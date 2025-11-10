బెంగళూరు జైల్లో ఖైదీల మందు, చిందు- సిద్ధరామయ్య సర్కార్పై బీజేపీ ఫైర్!
బెంగళూరు జైల్లో ఖైదీల వద్ద ఫోన్లు- మందు పార్టీలు- సీఎం రాజీనామా చేయాలని ప్రతిపక్షం డిమాండ్
Published : November 10, 2025 at 1:32 PM IST
Bengaluru Jail Scandal : బెంగళూరు పరప్పన అగ్రహార సెంట్రల్ జైల్లో ఖైదీలు మద్యం తాగుతూ పార్టీ చేసుకుంటున్న వీడియోలు ప్రస్తుతం కలకలం రేపుతున్నాయి. అంతేకాకుండా వాళ్లు మొబైల్ ఫోన్లు ఉపయోగిస్తున్నట్లు ఉంది. దీంతో అధికారులపై తీవ్ర విమర్శలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. దీనిపై దర్యాప్తు చేసేందుకు ఏడీజీపీ ఆర్ హితేంద్ర నేతృత్వంలోని కమిటీ ఏర్పాటు చేసినట్లు కర్ణాటక హోంమంత్రి పరమేశ్వర తెలిపారు. మరోవైపు ముఖ్యమంత్రి సిద్దరామయ్య రాజీనామా చేయాలంటూ ప్రతిపక్షాలు డిమాండ్ చేస్తున్నాయి.
బెంగళూరు పరప్పన అగ్రహార సెంట్రల్ జైల్లో ప్రమాదకర ఘటనల్లో నిందితులుగా తేలిన ఖైదీలకు వీఐపీ సౌకర్యాలు కల్పించినట్లు చూపిస్తున్న వీడియో బయటకు వచ్చింది. అందులో సీరియల్ రేపిస్ట్ ఉమేష్ రెడ్డి, అనుమానిత ఐసిస్ రిక్రూటర్ జైల్లో ఫోన్ వాడుతున్న దృశ్యాలు కనిపించాయి. అయితే ఐసిస్ రిక్రూటర్కు జైల్లో ఫోన్, టీవీ వంటి సౌకర్యాలు కల్పించినట్లు ఉన్న వీడియో ఇప్పటిది కాదని 2023 నాటిదని అధికారులు పేర్కొన్నారు.
బెంగళూరు జైలుకు సంబంధించిన వరుస వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా అయ్యాయి. తాజాగా వైరలైన దృశ్యాలు మాత్రం వారం క్రితం తీసినట్లు తెలుస్తోంది. వీడియోలో జైల్లోని ఖైదీలు పాటలు పాడుతూ, నృత్యం చేస్తూ, మద్యం పార్టీ చేసుకుంటున్నట్లు కనిపిస్తోంది. దీనిపై కర్ణాటక డైరెక్టర్ జనరల్, జైళ్లు, కరెక్షనల్ సర్వీసెస్ అధికారులు విచారణ చేపట్టారు. మొబైల్ ఫోన్లను ఎవరు లోపలికి తీసుకువచ్చారు, అవి ఖైదీలకు ఎలా చేరాయి అనే విషయాలపై దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు పేర్కొన్నారు. వరుసగా బయటకు వస్తున్న వీడియోలను ఎవరు మీడియాకు చేరవేస్తున్నారనే విషయం పైనా విచారణ జరగుతుందని చెప్పారు. దీనికి బాధ్యులైన సిబ్బందిపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని తెలిపారు.
Fresh videos of booze, partying and access to mobile phones emerge from Bengaluru Central Jail confirming a “hand” of support to this VVIP facilities for dreaded criminals in Karnataka under Congress’ state sponsored patronage— Shehzad Jai Hind (Modi Ka Parivar) (@Shehzad_Ind) November 10, 2025
First we saw videos from Parapan Agrahara prison… pic.twitter.com/hI9ZK5Skhn
కఠిన చర్యలు తీసుకోవాని సీఎం
మరోవైపు ఈ ఘటనపై సీఎం సిద్ధరామయ్య స్పందించారు. బెంగళూరు జైలులోని పరిస్థితులపై ఉన్నతస్థాయి సమావేశం ఏర్పాటుచేయాలని అధికారులను ఆదేశించారు. భవిష్యత్తులో ఇటువంటి ఘటనలు పునరావృతం కాకుండా దోషులుగా తేలిన వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని పేర్కొన్నారు.
సోమవారం సీనియర్ అధికారులందరితో సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేసినట్లు హోంమంత్రి జీ పరమేశ్వర తెలిపారు. పరిస్థితిని సమీక్షిస్తాసున్నాం. మేం చూసిన కొన్ని వీడియోలలో ఎవరో మద్యం, మాదకద్రవ్యాలు, మొబైల్ ఫోన్లను సరఫరా చేస్తున్నట్లు కనిపిస్తోంది. ఈ విషయాన్ని పరిశీలించి, ప్రమేయం ఉన్న వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటాం' అని తెలిపారు.
ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసిన బీజేపీ
మరోవైపు ఈ విషయంపై బీజేపీ నిరసనను వ్యక్తం చేసింది. ముఖ్యమంత్రి సిద్ధరామయ్య రాజీనామా చేయాలని బీజేపీ డిమాండ్ చేస్తోంది. దీనిపై జాతీయ దర్యాప్తు సంస్థ విచారణ చేపట్టాలని కోరింది. ఇది పూర్తిగా ప్రభుత్వం భద్రతా లోపమని బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు బీవై విజయేంద్ర పేర్కొన్నారు. దీనిపై నిరసనను వ్యక్తం చేస్తూ ప్లకార్డులు, పోస్టర్లు పట్టుకుని పార్టీ సభ్యులు సిద్ధరామయ్య కార్యాలయ నివాసం 'కృష్ణ'కు మార్చ్ నిర్వహించారు. ఆ సమయంలో శివానంద సర్కిల్ వద్ద నివారణ కస్టడీలోకి తీసుకున్నారు.