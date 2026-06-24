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సముద్రపు నాచుతో క్యాన్సర్‌కు చెక్! - బ్రహ్మపుర వర్సిటీ శాస్త్రవేత్తల విస్తృత పరిశోధనలు!

ఒడిశా బ్రహ్మపుర యూనివర్సిటీ శాస్త్రవేత్తల కీలక పరిశోధన- సముద్రపు నాచులో క్యాన్సర్‌ను ఎదుర్కొనే ఔషద గుణాలున్నాయా అనే అంశంపై అధ్యయనం- కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల నుంచి కూడా మద్దతు

Berhampur University Seaweed Cancer Research
Berhampur University Seaweed Cancer Research (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 24, 2026 at 7:07 PM IST

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Berhampur University Seaweed Cancer Research : క్యాన్సర్- ఈ పేరు వింటేనే చాలా మందికి భయం కలుగుతుంది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా క్యాన్సర్ బాధితులు పెరుగుతున్న క్రమంలో దీనికి సమర్థవంతమైన చికిత్సా విధానాల్ని కనుగొనేందుకు శాస్త్రవేత్తలు విస్తృతంగా పరిశోధనలు చేస్తూ కొత్త కొత్త మార్గాల్ని అన్వేషిస్తున్నారు. ఇప్పుడు ఒడిశా బ్రహ్మపుర యూనివర్సిటీకి చెందిన పరిశోధకులు సముద్రపు నాచు (ఆల్గే/శైవలాల) ద్వారా క్యాన్సర్ చికిత్సకు ఉపయోగపడే ఔషధాల్ని అభివృద్ధి చేసే దిశగా అధ్యయనం చేస్తున్నారు. వర్సిటీలో బోటనీ విభాగానికి చెందిన అసోసియేట్ ప్రొఫెసర్ డాక్టర్ మృత్యుంజయ్ జెనా నేతృత్వంలోని బృందం గత పదేళ్లుగా ఈ పరిశోధనలో నిమగ్నమై ఉంది. బంగాళాఖాతంలో లభించే సముద్రపు ఆల్గేతో పాటు ఉప్పు నేలలు/మడులు, మంచినీటి ప్రాంతాల్లో పెరిగే పలు రకాల ఆల్గేలను సేకరించి వాటిలో ఔషధ గుణాల్ని పరిశీలిస్తున్నారు.

ఉల్వన్ అనే నాచు పదార్థంపైనా పరిశోధనలు
గంజాం జిల్లా హుమ్మా ఉప్పు మడుల్లో లభించిన స్పిరులినా నమూనాల్ని పరిశోధకులు సేకరించారు. అదే తరహాలో ఆల్గేను సోనేపుర్ బీచ్ ఒడ్డున కూడా గుర్తించారు. చిలికా సరస్సులో లింబయా మాజుస్కులా వంటి ఆల్గేలపైనా వర్సిటీ ల్యాబ్‌లో పరిశోధనలు నిర్వహించారు. డాక్టర్ జెనా ప్రకారం స్పిరులినాపై (బ్లూ గ్రీన్ ఆల్గే అంటే నీలి ఆకుపచ్చ రంగులో ఉండే ఒక రకమైన నాచు) పరిశోధనలు వేగంగా ముందుకు సాగుతున్నాయి. త్వరలోనే దీనికి సంబంధించి ఒక పేటెంట్ కూడా లభించే అవకాశం ఉందని ఆయన తెలిపారు. ఇంకా ఉల్వన్ అనే నాచు పదార్థంపైనా పరిశోధనలు జరుగుతున్నాయి. ఇవన్నీ వేర్వేరు సముద్రపు నాచు రకాలు. ఇవి క్యాన్సర్ నిరోధక మందుల తయారీకి అత్యుత్తమంగా ఉపయోగపడతాయని పేర్కొంటున్నారు. ఇంకా చిలికా సరస్సు నాచుకు మధుమేహాన్ని (డయాబెటిస్) నియంత్రించే శక్తి కూడా ఉన్నట్లు చెబుతున్నారు.

Berhampur University Seaweed Cancer Research
రీసెర్చ్ సెంటర్​ (ETV Bharat)
Berhampur University Seaweed Cancer Research
బోటనీ విభాగం (ETV Bharat)

ఒడిశా తీరప్రాంతంలోని 575 కిలోమీటర్ల మేర విస్తరించిన సముద్ర తీరంలో ఎన్ని రకాల ఆల్గేలు ఉన్నాయో, వాటిని బయోటెక్నాలజీ రంగంలో ఎలా ఉపయోగించవచ్చో తెలుసుకునేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఒక మెగా ప్రాజెక్ట్ చేపట్టింది. ఈ ప్రాజెక్ట్ కోసం మొదటి సంవత్సరంలోనే రూ. 5 కోట్ల నిధులు మంజూరయ్యాయి. సముద్ర గర్భంలో ఉండే బాక్టీరియా, ఆల్గేల నుంచి క్యాన్సర్ నిరోధక మూలకాల్ని గుర్తించే దిశగా కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు విశేష సహకారం అందిస్తున్నాయి.

Berhampur University Seaweed Cancer Research
యూనివర్సిటీ శాస్త్రవేత్తల కీలక పరిశోధన (ETV Bharat)

డాక్టర్ మృత్యుంజయ్ జెనా విషయానికి వస్తే ఆయన ఇప్పటివరకు అంతర్జాతీయ స్థాయి జర్నళ్లలో 70కిపైగా పరిశోధనా పత్రాలు ప్రచురించారు. గతేడాది కూడా 10 పరిశోధనా వ్యాసాలు రాశారు. ప్రతిష్టాత్మక 'సైన్స్ బ్యాంక్ గ్లోబల్ రిజిస్ట్రీ 2025'లో కూడా ఆయన పేరు నమోదైంది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న టాప్- 5 పర్సెంట్ మేధావి శాస్త్రవేత్తల జాబితాలోనూ చోటు సంపాదించారు. ప్రస్తుతం జెనాతో పాటు మరో 8 మంది చీఫ్ సైంటిస్ట్స్, 10 మందికిపైగా ఎంఎస్ స్టూడెంట్స్ ఈ క్యాన్సర్ డ్రగ్ రీసెర్చ్ టీమ్‌లో రాత్రింబవళ్లు శ్రమిస్తున్నారు.

Berhampur University Seaweed Cancer Research
ఒడిశా బ్రహ్మపుర యూనివర్సిటీ (ETV Bharat)

క్లినికల్ ట్రయల్స్‌లో సక్సెస్ అయితే
సముద్ర జలాలు, మంచి నీటి ప్రాంతాల్లో లభించే ఆల్గేలను గుర్తించి క్యాన్సర్ సహా మధుమేహం వంటి వ్యాధుల చికిత్సకు ఉపయోగపడే ఔషధాల్ని అభివృద్ధి చేయడమే తమ లక్ష్యమని తెలిపారు, పరిశోధకుల్లో ఒకరైన అమియా కుమార్ మండల్. ఈ సముద్ర నాచు ఆధారిత పరిశోధనల్లో మున్ముందు మరిన్ని విజయాలు సాధిస్తామనే ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. అయితే ఏదైనా మొక్క లేదా ఆల్గేను ఔషధంగా ఉపయోగించే ముందు దీర్ఘకాలిక పరిశోధనలు, నాణ్యతా పరీక్షలు, క్లినికల్ ట్రయల్స్ వంటివి తప్పనిసరిగా నిర్వహించాల్సి ఉంటుందని శాస్త్రవేత్తలు స్పష్టం చేస్తున్నారు. పరిశోధనలు విజయవంతమైతే గనుక భవిష్యత్తులో క్యాన్సర్ చికిత్సలో సముద్రపు ఆల్గే కీలక పాత్ర పోషించే అవకాశం ఉందని వారు భావిస్తున్నారు.

Berhampur University Seaweed Cancer Research
ప్రొఫెసర్ డాక్టర్ మృత్యుంజయ్ జెనా నేతృత్వంలోని బృందం (ETV Bharat)
Berhampur University Seaweed Cancer Research
ఔషధ గుణాల్ని పరిశీలిస్తున్న వ్యక్తి (ETV Bharat)

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