మొబైల్ చోరీ యత్నం విషాదం- పారిపోతుండగా గుండెపోటుతో నిందితుడు మృతి
మొబైల్ లాక్కొని పారిపోతుండగా నిందితుడి మృతి- ప్రజలు వెంటపడటంతో స్కూటర్ వదిలేసి పరారైన ఇద్దరు యువకులు- 250 మీటర్లు పరుగెత్తిన తర్వాత కుప్పకూలిన జునైద్
Published : June 20, 2026 at 8:41 AM IST
Mobile Snatching Death case in Bengaluru : కర్ణాటకలో మొబైల్ చోరీ యత్నం ఓ యువకుడి ప్రాణాలు మీదకు తెచ్చింది. ఇద్దరు యువకులు కలిసి మొబైల్ చోరీ యత్నించారు. ప్రజలు వెంటపడుతున్నారనే భయంతో పారిపోతుండగా ఓ యువకుడు అకస్మాత్తుగా కుప్పకూలి అక్కడికక్కడే మృతి చెందాడు. అయితే నిందితుడు గుండెపోటుతో మరణించినట్లుగా తెలుస్తోంది. మరో వ్యక్తిని పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. దీనిపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు చేపడుతున్నారు.
అసలేం జరిగిదంటే?
పోలీసుల వివరాల ప్రకారం, జూన్ 15 సాయంత్రం 5.30 గంటల సమయంలో బెంగళూరులోని కబ్బన్పేట్ ప్రాంతంలో, మజెస్టిక్ సమీపంలో ఈ ఘటన జరిగింది. స్కూటర్పై వచ్చిన 18 ఏళ్ల జునైద్, 23 ఏళ్ల అర్బాజ్లు అనే ఇద్దరు యువకులు కలిసి ఓ వ్యక్తిని వెంబడించారు. సరైన సమయం చూసుకుని ఆ వ్యక్తి దగ్గర నుంచి మొబైల్ ఫోన్ను లాక్కొని పరారయ్యేందుకు ప్రయత్నించారు. ఫోన్ లాక్కోవడంతో బాధితుడు వెంటనే అరుస్తూ వారి వెంట పరిగెత్తాడు. అదే సమయంలో అక్కడున్న ఓ కార్మికుడు వెంటనే అప్రమత్తమై నిందితులపైకి ఒక సంచిని విసిరాడు. అది బలంగా తగలడంతో వాహనం అదుపు తప్పి రోడ్డుపై పడిపోయింది. ఈ క్రమంలో లాక్కున్న మొబైల్ ఫోన్ కూడా రోడ్డుపై పడిపోయింది.
250 మీటర్లు పరుగెత్తి కుప్పకూలిన నిందితుడు
ప్రజలు తమవైపు వస్తున్నట్లు గమనించిన ఇద్దరు నిందితులు వాహనం, మొబైల్ ఫోన్ను అక్కడే వదిలేసి పరుగులు తీశారు. సుమారు 250 మీటర్ల దూరం పరుగెత్తారు. ఆ తర్వాత జునైద్ రోడ్డుపక్కన పార్క్ చేసిన బైక్ వద్ద ఒక్కసారిగా కుప్పకూలిపోయాడు. ఘటనాస్థలంలోనే అతడు మృతి చెందినట్లు పోలీసులు తెలిపారు. మొబైల్ స్నాచింగ్ యత్నం నుంచి నిందితులు పరారయ్యే వరకు జరిగిన మొత్తం ఘటన సమీపంలోని సీసీటీవీ కెమెరాల్లో రికార్డైంది. ఆ ఫుటేజ్ను పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకుని పరిశీలిస్తున్నారు. ఈ ఘటనలో పాల్గొన్న మరో నిందితుడు అర్బాజ్ను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకుని విచారణ చేపట్టారు.
గుండె సమస్యలతో బాధపడుతున్న యువకుడు
విచారణలో జునైద్ తల్లిదండ్రులు అతడు గుండె సంబంధిత వ్యాధితో బాధపడుతున్నాడని పోలీసులకు తెలిపారు. అంతేకాకుండా గుండె ధమనిలో స్టెంట్ కూడా అమర్చినట్లు వెల్లడించారు. అధిక ఒత్తిడి, పరుగులు తీయడం వల్ల అతడికి తీవ్ర అస్వస్థత ఏర్పడి ఉండవచ్చని పోలీసులు భావిస్తున్నారు. బాధితుడి ఫిర్యాదు మేరకు హలసూరు గేట్ పోలీస్ స్టేషన్లో మొబైల్ స్నాచింగ్ కేసు నమోదు చేశారు. జునైద్ మృతిపై మరో అనుమానాస్పద మృతి కేసు కూడా నమోదు చేశారు. అయితే జునైద్కు ఇది తొలి నేరం కాగా, అర్బాజ్ గతంలో కూడా పలు కేసుల్లో నేరస్థుడిగా ఉన్నట్లు గుర్తించారు. ఘటనకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలపై దర్యాప్తు కొనసాగుతోందని పోలీసులు తెలిపారు.
ఇటీవల బిహార్లో పట్టపగలే 132 అడుగుల మొబైల్ టవర్ను ఎత్తుకెళ్లారు. దానితోపాటు ఒక పెద్ద జనరేటర్ కూడా కనిపించకుండా పోయింది. డుమ్రావ్ గ్రామంలోని వార్డు నంబర్-18లో చాలా కాలం క్రితం జీటీఎల్ అనే కంపెనీ మొబైల్ టవర్ను ఏర్పాటు చేసింది. గత కొంత కాలంగా అది మూతపడి ఉంది. ఇటీవల దాన్ని రిపేర్ చేయడానికి జీటీఎల్ కంపెనీ సిబ్బంది అక్కడికి వెళ్లి చూసే సరికి వారి మైండ్ బ్లాక్ అయ్యింది. అంత పెద్ద టవర్ ఉన్న చోట కేవలం ఖాళీ స్థలమే ఉంది. అక్కడ ఒకప్పుడు ఏర్పాటు చేసిన 132 అడుగుల భారీ మొబైల్ టవర్గానీ, 15కేవీ జనరేటర్, ఇతర టెక్నికల్ ఎక్విప్మెంట్ గానీ కనిపించలేదు. దీనితో వారి మైండ్ బ్లాక్ అయ్యింది. దీనితో కంపెనీ ప్రతినిధి డుమ్రావ్ పోలీస్ స్టేషన్కు వెళ్లి లిఖితపూర్వకంగా ఫిర్యాదు చేశారు. పూర్తి కథనం కోసం ఈ లింక్పై క్లిక్ చేయండి.
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