BJP నేత మర్డర్ కేసు- కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యే సహా 17 మందికి జీవిత ఖైదు
భారతీయ జనతా పార్టీ నేత యోగేశ్ హత్య కేసులో కీలక పరిణామం- కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యే సహా 17 మందికి జీవిత ఖైదు విధించిన బెంగళూరులోని చట్టసభ ప్రతినిధుల ప్రత్యేక కోర్టు
Published : April 17, 2026 at 8:23 PM IST
Congress Mla Vinay Kulkarni Life Imprisonment : బీజేపీ నాయకుడు యోగేశ్ గౌడ హత్య కేసులో బెంగళూరులోని చట్టసభ ప్రతినిధుల ప్రత్యేక న్యాయస్థానం శుక్రవారం సంచలన తీర్పునిచ్చింది. కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యే వినయ్ కులకర్ణి సహా 17 మంది జీవిత ఖైదు విధించింది. ఎన్నికైన ప్రజాప్రతినిధులపై నమోదైన కేసుల విచారణ కోసం ఏర్పాటు చేసిన ప్రత్యేక కోర్టు న్యాయమూర్తి సంతోశ్ గజానన్ భట్ బుధవారమే వినయ్ కులకర్ణిని, ఇతరులను నేరపూరిత కుట్ర, హత్యతో సహా వివిధ ఐపీసీ సెక్షన్ల కింద దోషులుగా నిర్ధారించారు.
ఏప్రిల్ 16న సీబీఐ కులకర్ణికి ఎటువంటి మినహాయింపులు లేకుండా జీవిత ఖైదు విధించాలని కోరగా, ఎమ్మెల్యే తరపు న్యాయవాది మాత్రం ఆయన చేసిన సామాజిక సేవలు, రాజకీయ నేపథ్యం, అలాగే ఆయన పిల్లలు, ఇతర కుటుంబ సభ్యుల పట్ల వినయ్ కులకర్ణికి ఉన్న బాధ్యతలను ప్రస్తావిస్తూ కనిష్ఠ శిక్ష విధించాలని కోర్టును అభ్యర్థించారు. తాజాగా శిక్షను ఖరారు చేస్తూ న్యాయమూర్తి తీర్పునిచ్చారు. ఈ తీర్పుతో వినయ్ కులకర్ణి ఎమ్మెల్యే పదవిని కోల్పోనున్నారు.