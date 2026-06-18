పవన్ కల్యాణ్కు బిగ్ రిలీఫ్- సోషల్ మీడియాలో దుష్ప్రచారంపై బెంగళూరు కోర్టు కీలక నిర్ణయం
కోడి చెరువు భూముల వ్యవహారంలో పవన్ కల్యాణ్పై దుష్ప్రచారం- పవన్కు వ్యతిరేకంగా సోషల్ మీడియాలో పోస్టులు, అసత్య వార్తలను ప్రచారం చేయడాన్ని నిషేధించిన బెంగళూరు సిటీ సివిల్ కోర్టు
Published : June 18, 2026 at 12:39 PM IST
Pawan Kalyan Kodi Cheruvu Controversy : జనసేన అధ్యక్షుడు, ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉప ముఖ్యమంత్రి కొణిదెల పవన్ కళ్యాణ్కు వ్యతిరేకంగా సోషల్ మీడియాలో పోస్టులు, అసత్య వార్తలను ప్రచారం చేయడాన్ని నిషేధిస్తూ బెంగళూరు సిటీ సివిల్ కోర్టు బుధవారం ఆదేశాలు జారీ చేసింది. పవన్ కల్యాణ్ తరపున (జీపీఏ హోల్డర్) రామ్ప్రసాద్ తల్లూరి దాఖలు చేసిన పిటిషన్ను విచారించిన కోర్టు ఈ ఆదేశాలను ఇచ్చింది. అలాగే తదుపరి విచారణ తేదీ వరకు పిటిషనర్కు వ్యతిరేకంగా ఎటువంటి పోస్టులు, ఆరోపణలు, ప్రకటనలు, వీడియో క్లిప్లను ప్రచురించడం, ప్రసారం చేయడం లేదా అప్లోడ్ చేయడం వంటివి చేయకూడదని ఎక్స్, మెటా, గూగుల్ ఇండియా, యూట్యూబ్, గూగుల్ యాజమాన్యాలను ఆదేశించింది. తెలంగాణలోని కోడి చెరువు భూముల వ్యవహారంలో దుష్ప్రచారంపై ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్కు బెంగళూరు సిటీ సివిల్ కోర్టులో ఊరట కల్పిస్తూ తీర్పునిచ్చింది.