తండ్రిని బస్తాలో కుక్కి పార్శిల్ చేసిన కూతురు- ప్రాంక్ వీడియో కోసం యువతి వింత చేష్టలు!

స్నేహితులతో కలిసి ప్రాంక్ వీడియో చేసిన యువతి- పండుగ వేళల్లో బస్సు టికెట్ల ధరలు పెరగడంపై అవగాహన కల్పించేందుకేనని వెల్లడి

By ETV Bharat Telugu Team

Published : March 18, 2026 at 5:48 PM IST

Daughter Parcels Father For Prank Video : నేటి యువత ప్రాంక్ వీడియోల కోసం పిచ్చిపిచ్చి పనులు చేస్తున్న వార్తలు మనం తరచూ వింటూ ఉంటాం. ఇలాంటిదే ఒక ఘటన తాజాగా బెంగళూరులో జరిగింది. ఒక యువతి స్నేహితులతో కలిసి ప్రాంక్ వీడియో చేయడం కోసం తన కన్నతండ్రిని బస్తాలో కుక్కి పార్శిల్ చేసింది. ఈ వీడియో ప్రస్తుతం ఫుల్ వైరల్ అవుతోంది. ఇలా చేయడానికి వారు చెప్పిన కారణాలు వింటే, ఎవరైనా షాక్ అవ్వాల్సిందే!

ఎందుకిలా చేశారు?
"బెంగళూరులో ఒక యువతి సహా ఐదుగురు స్నేహితులు ప్రాంక్ వీడియో చేయాలని అనుకున్నారు. అందుకోసం సదరు యువతి తన తండ్రిని ఒక బస్తాలో ముట కట్టింది. తరువాత వారందరూ కలిసి మంగళవారం సాయంత్రం నగరంలోని వ్యాలీకావల్ ప్రాంతంలోని ఓ కొరియర్​ కార్యాలయానికి ఆ బస్తాను తీసుకొచ్చారు. దానిని పార్శిల్​ చేయాలని కోరారు. అయితే ఆ బస్తా కదలడాన్ని గమనించిన సిబ్బందికి అనుమానం వచ్చింది. దానిని తనిఖీ చేయగా, లోపల మనిషి ఉండడం చూసి వారు ఒక్కసారిగా షాక్​ తిన్నారు. తరువాత తేరుకొని వ్యాలీకావల్ పోలీసులకు సమాచారం ఇచ్చారు. అయితే పోలీసులు వచ్చే సమయానికి యువతి సహా వారి మిత్రబృందం మొత్తం అక్కడి నుంచి పరారయ్యారు. చివరికి పోలీసులు వారందరినీ వెతికి పట్టుకున్నారు. విచారణలో వారు చెప్పిన విషయం ఏమిటంటే, పండుగ సీజన్(ఉగాది, రంజాన్​)లో బస్సు టికెట్లు దొరకడం ఎంత కష్టమో చెప్పడానికి, అలాగే అమాంతం పెరిగిన బస్సు ఛార్జీల గురించి ప్రజలకు చెప్పడానికి ఈ ప్రాంక్ వీడియో తీసినట్లు వారు తెలిపారు" అని పోలీసులు చెప్పారు.

క్షమాపణలు చెప్పిన యువతి
పోలీసుల హెచ్చరికలతో సదరు యువతి, ఆమె మిత్రులు తాము చేసిన తప్పుడు పనికి క్షమాపణలు చెబుతూ మరో వీడియో విడుదల చేశారు. అందులో "మేము పండుగ సమయంలో పెరిగిన బస్సు ఛార్జీలు గురించి, సీట్ల కొరత గురించి ప్రజలకు చెప్పాలని అనుకున్నాం. అందుకే నా తండ్రిని ఒక బస్తాలో కుక్కిపెట్టి కొరియర్ కార్యాలయానికి తీసుకెళ్లాం. బస్సులో వెళ్లడం కంటే మనుషులను పార్శిల్ చేసి కొరియర్​లో పంపడం చౌకగా ఉంటుందని చెప్పేందుకే ఈ ప్రాంక్ వీడియో చేశాం. కానీ ఇలాంటి పనులు ఎంత తప్పో మొదట మేము గ్రహించలేకపోయాం. మేము చేసిన పని సరైనది కాదని ఇప్పుడు అర్థం చేసుకున్నాం. దీనికి మేము హృదయపూర్వకంగా క్షమాపణలు కోరుతున్నాం. ఇటువంటి పనులు మరెవరూ చేయవద్దని, ఇలా చేయడానికి ప్రయత్నించవద్దని మనవి చేస్తున్నాం" అని పేర్కొన్నారు. అంతేకాదు తాము చేసిన ఆ ప్రాంక్ వీడియోను ఎవరూ షేర్ చేయవద్దని కూడా సదరు యువతి కోరారు.

