వస్తువులు వెంటనే గుర్తించకపోతే తీవ్రమైన ఇన్ఫెక్షన్లు, ఊపిరితిత్తులు మూసుకుపోవడం వంటి ప్రాణాంతక పరిస్థితులు ఏర్పడే ప్రమాదం ఉంటుందని హెచ్చరించారు. ఇలాంటి లక్షణాలు కనిపిస్తే వెంటనే నిపుణులైన వైద్యులను సంప్రదిస్తే ప్రాణాలను కాపాడే అవకాశం ఉంటుందని సూచించారు.

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