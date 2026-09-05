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హల్ద్వానీ 'శుద్ధీకరణ' కాంట్రవర్సీ- BJP నేతలపై కర్ణాటకలో 'జీరో ఎఫ్ఐఆర్' నమోదు

మల్లికార్జున ఖర్గే సభాస్థలి శుద్ధీకరణ వివాదంలో కీలక పరిణామం- ఉత్తరాఖండ్ బీజేపీ నాయకులపై బెంగళూరులో ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు- కాంగ్రెస్ ఎస్‌టీ విభాగం మాజీ వైస్ ఛైర్మన్ ఫిర్యాదు మేరకు పోలీసులు చర్యలు

Kharge Haldwani Purification
ప్రతీకాత్మక చిత్రం (ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 5, 2026 at 10:18 AM IST

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Kharge Haldwani Purification : ఉత్తరాఖండ్‌లోని హల్ద్వానీలో కాంగ్రెస్‌ జాతీయ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున ఖర్గే పాల్గొన్న సభా వేదికను 'శుద్ధీకరించిన' ఘటనకు సంబంధించిన విషయంలో కీలక పరిణామం జరిగింది. ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ ఎస్‌టీ (ST) విభాగం మాజీ వైస్ ఛైర్మన్ టీఆర్ రామప్ప ఫిర్యాదు మేరకు ఉత్తరాఖండ్ బీజేపీ నేతలు, ఇతరులపై బెంగళూరులోని విధాన సౌధ పోలీసులు ఆగస్టు 31న 'జీరో ఎఫ్‌ఐఆర్' నమోదు చేశారు. .

రాజ్యసభలో విపక్ష నేతగా ఉన్న మల్లికార్జున ఖర్గే ఆగస్టు 8న నైనిటాల్ జిల్లా హల్ద్వానీలో ఉన్న రామ్‌లీలా మైదానంలో బహిరంగ సభలో ప్రసంగించారని టీఆర్ రామప్ప పోలీసులకు చేసిన ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నారు. ఆ బహిరంగ సభ శాంతియుతమైన, చట్టబద్ధమైన ప్రజాస్వామ్య సమావేశమని తెలిపారు. ఖర్గే ఎస్‌సీ వర్గానికి చెందిన వ్యక్తి కావడం వల్ల, ఆయన సభ నిర్వహించిన ప్రదేశం అపవిత్రం అయిందని ఉద్దేశంతో శుద్ధీకరించారని ఫిర్యాదుదారు ఆరోపించారు. ఈ చర్య అవమానకరమైనదని, అంటరానితనానికి సంబంధించిన చట్టాల ప్రకారం నేరమని స్పష్టం చేశారు.

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