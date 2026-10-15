ఒడిశాలో తెలుగు కుటుంబం బొమ్మల కొలువు- నాలుగు తరాల సంప్రదాయానికి నిలువెత్తు రూపం!
ఒడిశా బెర్హంపుర్లో నివసిస్తున్న తెలుగు కుటుంబం గత నాలుగు తరాలుగా బొమ్మల సంప్రదాయాన్ని ఎంతో భక్తిశ్రద్ధలతో కాపాడుకుంటూ వస్తోంది.
Published : October 15, 2026 at 9:06 PM IST
Bommala Koluvu Odisha : దసరా, నవరాత్రి వేడుకల్లో భాగంగా దక్షిణాది రాష్ట్రాల్లో బొమ్మల కొలువు సంప్రదాయం ఎప్పటినుంచో కొనసాగుతోంది. చాలా మందికి, ముఖ్యంగా తెలుగు వారికి దీని గురించి తెలిసే ఉంటుంది. అయితే ఒడిశాలో కూడా ఈ ఆచారం పాటిస్తున్నారు. అయితే అక్కడ కూడా తెలుగు కుటుంబమే దీనిని నిర్వహిస్తుండటం గమనార్హం. బ్రహ్మపురలో నివసిస్తున్న ఎం. వెంకటరావు కుటుంబం నాలుగు తరాలుగా బొమ్మల కొలువు సంప్రదాయాన్ని కొనసాగిస్తోంది. దీంతో భావితరాలకు ఆదర్శంగా నిలుస్తోంది. నవరాత్రుల సందర్భంగా 9 మెట్లపై దేవతల విగ్రహాలను అలంకరించి, రామాయణం, మహాభారతం వంటి కథల్ని బొమ్మల ద్వారా ప్రదర్శిస్తూ తర్వాతి తరాలకు తెలుగు సంస్కృతిని పరిచయం చేస్తోంది.
ఈ ప్రత్యేక బొమ్మల కొలువు సందర్భంగా మట్టి, ప్లాస్టిక్, వస్త్రాలతో తయారు చేసిన దేవతల విగ్రహాలు, బొమ్మలను తొమ్మిది మెట్లపై అలంకరించి పూజిస్తారు. బొమ్మల కొలువు ఏర్పాట్లను మహాలయ అమావాస్య నుంచే ప్రారంభిస్తారు. ఈ వేడుకలో భాగంగా కుటుంబంలో ఎన్నో తరాలుగా భద్రపరిచిన బొమ్మల్ని ప్రత్యేకంగా అలంకరిస్తారు. మొదటి మెట్టుపై శ్రీకృష్ణుడి విగ్రహాన్ని ఉంచుతున్నారు. ఈ విగ్రహం సుమారు 100 సంవత్సరాల నాటిదని కుటుంబ సభ్యులు చెబుతున్నారు. తర్వాతి మెట్లపై విష్ణుమూర్తి దశావతారాలు, శ్రీరామ పట్టాభిషేకం, అష్టలక్ష్మి, దుర్గామాత 9 రూపాలు, మహాలక్ష్మి, సరస్వతి, గణేశుడు, మహాదేవుడి విగ్రహాలను ఏర్పాటు చేస్తారు.
బొమ్మలతో పురాణ కథల ప్రదర్శన
బొమ్మల కొలువు కేవలం బొమ్మలను అలంకరించి పూజించే వేడుక మాత్రమే కాదు. ఇందులో పురాణ కథలను కూడా బొమ్మల రూపంలో ప్రదర్శిస్తారు. చిన్ననాటి శ్రీకృష్ణుడి లీలలు, గోపికలతో ఆయన అల్లరి, రాధతో ఉన్న అనుబంధం, సుదామతో స్నేహం వంటి పౌరాణిక ఘట్టాలను కూడా బొమ్మల ద్వారా కళ్లకు కట్టినట్లు చూపిస్తారు. ఒడిశాలో వెంకటరావు కుటుంబం నిర్వహించే ఈ ప్రదర్శనలను చూడటానికి బంధువులు, స్నేహితులు కూడా వస్తుంటారు. ఇక్కడ తెలుగు వివాహ తంతులోని వివిధ ఘట్టాలను కూడా బొమ్మల రూపంలో చూపిస్తారు. పెళ్లి చూపులు, ఇంకా పెళ్లికి ముందస్తుగా జరిగే వేడుకల దగ్గర నుంచి మొదలుకొని రిసెప్షన్ వరకు వివాహ సంప్రదాయాలను ప్రదర్శిస్తుంటారు. కైలాస పర్వతంపై శివపార్వతులు కొలువుదీరిన దృశ్యం కూడా వీరు ఏర్పాటు చేస్తారు.
పిల్లలకు సంప్రదాయాలను పరిచయం చేయడమే లక్ష్యం
వెంకటరావు పెద్ద కోడలు శ్రబాణి మాట్లాడుతూ, పెళ్లయినప్పటి నుంచి తాను బొమ్మల కొలువు వేడుకలో పాల్గొంటున్నానని తెలిపారు. బొమ్మల ద్వారా ముఖ్యమైన కథలు, సంప్రదాయాలను ప్రదర్శిస్తామని చెప్పారు. వేడుకకు వారం రోజుల ముందుగానే ఏర్పాట్లు ప్రారంభిస్తామని వివరించారు. పిల్లలకు యానిమేటెడ్ వీడియోలు చూయించడానికి బదులుగా, మన సంప్రదాయాలను ప్రత్యక్షంగా ప్రదర్శించి పరిచయం చేస్తున్నామని ఆమె తెలిపారు. ఈ విధానం తర్వాతి తరాలు కూడా సంప్రదాయాలను కొనసాగించేందుకు ప్రేరణగా నిలుస్తుందని చెప్పారు.
వెంకటరావు కుటుంబానికే చెందిన పద్మావతి మాట్లాడుతూ, తొమ్మిది మెట్లను ఏర్పాటు చేసి, ప్రతి మెట్టుపై ఒక్కో ప్రత్యేక అంశాన్ని ప్రదర్శిస్తామని తెలిపారు. మొదటి మెట్టుపై ఉంచే కృష్ణుడి విగ్రహం తన అత్తగారి అత్తగారి కాలం నాటిదని, దానికి సుమారు 100 సంవత్సరాల చరిత్ర ఉందని చెప్పారు. నేటి కాలం పిల్లలు సంస్కృతి, సంప్రదాయాలను మర్చిపోతున్నారని, అందుకే రామాయణం, మహాభారతం వంటి కథలను బొమ్మల ద్వారా చూపిస్తున్నామని వివరించారు.
గతంలో వందకు పైగా ఇళ్లలో వేడుకలు
వెంకటరావు తండ్రి రైల్వేలో పనిచేసే కాలం నుంచే తమ కుటుంబంలో బొమ్మల కొలువు సంప్రదాయం కొనసాగుతోందని ఆయన తెలిపారు. గతంలో మట్టి బొమ్మలు వర్షానికి దెబ్బతినేవని, అయినప్పటికీ మిగిలిన బొమ్మలను జాగ్రత్తగా భద్రపరిచామని చెప్పారు. గతంలో బ్రహ్మపురలో వందకు పైగా కుటుంబాలు బొమ్మల కొలువు నిర్వహించేవని, ప్రస్తుతం నాలుగు లేదా ఐదు కుటుంబాలు మాత్రమే ఈ సంప్రదాయాన్ని కొనసాగిస్తున్నాయని చెబుతున్నారు. వేడుక కోసం బొమ్మలను ఇక్కడ 3 నెలల ముందుగానే చేతితో తయారు చేస్తారు. దసరా, నవరాత్రుల సమయంలో దుర్గాపూజతో పాటు ఈ బొమ్మల కొలువు వేడుకను నిర్వహిస్తారు. ఈ పూజ పది రోజుల పాటు కొనసాగుతుంది. ఏడో రోజు లలితా పారాయణం నిర్వహించడంతో పాటు భజన కార్యక్రమాన్ని కూడా ఏర్పాటు చేస్తారు. తమ సంస్కృతి, సంప్రదాయాలను తర్వాతి తరాలకు అందాలనే ఉద్దేశంతో వెంకటరావు కుటుంబం ఈ వేడుకను కొనసాగిస్తోంది. నాలుగు తరాలుగా వస్తున్న బొమ్మల కొలువు సంప్రదాయం, తెలుగు వారసత్వాన్ని కాపాడుకునే ప్రయత్నానికి చక్కటి ఉదాహరణగా నిలుస్తోంది.
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