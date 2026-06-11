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కన్యాకుమారి నుంచి కశ్మీర్ వరకు పాదయాత్ర- గొప్ప లక్ష్యం కోసం ఐటీ ఉద్యోగి సంకల్పం!

పర్యావరణ పరిరక్షణ కోసం గొప్ప సంకల్పంతో ముందుకు సాగుతున్న బెంగళూరు ఐటీ ఉద్యోగి- కన్యాకుమారి నుంచి కశ్మీర్ వరకు కాలినడకన ఒంటరి ప్రయాణం- చేతిలో జాతీయ జెండాతో జర్నీ

Kanyakumari to Kashmir walk
Kanyakumari to Kashmir walk (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 11, 2026 at 9:34 PM IST

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Kanyakumari to Kashmir walk : మనలో చాలా మంది ఏదో ఒకరోజు గొప్ప పని చేయాలని అనుకుంటుంటాం. కొందరు దాని గురించి మాట్లాడుతారు. ఇంకొందరు కలలుగంటారు. కానీ చాలా తక్కువ మంది మాత్రమే తమ ఆలోచనను కార్యచరణలో పెడతారు. బెంగళూరుకు చెందిన ఐటీ ఉద్యోగి విక్రమాదిత్యన్ ఈ కోవకే చెందుతారు. చేతిలో జాతీయ జెండా, వెనకాల భుజంపై ఒక పెద్ద బ్యాగ్, మనసులో ప్రకృతిని కాపాడాలన్న లక్ష్యం. అంతే. కన్యాకుమారి నుంచి కశ్మీర్ వరకు పాదయాత్ర మొదలుపెట్టారు. ఇది ఏ వందో, వెయ్యో కిలోమీటర్లు కాదు. మొత్తం 6500 కిలోమీటర్ల దూరం కాలినడకన ప్రయాణం ప్రారంభించారు. అది కూడా ఒంటరిగా. ఇదే ఈయనను ప్రత్యేకంగా నిలుపుతోంది. తమిళనాడు కృష్ణగిరి జిల్లాకు చెందిన విక్రమాదిత్యన్ ప్రస్తుతం బెంగళూరు కమ్మనహళ్లిలో నివసిస్తున్నారు. ఇంజినీరింగ్ పూర్తి చేసి ఐటీ ఉద్యోగం చేస్తున్న ఆయన, ప్రకృతి పరిరక్షణపై ప్రజల్లో అవగాహన కల్పించాలన్న గొప్ప లక్ష్యంతో సాహసయాత్ర ప్రారంభించారు.

మనిషి తన స్వార్థం, అభివృద్ధి పేరుతో ప్రకృతిపైనే దాడి చేస్తున్నాడని విక్రమాదిత్యన్ తీవ్ర ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. దీంతో అడవులు, కొండలు, వాగులు, నదులు అన్నీ క్రమంగా కనుమరుగవుతున్నాయని, ఇదే పరిస్థితి కొనసాగితే మాత్రం రానున్న తరాలకు ప్రకృతి సంపద అనేది పుస్తకాల్లో కథగానే మిగిలిపోతుందని హెచ్చరిస్తున్నారు. 'మన తర్వాతి తరాలకు కూడా కొండలు, నదులు, అడవులు కనిపించాలి. మనం పొందిన ప్రకృతి సంపదను వారికి కూడా అందించాలి. అదే నా యాత్ర ఉద్దేశం.' అని చెబుతున్నారు.

లక్ష సంతకాల సేకరణ
ఆయన చేస్తున్న యాత్రలో మరో ప్రత్యేకత కూడా ఉంది. పర్యావరణ పరిరక్షణకు మద్దతుగా ప్రజల నుంచి సంతకాలు సేకరిస్తున్నారు. పార్లమెంటులోనూ పర్యావరణ పరిరక్షణ గురించి చర్చ కోసం కనీసం లక్ష సంతకాల్ని సేకరించాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు. అంతేకాదు పశ్చిమాసియాలో కొనసాగుతున్న యుద్ధాల వల్ల ప్రపంచం ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలపైనా జనానికి అవగాహన కల్పిస్తుండటం విశేషం. అతను ధరించిన టీ షర్ట్ ముందు భాగంలో 'స్టాప్ వార్' అని, వెనుక భాగంలో 'జస్టిస్ ఫర్ మదర్ ఎర్త్' అనే సందేశాలు మనకు కనిపిస్తాయి.

Kanyakumari to Kashmir walk
కన్యాకుమారి నుంచి కశ్మీర్ వరకు పాదయాత్ర చేస్తున్ విక్రమాదిత్యన్ (ETV Bharat)

మరో 3 నెలల్లో కశ్మీర్‌కు
56 రోజుల కిందట యాత్ర ప్రారంభించగా విక్రమాదిత్యన్ ఇప్పటికే 1300 కిలోమీటర్లకుపైగా నడిచారు. కన్యాకుమారి నుంచి మొదలుపెట్టగా కర్ణాటకలోకి ప్రవేశించి ప్రస్తుతం శివమొగ్గ మార్గంలో గోవావైపు వెళ్తున్నారు. ఇంకా కశ్మీర్ చేరుకునేందుకు మరో 3 నెలల సమయం పట్టొచ్చని చెబుతున్నారు. 'కశ్మీర్‌కు వెళ్లేందుకు మరో 3 నెలల సమయం పట్టొచ్చు. కశ్మీర్‌కు చేరుకున్న తర్వాత నేను దిల్లీకి వెళ్లి సంతకాల సేకరణతో కూడిన వినతి పత్రాన్ని ప్రధాని మోదీకి ఇవ్వాలనుకుంటున్నా.' అని ఈటీవీ భారత్‌తో చెప్పారు.

Kanyakumari to Kashmir walk
కన్యాకుమారి నుంచి కశ్మీర్ వరకు పాదయాత్ర చేస్తున్ విక్రమాదిత్యన్ (ETV Bharat)

పాఠశాలల్లో పర్యావరణానికి సంబంధించి మరింత ప్రాధాన్యం కల్పించాలని విక్రమాదిత్యన్ అభిప్రాయపడుతున్నారు. ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి 'ఎన్విరాన్‌మెంటల్ సైన్స్' అనే పాఠ్యాంశాన్ని ఎన్విరాన్‌మెంట్ ప్రొటెక్షన్‌గా మార్చాలని సూచిస్తున్నారు. అప్పుడు చిన్న వయసు నుంచే పిల్లల్లో ప్రకృతిని కాపాడాలన్న బాధ్యత పెరుగుతుందని ఆయన చెబుతున్నారు.

వసతి ఆర్థిక సహాయాలు
విక్రమాదిత్యన్ చేస్తున్న ఈ అరుదైన ప్రయత్నానికి మార్గమధ్యంలో చాలా మంది తమ మద్దతు తెలుపుతున్నారు. రోటరీ క్లబ్, సైకిల్ క్లబ్, యూత్ హాస్టల్ సభ్యులు ఇలా పలువురు ఆయనను సన్మానిస్తున్నారు. ప్రయాణంలో ఆయనకు కొందరు వసతి, ఆర్థిక సాయం కూడా అందిస్తున్నారు.

ఈ రోజుల్లో సోషల్ మీడియాలో ఒక పోస్టు పెట్టి అవగాహన కల్పించే ప్రయత్నాలు మనకు చాలానే కనిపిస్తాయి. కానీ ఇలా వేల కిలోమీటర్లు కాలినడకన ప్రయాణిస్తూ ప్రకృతిని కాపాడాలనే సందేశం ఇవ్వడం మాత్రం అరుదుగా ఉంటాయి. విక్రమాదిత్యన్ అడుగులు ఎంత చిన్నవైనా, ఆయన చెప్పాలనుకున్న సందేశం మాత్రం చాలా పెద్దది. ప్రకృతి కోసం, భవిష్యత్తు తరాల కోసం, యుద్ధం సమయంలో శాంతిని నెలకొల్పడం కోసం ఒక వ్యక్తి ప్రారంభించిన ఈ ప్రయాణం ఇప్పుడు ఎందరిలోనో స్ఫూర్తి నింపుతోంది.

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KANYAKUMARI TO KASHMIR WALK

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