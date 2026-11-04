స్మార్ట్ గ్లాసెస్ ధరించి పరీక్షలో చీటింగ్- బెంగళూరు విద్యార్థిపై యూనివర్సిటీ వేటు!
బెంగళూరులోని మౌంట్ కార్మెల్ యూనివర్సిటీలో స్మార్ట్ గ్లాసెస్ ధరించి పరీక్ష రాస్తున్న ఓ విద్యార్థి పట్టుబడ్డాడు. దీంతో అతడిని డిబార్ చేశారు.
Published : November 4, 2026 at 6:28 PM IST
సాంకేతిక పరిజ్ఞానం వేగంగా విస్తరిస్తున్న నేపథ్యంలో పరీక్షల నిర్వహణ కూడా విద్యా సంస్థలకు సవాలుగా మారుతోంది. పరీక్షల్లో అక్రమాలకు పాల్పడేందుకు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI) ఆధారిత అత్యాధునిక పరికరాలను వాడుతుండటం ప్రస్తుత కాలంలో విద్యా రంగంలో తీవ్ర ఆందోళనలు రేకెత్తిస్తోంది. ఇలానే ఇప్పుడు బెంగళూరులోని మౌంట్ కార్మెల్ యూనివర్సిటీలో ఒక విద్యార్థి స్మార్ట్ గ్లాసెస్ ధరించి సెమిస్టర్ పరీక్షలకు హాజరయ్యాడు. నిబంధనలకు విరుద్ధంగా కాపీ కొడుతూ దొరికిపోయిన ఫస్ట్ ఇయర్ ఫస్ట్ సెమిస్టర్ విద్యార్థిపై యాజమాన్యం కఠిన చర్యలు తీసుకుంది. ఇన్విజిలేటర్ అతడిని రెడ్ హ్యాండెడ్గా పట్టుకోవడంతో, సదరు విద్యార్థిని మిగిలిన సెమిస్టర్ పరీక్షలు రాయకుండా యూనివర్సిటీ బహిష్కరించింది. పెండింగ్ పరీక్షల్ని రాబోయే మూడో సెమిస్టర్ సమయంలో రాసుకోవడానికి అతడికి అనుమతి ఇస్తామని అధికారులు తెలిపారు.